一個人走進山裡獨攀！ 沒有百分之百把握，就得停下腳步重新評估

過了溪谷之後，對岸的樹枝繫了登山指引帶，我看著手上的地圖，明確知道當前的位置，以及待會要順著上游的方向，先是一段沿著山壁的路，然後轉成南向的陡坡，最後接到一個寬稜，這段距離大概三百公尺。這些我腦袋裡地勢樣貌的預想，讓我不疑有他的在橫渡了溪水之後，沿著上游的路跡邁進。隨後，我遇到了一個需要貼著山壁的羊腸小徑，前方的路跡也相當明顯，矮叢裡有一道清晰、踩踏過的土徑，這與剛剛預想的地形符合。

我開始攀爬而上，但因為靠近溪谷的關係，接到土徑之前的是一段岩壁，而且相當的溼滑。遇到類似的路況時，我習慣地將腳塞進岩縫中，試圖找到一個能夠穩定的踩點，就像是溯溪遇到滑石一樣。但是，整個岩壁近乎都上了一層青苔，在我試著站起來的瞬間，整個人就滑落到起始位置，垂直落差高度大概兩米，關節處稍微有一些碰撞。當下心裡浮現出一些念頭「這也太滑了吧？真的是從這裡上去嗎？如果從更高的地方摔下來還得了…。」評估了一下之後，我決定再試一次，四肢近乎貼在地面的方式，緩慢的移動，終於越過了那段抹上了油的岩壁。

整個溪旁的繞山腰路徑上，覆滿著溪谷常見的植物，冷青草和秋海棠，它們並不是牢靠的植披，就算一手抓握著眾多的莖幹，還是很容易輕輕一拔就斷掉，完全沒辦法當作穩定的著手處。土徑的路雖然明顯，但是路況越來越不好，原本還有大約一個肩膀寬的路徑，漸漸地只容的下一隻鞋的寬度，而且山壁離溪床的高度越來越高，已經不是能夠允許我跌下去的風險了。但我還是謹慎地往前，因為把握性還是接近百分之百。直到一處，我停下了腳步。腳尖前大概三公尺的距離，路徑消失了，連一隻鞋的寬度都沒有；但是令人疑惑的是，三公尺後又有約一個肩膀寬的土徑明顯地浮現。於是，我開始評估：有沒有可能過得去？要用什麼方式才能通過？植披有辦法承受我的重量嗎？成功的機率有多少？這處危險地形能不能允許我失敗？如果意外摔落，我有沒有辦法自救？

雖然有做好山難防治的措施，山下的朋友知道我的行程，並且在超過時間沒有回報給他的話，他會協助報案。但我究竟是一個人行走在山裡的，摔下去會不會昏迷都很難說。我很久沒有感到這麼恐懼了，或許是因為獨攀的關係，讓所有感官和內心裡的感受都敏銳起來。成功的機率有多少？可能連三成都不到，因為我太清楚山壁上的冷清草和秋海棠一點都不可靠，況且剛剛已經有滑落過一次，此處的地貌，也完全不允許失敗。在拍攝了一張當時的畫面後，我冷靜的，決定要撤退。撤退的時候也是膽戰心驚，因為我必須再通過一次剛剛得趴著攀爬的苔石山壁，而且是往下的，這會使得難易度增加。那段心裡的感受，讓自己全神貫注，腦袋裡完全容不下其他念頭，只管把路安穩的走好。

撤回了剛剛登山指引帶的位置，我還是沒有辦法理解這種危險的路徑怎麼會有人走？開闢路徑的思維，應該不會去選擇一條需要冒著生命危險的路，因為在山裡可以有無限種路線能夠選擇，除非這是唯一的道路。於是我決定稍微往下游走一些，結果竟然看到了下一處的登山指引帶，而且路況是相當好走的！我稍微往前探了一些，路徑的方向也從下游轉成了往溪畔的上游走，吻合地圖上的路線。但是過溪後的指引帶，到下一處的指引帶，這段路況雜草叢生，我突然瞭解了為何山壁那條路的路跡會這麼明顯了，就是因為眾多的人都和我一樣，錯誤的往返在這條路徑上。這經驗的發生，我明白了三件事情…其一是，路跡清楚的路，不一定是正確的路。其二是，即便當下的路線與地圖吻合，都是沿著溪畔的山壁往上游走，也不一定的是對的。其三是，有任何感到疑惑時，都是重要的訊號，要停下來想一想。

另外還有一件事情必須格外慎重，就是當一個人行走在山裡時，沒有百分之百的把握性，包含當前的位置不明確，或是遇到路徑的狀況是有可能會失足的，就得停下腳步重新評估。換句話說，就是盡可能的選擇成功率最高的路線，最好是百分之百的把握；因為事發當下，身邊不會有人可以馬上提供協助。即便我們的自救能力再強，都很難確保在大量失血後會不會失溫、昏迷。在接回正確的路徑之後，有一股說不上來的感覺充斥著。當我走在山稜線處，迎著山谷下的風吹拂時，我感覺到大自然默默地在照顧自己，它送過來的風，那樣的輕盈，那樣的愉悅；它先讓我滑落一次，提醒著我不要輕易嘗試冒險。

回家後，我又再次將地圖攤開來研究，才赫然發現，地圖上最重要的訊息竟然給座標數字擋著…。那處被遮蓋的部分，並不是直接沿著溪的上游前進，而是先往下游一些，再急轉順著山壁往上游處走。這個錯誤，真的讓我恍然大悟，不該忽略地圖上那一點點沒有資訊的位置。