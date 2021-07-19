登山勿忘防疫！微解封後「8個戶外防疫小提醒」　選冷門步道、不分食

在家悶壞的你一定很想往外跑吧？健行筆記的夥伴們也很期待宣布解封的那一天，看到綠色圈谷、森林樹木、高聳的山峰總是讓人忘了憂愁與長時間居家的煩悶，不過不管怎樣還是要遵守中央防疫中心公佈相關規定喔（最新公告請參考防疫中心，此處不定期更新）。新冠肺炎來勢洶洶，山友防疫的心還是不能少，畢竟病毒肉眼看不見、摸到也不曉得，在不知對手在哪的情況下，基本防疫的觀念也要落實在登山健行活動。編輯還記得不久前登山熱潮大爆發，各地山徑、山頂拍照點比菜市場還熱鬧的情況，健行筆記在此提出８項防疫重點、冷門山徑及登山安全知識，希望山友和健行筆記約定－好好保護自己！

▷ ▷ ▷ 山人的約定－我的防疫日常

獨享不分食

山友們的熱情我們知道，以前餐點共享、泡茶都是基本的，就怕別人吃不飽，不過抗疫期間仍是保持分食行為才上道喔，記得各自享用自己的餐食、飲水，用餐保持至少1公尺的距離。若是大家一起煮食，可使用公筷母匙公杯儘量避免口水交叉傳染，公筷母匙使用前大家的雙手也記得要先噴酒精消毒。

Say Hi 。圖片來源 / 林務局森林安全研究所

揮手打招呼

爬山時跟沿路的山友打招呼的重要性還記得嗎？除了讓別人記得我們、打聽路況消息之外，跟陌生人笑著打招呼也會覺得世界更美好。不過若山友之間距離太近，建議微笑、揮手打招呼來取代口說早安、午安、吃飽了嗎、快到了…等話語喔。

【戶外百科】跟沿路的山友打個招呼吧！

就算上山，也要保持室外1公尺社交距離。

保持1公尺

根據 防疫中心 指示戶外要保持安全距離至少1公尺，山友間別跟著太緊，要在山頂或 美景 前拍照、用餐或也要保持安全距離喔！

酒精消毒不能少。

酒精常消毒

病毒肉眼看不見、摸到也不曉得，在不知對手在哪的情況下，若需要摸臉前、用餐前、摸過多人摸過的東西，如：攀繩、欄杆、峰頂山牌... 等，經常酒精消毒雙手以策安全。

備妥防疫用品，登山沒煩惱。

乾口罩備用

先避免至熱門步道，並不跨區移動。

選擇冷門步道、不跨區爬山

背影照、個人照、風景照都很棒。圖片來源：Carmy Chiu

拍照不群聚

解封後的登山潮｜八個防疫記住了！

戴口罩拍照每個人都很美，千萬不要為了露出燦爛的笑容就摘下口罩。而為了減少跟陌生人接觸的可能，現在開始我們來練習拍攝個人照、背影照、風景照或自己小團體自拍喔，也記得若摸了大家都會摸的牌子要酒精消毒一下雙手喔。在疫苗施打尚未全面普及之前，讓我們先做好自己能做的防護；除了遵循以上８點登山防疫指南，也不妨在與朋友組隊出團前至便利商店購買居家快篩試劑，先進行自我檢測。讓我們一起多費點心，好好珍惜並保護彼此，才能持續享有暢遊山林的日子！