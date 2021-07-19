登山勿忘防疫！微解封後「8個戶外防疫小提醒」　選冷門步道、不分食

健行筆記 / 健行筆記AF

在家悶壞的你一定很想往外跑吧？健行筆記的夥伴們也很期待宣布解封的那一天，看到綠色圈谷、森林樹木、高聳的山峰總是讓人忘了憂愁與長時間居家的煩悶，不過不管怎樣還是要遵守中央防疫中心公佈相關規定喔（最新公告請參考防疫中心，此處不定期更新）。新冠肺炎來勢洶洶，山友防疫的心還是不能少，畢竟病毒肉眼看不見、摸到也不曉得，在不知對手在哪的情況下，基本防疫的觀念也要落實在登山健行活動。編輯還記得不久前登山熱潮大爆發，各地山徑、山頂拍照點比菜市場還熱鬧的情況，健行筆記在此提出８項防疫重點、冷門山徑登山安全知識，希望山友和健行筆記約定－好好保護自己！

▷ ▷ ▷ 山人的約定－我的防疫日常

46de5170938747cc3d1c71eb8a50ec88.jpg

  • 獨享不分食

山友們的熱情我們知道，以前餐點共享、泡茶都是基本的，就怕別人吃不飽，不過抗疫期間仍是保持分食行為才上道喔，記得各自享用自己的餐食、飲水，用餐保持至少1公尺的距離。若是大家一起煮食，可使用公筷母匙公杯儘量避免口水交叉傳染，公筷母匙使用前大家的雙手也記得要先噴酒精消毒。

939b47e6fcce559f4e2d7041b1048d75.jpg

Say Hi 。圖片來源 / 林務局森林安全研究所

  • 揮手打招呼

爬山時跟沿路的山友打招呼的重要性還記得嗎？除了讓別人記得我們、打聽路況消息之外，跟陌生人笑著打招呼也會覺得世界更美好。不過若山友之間距離太近，建議微笑、揮手打招呼來取代口說早安、午安、吃飽了嗎、快到了…等話語喔。

【戶外百科】跟沿路的山友打個招呼吧！

e59ca07e9b4ca74a60e30494ba38d7b1.jpg

就算上山，也要保持室外1公尺社交距離。

  • 保持1公尺

根據防疫中心指示戶外要保持安全距離至少1公尺，山友間別跟著太緊，要在山頂或美景前拍照、用餐或也要保持安全距離喔！

4334b77f37b6b5d147208cb8cb38b4bf.jpg

酒精消毒不能少。

  • 酒精常消毒

病毒肉眼看不見、摸到也不曉得，在不知對手在哪的情況下，若需要摸臉前、用餐前、摸過多人摸過的東西，如：攀繩、欄杆、峰頂山牌... 等，經常酒精消毒雙手以策安全。

f394cc00aaf9b532e090097e08bd6f29.jpg

備妥防疫用品，登山沒煩惱。

  • 乾口罩備用

即使是在戶外也必須全程配戴口罩，但登山時汗涔涔容易讓口罩潮濕、喪失防護力，因此還是多戴幾個乾口罩才能保護自己。（最新公告請參考防疫中心，此處不定期更新）

cae803ce5d532b354e4f98cfc1d84191.jpg

先避免至熱門步道，並不跨區移動。

  • 選擇冷門步道、不跨區爬山

跨區爬山代表會有比較多的交通往返，在現在有點風險的情況之下能減少大幅度的移動可以降低染疫風險，很多交通工具都是密閉式的空間，人流控管也較不容易，因此在自己的縣市爬山能降低這項風險喔！健行筆記特別選了各區的冷門步道，避開人潮，任君挑選！▷ ▷ ▷ 冷門步道

5f0560c0b20d6fc27ead9afe4cb35481.jpg

背影照、個人照、風景照都很棒。圖片來源：Carmy Chiu

  • 拍照不群聚

戴口罩拍照每個人都很美，千萬不要為了露出燦爛的笑容就摘下口罩。而為了減少跟陌生人接觸的可能，現在開始我們來練習拍攝個人照、背影照、風景照或自己小團體自拍喔，也記得若摸了大家都會摸的牌子要酒精消毒一下雙手喔。

解封後的登山潮｜八個防疫記住了！

在疫苗施打尚未全面普及之前，讓我們先做好自己能做的防護；除了遵循以上８點登山防疫指南，也不妨在與朋友組隊出團前至便利商店購買居家快篩試劑，先進行自我檢測。讓我們一起多費點心，好好珍惜並保護彼此，才能持續享有暢遊山林的日子！

登山 步道 美景

延伸閱讀

微解封下個挑戰！柯文哲：疫苗最終解決 篩檢只是治標

等不及微解封 民眾衝河堤步道就是要運動

想要解封卻等到「微解封」 疫情之下店家努力求生存

提前微解封？高雄興達港漁市湧現人潮 攤商苦求：請守秩序

相關新聞

登山勿忘防疫！微解封後「8個戶外防疫小提醒」　選冷門步道、不分食

在家悶壞的你一定很想往外跑吧？健行筆記的夥伴們也很期待宣布解封的那一天，看到綠色圈谷、森林樹木、高聳的山峰總是讓人忘了憂愁與長時間居家的煩悶，不過不管怎樣還是要遵守中央防疫中心公佈相關規定喔（最新公告

宅在家救疫情！「擎天崗1日健行路線」先筆記　滿滿都是芬多精

沒事宅在家救疫情！ 沒想到✨沒事✨呆在家 也是 一種對社會的貢獻 這時候...有些事還是要注意一下哦！躺床上追劇，記得翻身(換個姿勢)免得褥瘡(bedsore)找上你！坐沙發

臺灣百大必訪步道！ 基隆「暖東峽谷步道」 3路線串起三種特色風情

* 2021/05/01【基隆-臺灣百大必訪步道】《山青水秀的暖東峽谷步道》行程：松山火車站→八堵火車站→搭計程車至暖東峽谷步道→603公車→暖暖火車站→松山火車站→賦歸.陰雨連綿, 在家窩了一週,

湖畔散步超愜意！宜蘭「龍潭湖生態園區步道」清悠秀麗，還有純白貨櫃屋IG打卡熱點

位在宜蘭礁溪的龍潭湖原名為大埤湖， 又名大陂湖將近20公頃的湖面面積是宜蘭五大湖中最大的天然湖泊 結束了鵲子山行後，我們續往礁溪前進安排了山行後的泡湯行程因為時間還早便順道繞到礁溪龍潭湖走走

休閒漫步+運動耗電！ 彰化新開幕親子假日最愛玩「溪湖中央公園步道」

歡迎點選影片訂閱 讓我們繼續帶著大家S健行去!!彰化溪湖中央公園步道簡介入口位於溪湖湖南路與弘農路路口,園區步道總長約1.5公里,小時候最愛父母帶著我們到糖廠,除了坐坐五分車,最棒的地方就是枝仔冰,而

山友都愛再訪！杜鵑嶺上加里山　與小朋友的親子健行

「小朋友怎麼有辦法一直都好開心呀？」「我每次看到小朋友來爬山，臉都是垮的。」在杜鵑嶺的午餐時間，山友在旁觀察半晌後，終於忍不住開口問了晨晨。他還不知道的是，從今天一早晨晨已經就這樣，跟燕鈴阿姨嘰嘰喳喳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。