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台灣確診有巨大黑數 專家憂：重症比率恐比日本還高

宅在家救疫情！「擎天崗1日健行路線」先筆記　滿滿都是芬多精

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沒事宅在家救疫情！

 沒想到✨沒事✨呆在家     也是  一種對社會的貢獻     這時候...有些事還是要注意一下哦！

  1. 躺床上追劇，記得翻身(換個姿勢)免得褥瘡(bedsore)找上你！
  2. 坐沙發，記得換位子，以免沙發凹陷！
  3. 吃零食，記得買小包，免得嗑太多！
  4. 沒接觸不需隨時量體溫。但，請記得務必量體重！別等解封再量就來不及囉！
  5. 沒出門，也要把褲子拿出來套一套，免得真的要出門時套不進去。
  6. 視訊上班上課，記得下半身還是要穿...。
  7. 沒事做，可以早點睡。真的就是早點睡。
    不要有人與人的連結，除非你想要領取育嬰補貼照片是去年夏天在魚路古道北段拍攝的。◖真的沒事做時，可以做做...皮拉提斯...能鍛鍊身體、矯正不良姿勢、恢復身體活力，也能提神哦！？？

174ad1d0054e91dd7aa173b01735762f.png◖最近很紅的獅子。「獅子望圓山」，你看出來了嗎？我沒有慧根，上看下看左看右看...看很久，還是沒看出來...。下次如果你有機會造訪，不妨停下腳步看看...相信有慧根的你一定可以看出什麼...

9871a665c7dd22b279aed4d0a08c1b87.png◖依說明提示，再努力、用力再看一次...還是沒看出來...

4107334b83dd826f38a4208e4caa7db5.png◖走過回望，全景，歪頭再看一次...還是...看不出來....

67b2d2b71f5680e599c363b5e47ebaa8.png◖還是，天空的棉花糖好看！

afab4b69838091f394217b4c18a26200.png◖一大片綠油油的白背芒，大油坑山方向...，遠處隱約可以看到海。

d41a0d7a22a2d5863aee6ba2bd98f9b7.png◖應該是大屯山群峰 & 竹子山

aa57a01ac00d72b91f2fe3b4dae0e1f3.png日人路：寬六尺之大路， 採迂迴路線，路線較為平緩，稱為「日人路」，又因可拖砲車，故又稱「砲管路」。

63aa97bcfc935574535f40211d3f76e9.png◖從大石公到車埕這一段路，樹蔭濃密、小橋流水、番坑瀑布，行走其間很適合停留閉上眼、深呼吸，做自然的身心靈療法。

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1f7a0aedb4dc5ffd62c025904cd99aa1.png◖憨丙厝地：就是俗說的「柑仔店」，白話一點就是現在小七啦。提供往來的旅人再出發的補給站(賣草鞋、糕點、簡易器具)。

862130895fdb49dac8567cde0c5504f9.png◖許顏橋：由茶商許清顏先生自費興建的石拱橋，橫跨上磺溪。「擔茶路」的由來，擔茶人從清晨起從金山出發，挑的粗茶，要趕在4點前送至士林茶市買賣。台北茶行再製成、包裝外銷。因為行走在上磺溪上方過溪途中會濺到水，以致茶葉損失傷。

545181b2eca76fa6f3bcaaa7de4f3d6e.png◖番坑瀑布：體驗自然、芬多精、陰離子吸好吸滿...

90f017da3814480c95217affdad2e3b8.png◖上潢溪登山口

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  • 日期：2020年08月16日  天氣：晴朗
  • 交通：去程，從捷運劍潭站搭 小15公車 至擎天崗遊客服務中心

  • 健行路線：擎天崗遊客服務中心→金包里城門→獅子望圓山→百二崁→土地公廟→憨丙厝地→許顏橋→上磺溪→許顏橋 →憨丙厝地→土地公廟→百二崁→獅子望圓山→福德祠→擎天崗遊客服務中心。(若不想來回走，可以只走單趟，可以在 上磺溪站 搭 1717台北─金山皇家客運) 回到劍潭站
  • 回程，從「摮天崗遊客中心」搭 小15公車 回捷運劍潭站。
  • 全程：4.64公里(來回)。費時：3時24分

  • 點我 看照片

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後記：(資料來源：行政院農業委員會林務局)

林務局宣布自2021年05月18日起至05月28日止，暫停開放轄下所有森林育樂場域，包括國家森林遊樂區、軌道設施、林業文化園區、平地森林園區、自然教育中心與生態教育館，以減少民眾不必要的外出與跨區移動，請民眾配合，共體時艱。

瀑布 金山

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