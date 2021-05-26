宅在家救疫情！「擎天崗1日健行路線」先筆記　滿滿都是芬多精

沒事宅在家救疫情！

沒想到✨沒事✨呆在家 也是 一種對社會的貢獻 這時候...有些事還是要注意一下哦！

躺床上追劇，記得翻身(換個姿勢)免得褥瘡(bedsore)找上你！ 坐沙發，記得換位子，以免沙發凹陷！ 吃零食，記得買小包，免得嗑太多！ 沒接觸不需隨時量體溫。但，請記得務必量體重！別等解封再量就來不及囉！ 沒出門，也要把褲子拿出來套一套，免得真的要出門時套不進去。 視訊上班上課，記得下半身還是要穿...。 沒事做，可以早點睡。真的就是早點睡。

不要有人與人的連結

，除非你

想要領取育嬰補貼

照片是去年夏天在魚路古道北段拍攝的。

◖真的沒事做時，可以做做...皮拉提斯...能鍛鍊身體、矯正不良姿勢、恢復身體活力，也能提神哦！？？

◖最近很紅的獅子。「獅子望圓山」，你看出來了嗎？我沒有慧根，上看下看左看右看...看很久，還是沒看出來...。下次如果你有機會造訪，不妨停下腳步看看...相信有慧根的你一定可以看出什麼...

◖依說明提示，再努力、用力再看一次...還是沒看出來...

◖走過回望，全景，歪頭再看一次...還是...看不出來....

◖還是，天空的棉花糖好看！

◖一大片綠油油的白背芒，大油坑山方向...，遠處隱約可以看到海。

◖應該是大屯山群峰 & 竹子山？

◖日人路：寬六尺之大路， 採迂迴路線，路線較為平緩，稱為「日人路」，又因可拖砲車，故又稱「砲管路」。

◖從大石公到車埕這一段路，樹蔭濃密、小橋流水、番坑瀑布，行走其間很適合停留閉上眼、深呼吸，做自然的身心靈療法。

◖憨丙厝地：就是俗說的「柑仔店」，白話一點就是現在小七啦。提供往來的旅人再出發的補給站(賣草鞋、糕點、簡易器具)。

◖許顏橋：由茶商許清顏先生自費興建的石拱橋，橫跨上磺溪。「擔茶路」的由來，擔茶人從清晨起從金山出發，挑的粗茶，要趕在4點前送至士林茶市買賣。台北茶行再製成、包裝外銷。因為行走在上磺溪上方過溪途中會濺到水，以致茶葉損失傷。

◖番坑瀑布：體驗自然、芬多精、陰離子吸好吸滿...

◖上潢溪登山口

日期：2020年08月16日 天氣：晴朗

交通：去程，從捷運劍潭站搭 小15公車 至擎天崗遊客服務中心

至擎天崗遊客服務中心 健行路線：擎天崗遊客服務中心→金包里城門→獅子望圓山→百二崁→土地公廟→憨丙厝地→許顏橋→上磺溪→許顏橋 →憨丙厝地→土地公廟→百二崁→獅子望圓山→福德祠→擎天崗遊客服務中心。(若不想來回走，可以只走單趟，可以在 上磺溪站 搭 1717台北─金山皇家客運 ) 回到劍潭站

) 回到劍潭站 回程，從「摮天崗遊客中心」搭 小15公車 回捷運劍潭站。

回捷運劍潭站。 全程：4.64公里(來回)。費時：3時24分

點我 看照片

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後記：(資料來源：行政院農業委員會林務局)

林務局宣布自2021年05月18日起至05月28日止，暫停開放轄下所有森林育樂場域，包括國家森林遊樂區、軌道設施、林業文化園區、平地森林園區、自然教育中心與生態教育館，以減少民眾不必要的外出與跨區移動，請民眾配合，共體時艱。