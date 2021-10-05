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療癒的綠色山徑！ 桃園編號23「溪洲山」小百岳集起來

健行筆記 / 健行筆記Gina Szutu

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溪州山位在桃園大溪， 海拔578公尺， 山頂有顆編號6296三等三角點編號23小百岳之一

溪州山相簿

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周末的山行，我們安排了桃園的溪洲山， 別於第一次從坪林豆干站起登【桃園。大溪】古樸山徑綠意盎然。 編號23小百岳~溪洲山 577M這回改採石門苗圃起走， 差別在於苗圃會經過收費站， 汽車收費80元

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一路從台中開車北上， 過了收費站後， 先到遊客中心的洗手間搭船碼頭處停泊了船艇， 一度因疫情暫停營的遊艇， 這天的碼頭邊上瞧見不少遊客群山環繞的石門水庫， 碧綠色的湖面， 藍天白雲的妝點， 也讓人心情大好。

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從收費站後專心聽著導航， 雖沒留意公里距離， 倒也順利地看到溪洲山登山步道入口 (石門苗圃)雖然在收費站前， 就發現了第一次來的時候(坪林豆干店)的登山口這回想走走不同的山徑。

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轉入石門苗圃後的產業道路可以會車

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道路的終點處， 左邊是石門苗圃， 生態教育園區， 不知有沒有對外開放??這天是周六， 圍上了鐵柵欄， 右側則是步道的方向礙於轉彎處不便停車， 我們倒了車後 ， 找了一處較為寬敞的路邊， 因為一路上都沒瞧見人直覺走這條步道上山的人， 應該不多， 只是~~沿路遇到的山友不少但~~他們的車停在哪啊??或許還有我功課沒做到的路線....

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從入口處後的一小段路， 來到思原土地公， 也在這裡遇上了一對剛下山的夫妻再次確認了方向無誤， 簡單分享了山行時間(上山約1小時， 下山40分鐘)左右及路徑

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從入口的土地公處約20分後， 看到了木樁指標， 只是原有的字跡已經模糊山友另以白板標示了溪州山的方向

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過了這片竹林 ， (若從坪林豆干店起走， 也會在此處交會)

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除了緩陡上之外，也因為步道上綠樹多有遮蔽， 山徑上照不到陽光而顯得濕滑

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佈滿青苔的大樹上，長了似木耳的植物

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從這裡開始， 錯綜的石塊山徑，陡坡加劇

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從我們身邊經過的山友高度， 可窺見一二， 可借力兩側的繩索而從山友身上的背包體積， 再加上言談中， 除了聽得出彼此熟識， 山徑也成了很好的負重訓練地

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一段陡坡後， 平坦處則有木製桌椅可以休憩

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一旁的基石， 字跡不是很清楚， 隱約看得出第一個字~林

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開闊處的展望， 還能一覽水庫風光

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從這裡開始， 轉為平緩的泥土山徑， 步道兩旁的綠色植被， 讓整天盯著電腦的雙眼， 有被療癒的感覺

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經過紅色電塔後， 山頂就不遠了

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出發後約一小時， 來到山頂， 在經過2021年的登山年後， 各處的山頂， 幾乎多了山名立牌。

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齊聚山頂處的山友， 真的不少， 看來大家都被疫情悶壞了我們則避開到下坡平台處休息， 雖然眼前幾棵大樹遮擋， 還是能一窺石門水庫的景色

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約莫休息20分鐘， 拍照補充點心後， 原路下山

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較為潮濕的山徑上， 可以瞧見多樣生的菇菇

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下坡腳程較快的我們， 很快來到竹林岔路口

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得留意幾處成泥濘的步道上， 免得滑倒

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溪州山山徑較為原始， 喜歡滿眼的綠， 也不會擔心曝曬就連幾周來， 如大軍來襲的蚊子， 都沒想像的多， 兩次走溪洲山， 不同的路徑， 相同的是: 綠意盎然也因為舒適的步道， 山頂匯集了不少山友疫情期間， 還是要留意保持適當的距離， 大家才能有個快樂的山行趣^.^

城市漫遊。 gina文章出處:

導航: 桃園石門苗圃 

步道 登山

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