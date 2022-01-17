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絕對值得珍藏！ 心中最美麗的一棵山中樹　「德芙蘭名樹」充滿古意的黑松

健行筆記 / 健行筆記Sonia Chen

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選出你心中最美麗的一棵山中名樹德芙蘭名樹絕對值得珍藏

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換個角度看同一座山, 感受截然不同橫看成嶺側成峰, 那一座居然是讓我自封為:鳥山女王的小劍山

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2021 D1218 東卯山東南稜 / 德芙蘭步道O形

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就是大家互相扶持一起爬完~我想這就是爬山難能可貴的地方，令人著迷的魔力。by Jay 

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共 7.14 公里 /  7 小時 12 分鐘高度上升 1027 公尺 / 高度下降 1022 公尺最高海拔 1704 公尺

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08:12 德芙蘭步道登山口出發08:36 吊橋08:58 涼亭10:01  大岩壁10:23  德芙蘭名樹
 12:03 東卯山12:50 午餐後出發14:51 電塔一15:14 電塔二 15:20 德芙蘭步道登山口

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莫忘初衷因為愛山所以爬山

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谷關7+1雄:我還沒全部收集,還欠一座:波津加反正也不急,山,慢慢爬就好

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日據時期,德芙蘭部落稱為:「久良栖社」據說是開山頭目的名字 : Kurasu ‧ Watan ‧ Kurasu 日語譯音漢字就是久良栖直到民國50幾年時，一位鄉長有感於此地盛產松樹且常有鶴來棲息改名為 松鶴

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德芙蘭登山口有一個很大的停車場,停車場旁 也有廁所,蠻貼心的,沿著停車場右側水泥路上走,入口有「注意台灣黑熊 」的提醒,遇到黑熊怎麼辦呢 ? (1)遠遠看到時,就要繞路離開, (2)近距離遇到,就要保持冷靜,面對牠,緩緩後退,切記:裝死,爬樹都不行的目前為止,我還沒親眼看到台灣黑熊,是有些期待,不過, 如果有一天與台灣黑熊雙眼對峙是否可以保持冷靜呢,Who knows !!

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多年前自己爬過  從大道院登東卯山傳統路線也走過德芙蘭步道,一座山可以有多種走法辣的,甜的,任君選擇感謝大家一起來嚐嚐這有點辣味的東卯東南稜

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登山如人生不進則退究竟是多久沒爬,氣喘吁吁

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有別於傳統的路線,東卯山東南稜有一段曝露感十足的裸岩攀登對於喜歡嚐鮮的山友,倒是值得推薦

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從德芙蘭登山口到東卯山三角點,一路都陡上,這一陣子都爬一些,阿里阿雜的旅遊行程,自我感覺體力明顯退很多

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遠望山腳下的德芙蘭部落,不知不覺已爬這麼高的「德芙蘭」好美的名字,是泰雅族語的松鶴部落泰雅語：Tbulan = 「德芙蘭」語意為好山好水適合人居住的地方

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石瀑攀岩段熱心的山友架好繩索還是想提醒,拉繩之前先試試看繩索是否牢靠, 借力使力,千萬別把全身力量只依靠一條繩索

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攀爬空檔時,別忘了也看看美麗的山景沒錯,妳是否也想問:眼前那座尖尖的山頭是甚麼山呢

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Hello,小劍山,好久不見長知識了吧

你眼睛看到的,你心裡想的,都不一定是事實

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高空俯瞰, 石瀑區有幾處懸崖意境網美拍攝點不過,命比較重要,母湯啊千萬別為了拍照,受了傷甚至丟了命,那就得不償失,

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亂石嶙峋懸崖突兀這裡就是東卯東南稜特別誘人之處

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沒錯,大岩壁往上攀 比起台北的五寮尖略勝一籌

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踏點清楚,架有繩索,很安全

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鑲在古畫中的一株樹 : 德芙蘭名樹大岩壁旁 有一株充滿古意的黑松

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心臟夠大顆, 姐姐有練過

小朋友不要學

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我開始有些動搖  手機就拍很美究竟在堅持甚麼呀 !!!感謝 Jay 的照片, 姐收下了

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這裡面有玉山 也有秀姑巒山我也看不懂 @@

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APP 顯示的, 雖然山形也不像 

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秋天, 很浪漫 紅的, 黃的, 橘色的  各種變色葉點妝山頭

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屋東縱走 岔路口右往 屋我尾山, 取左往東卯山

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居高臨下,景色一覽無遺鮮紅色的松鶴橋在群山之間更突出顯眼 

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基隆山, 白姑大山西南稜線  

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東卯山就在前方不遠處通過一段瘦稜,看見許多倒插的保特瓶 原來路兩旁有許多突出的鐵管,貼心的山友擔心有人不小心誤踩會受傷而做的防護措施 

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看到前方有巨大微波反射板沒錯東卯山抵達

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東卯山，海拔1690.5公尺，谷關七雄排名第五，原為台電之保線道路登頂後腹地寬廣，設有大型微波反射板

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午餐後下山 走一條很陡的捷徑接上德芙蘭步道

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德芙蘭 是一條台電保線路沿途設有多個高壓電塔

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 紅葉點點,深秋繽紛

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O 形走回到德芙蘭步道停車場

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德芙蘭步道 沒有梅花喔這是 東勢私藏小秘境

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 難掩欣喜,  久違了大家「遙知不是雪, 為有暗香來」不只有梅香, 還有橘香,  檸檬香, 令人迷醉的味道超棒的 ! 

步道 登山 谷關

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