療癒的綠色山徑！ 桃園編號23「溪洲山」小百岳集起來

溪州山位在桃園大溪， 海拔578公尺， 山頂有顆編號6296三等三角點編號23小百岳之一

溪州山相簿

周末的山行，我們安排了桃園的溪洲山， 別於第一次從坪林豆干站起登【桃園。大溪】古樸山徑綠意盎然。 編號23小百岳~溪洲山 577M這回改採石門苗圃起走， 差別在於苗圃會經過收費站， 汽車收費80元

一路從台中開車北上， 過了收費站後， 先到遊客中心的洗手間搭船碼頭處停泊了船艇， 一度因疫情暫停營的遊艇， 這天的碼頭邊上瞧見不少遊客群山環繞的石門水庫， 碧綠色的湖面， 藍天白雲的妝點， 也讓人心情大好。

從收費站後專心聽著導航， 雖沒留意公里距離， 倒也順利地看到溪洲山登山步道入口 (石門苗圃)雖然在收費站前， 就發現了第一次來的時候(坪林豆干店)的登山口這回想走走不同的山徑。

轉入石門苗圃後的產業道路可以會車

道路的終點處， 左邊是石門苗圃， 生態教育園區， 不知有沒有對外開放??這天是周六， 圍上了鐵柵欄， 右側則是步道的方向礙於轉彎處不便停車， 我們倒了車後 ， 找了一處較為寬敞的路邊， 因為一路上都沒瞧見人直覺走這條步道上山的人， 應該不多， 只是~~沿路遇到的山友不少但~~他們的車停在哪啊??或許還有我功課沒做到的路線....

從入口處後的一小段路， 來到思原土地公， 也在這裡遇上了一對剛下山的夫妻再次確認了方向無誤， 簡單分享了山行時間(上山約1小時， 下山40分鐘)左右及路徑

從入口的土地公處約20分後， 看到了木樁指標， 只是原有的字跡已經模糊山友另以白板標示了溪州山的方向

過了這片竹林 ， (若從坪林豆干店起走， 也會在此處交會)

除了緩陡上之外，也因為步道上綠樹多有遮蔽， 山徑上照不到陽光而顯得濕滑

佈滿青苔的大樹上，長了似木耳的植物

從這裡開始， 錯綜的石塊山徑，陡坡加劇

從我們身邊經過的山友高度， 可窺見一二， 可借力兩側的繩索而從山友身上的背包體積， 再加上言談中， 除了聽得出彼此熟識， 山徑也成了很好的負重訓練地

一段陡坡後， 平坦處則有木製桌椅可以休憩

一旁的基石， 字跡不是很清楚， 隱約看得出第一個字~林

開闊處的展望， 還能一覽水庫風光

從這裡開始， 轉為平緩的泥土山徑， 步道兩旁的綠色植被， 讓整天盯著電腦的雙眼， 有被療癒的感覺

經過紅色電塔後， 山頂就不遠了

出發後約一小時， 來到山頂， 在經過2021年的登山年後， 各處的山頂， 幾乎多了山名立牌。

齊聚山頂處的山友， 真的不少， 看來大家都被疫情悶壞了我們則避開到下坡平台處休息， 雖然眼前幾棵大樹遮擋， 還是能一窺石門水庫的景色

約莫休息20分鐘， 拍照補充點心後， 原路下山

較為潮濕的山徑上， 可以瞧見多樣生的菇菇

下坡腳程較快的我們， 很快來到竹林岔路口

得留意幾處成泥濘的步道上， 免得滑倒

溪州山山徑較為原始， 喜歡滿眼的綠， 也不會擔心曝曬就連幾周來， 如大軍來襲的蚊子， 都沒想像的多， 兩次走溪洲山， 不同的路徑， 相同的是: 綠意盎然也因為舒適的步道， 山頂匯集了不少山友疫情期間， 還是要留意保持適當的距離， 大家才能有個快樂的山行趣^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

導航: 桃園石門苗圃