可悠閒遊湖、觀海遠望　「知本國家森林遊樂區」滿滿森林浴路線一日遊

大年初一來到知本國家森林遊樂區，有私人收費停車場，不要右轉過橋，往前開可停路邊（免費）。

進入園區後，看著導覽圖研究了一下，要怎麼走才能把園區步道全走過一遍。最後決定路線為，遊客中心＞森林浴步道＞七里香步道＞好漢坡步道＞榕蔭步道＞森林浴步道＞好漢坡步道＞遊客中心＞景觀步道＞停車場

遊客中心右手邊即是森林浴步道跟好漢坡步道入口

森林浴步道一路平緩向上，走到叉路口後，右轉是森林浴步道，直行是七里香步道，繼續直行。

七里香步道也是一路平緩向上

走出七里香步道後左轉，爬約200公尺的好漢坡步道接榕蔭步道。

觀海亭

觀海亭視野

榕蔭步道一開始平緩向下，到後半段時坡度蠻陡的，如果一開始是從榕蔭步道出發，會比較累一點。

到叉路口直行下去可以到瀑布區，但應該蠻多人的，疫情期間就不過去了，右轉接森林浴步道。

進入森林浴步道後，有一段路都是落石區，需小心通過。

走到叉路後左轉，走好漢坡步道下去。

回到遊客中心後左轉接景觀步道

早上10:20從停車處出發，12:35回到私人收費停車場全程約2.5小時內可走完。橋的另一邊有幾間商店，簡單買了香腸跟山豬肉當午餐。

離知本森林遊樂區約半小時車程，台東森林公園裡面的琵琶湖跟鴛鴦湖也蠻美的，可順路一遊。（可租借腳踏車環湖，我是用走的慢慢欣賞風景）