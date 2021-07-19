登山勿忘防疫！微解封後「8個戶外防疫小提醒」 選冷門步道、不分食
在家悶壞的你一定很想往外跑吧？健行筆記的夥伴們也很期待宣布解封的那一天，看到綠色圈谷、森林樹木、高聳的山峰總是讓人忘了憂愁與長時間居家的煩悶，不過不管怎樣還是要遵守中央防疫中心公佈相關規定喔（最新公告請參考防疫中心，此處不定期更新）。新冠肺炎來勢洶洶，山友防疫的心還是不能少，畢竟病毒肉眼看不見、摸到也不曉得，在不知對手在哪的情況下，基本防疫的觀念也要落實在登山健行活動。編輯還記得不久前登山熱潮大爆發，各地山徑、山頂拍照點比菜市場還熱鬧的情況，健行筆記在此提出８項防疫重點、冷門山徑及登山安全知識，希望山友和健行筆記約定－好好保護自己！
▷ ▷ ▷ 山人的約定－我的防疫日常
獨享不分食
Say Hi 。圖片來源 / 林務局森林安全研究所
揮手打招呼
爬山時跟沿路的山友打招呼的重要性還記得嗎？除了讓別人記得我們、打聽路況消息之外，跟陌生人笑著打招呼也會覺得世界更美好。不過若山友之間距離太近，建議微笑、揮手打招呼來取代口說早安、午安、吃飽了嗎、快到了…等話語喔。
就算上山，也要保持室外1公尺社交距離。
保持1公尺
酒精消毒不能少。
酒精常消毒
備妥防疫用品，登山沒煩惱。
乾口罩備用
先避免至熱門步道，並不跨區移動。
選擇冷門步道、不跨區爬山
背影照、個人照、風景照都很棒。圖片來源：Carmy Chiu
拍照不群聚
解封後的登山潮｜八個防疫記住了！在疫苗施打尚未全面普及之前，讓我們先做好自己能做的防護；除了遵循以上８點登山防疫指南，也不妨在與朋友組隊出團前至便利商店購買居家快篩試劑，先進行自我檢測。讓我們一起多費點心，好好珍惜並保護彼此，才能持續享有暢遊山林的日子！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言