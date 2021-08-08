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戴口罩爬山行不行？ 「口罩魔王」在大岩壁發功，也擋不住我對山的熱愛

健行筆記 / 健行筆記Angela

疫情期間要好好待在家防疫，偏偏幾乎天天都是好天氣，挑了個平日休假的黃昏時光，穿上快發霉的登山鞋，戴上口罩，噴好酒精，來到金面山.... ?實測?究竟戴口罩爬山會不會氣喘如牛呢？ 讓我們繼續看下去........

｜走訪路線-金面山親山步道

第三次來走金面山了，第一次實測戴口罩爬山，因此選了一個最簡單的路線，以免實測失敗(?)

路線：西湖捷運站>登山口>大岩壁>論劍亭>剪刀石>原路折返

距離：來回約3公里 

時間：來回1.5小時(含休息拍照玩耍)

海拔起伏：150~250公尺

金面山是個簡單又有趣的步道，路線清晰，路途中的大岩壁對於登山新手來說也具有微挑戰性，很適合不喜歡太無聊階梯步道的登山初學者來體驗！這次主要目的就是實測戴口罩爬山究竟會花生什麼事，所以沿途就沒有分心拍太多照片了。一開始的階梯路線，戴著口罩還是可以輕鬆走，我盡量保持著以往登山的速度和呼吸，大約10幾分鐘就到了大岩壁起點，這裡就已經可以看到很美的台北盆地，今天的能見度也還不錯，喘個這幾分鐘 值得！

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大岩壁路段，口罩魔王開始發功，比較難再維持規律的呼吸頻率，只能改成微呼吸微吐氣，慶幸腳力還是有維持住，一路還是可以快速踩個幾階，不過此時的我已開始大爆汗！可能因為平日又是黃昏時段，其實路上人不多，大家口罩也都戴好戴滿，會車時也會先站在較遠的角落讓別人先通行，以往山友最愛的「你好!」只能暫時省略了

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這個難得無人的大岩壁，趁機來當個蒙面網霉?  接近黃昏時刻的台北真的好美啊！遼闊的落日美景真的一掃被關緊閉的鬱悶心情

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終於來到終點剪刀石了，以往佈滿整片網美的這裡，居然一個人也沒有！根本是防疫聖地(?) 拍照完全不用排隊，愛拍幾張拍幾張? 來到這剛好天色也漸漸趨暗，貪心的想在無人的山頂多享受一下台北的夜景~

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貪心的結果就是得摸黑下山了(小朋友不要學)，下山強度減弱搭配涼爽的傍晚，戴著口罩就比較不影響了。

實測結果：

戴口罩爬山當然還是會影響整體的呼吸效率，如果平時沒有持續訓練心肺，可能真的會覺得要去了? 所以如果真的很想爬山，建議腳步可以放慢，還是維持著規律的呼吸節奏，適時的休息補充水分，然後就可以在山頂盡情享受美景囉！

｜戴口罩與平常呼吸有何不同

平常沒戴口罩時，爬山通常會保持規律的深呼吸頻率來補充氧氣，但戴了口罩之後，會導致吸不到足夠的空氣，口罩也容易因為吸氣而貼在臉上，因此只能改變呼吸方式，小口吸吐，整體而言呼吸順暢度較不戴口罩時差。

｜戴口罩對於行走速度的影響

戴口罩對於行走速度基本上影響不大，但由於戴口罩會增加呼吸阻力，較沒戴口罩時容易喘，因此需要休息的頻率會增加，對於整體的登山速度有影響。｜戴口罩後，你改變哪些登山習慣

1. 登山時間不宜過長，2小時以內為宜，因此多以小山、海拔高度較低為主。

2. 適逢夏日時節，白天艷陽高照，如再戴上口罩會更加劇呼吸困難度，因此多只能於傍晚起登。

最後溫馨提醒：1. 有心臟或肺部疾病的人，還是不要勉強戴口罩運動喔！2. 流汗會造成口罩浸濕，因此可攜帶另一個口罩做更換，確保口罩仍有保護力！3. 路線盡量挑選較無危險性的市區郊山， 與他人保持社交距離，安全第一！

登山 步道 美景

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