陽光行動／砸百萬改裝車…帶動車宿產業商機

車宿族鍾情自然山水，又不想花錢在愈來愈貴的旅宿費用，寧可改裝汽車、添購設備。初涉的玩家準備寢具、簡易烹煮設備就能上路，花費在萬元以內；資深玩家因應不同需求，可能需要小型發電機、暖氣設備等，甚至改裝車內配置、加裝木板等，有投入上百萬，讓車子成為「移動豪宅」。

國內車宿玩家增加，相關產業也隨之發展，許多大車廠如福斯、賓士等紛紛投入露營車，玩家數量增加帶動周邊產業，也讓車友「愈玩愈鑽精」。

玩家孫先生說，剛入門最忌花大錢，只是到露營區過夜，不需要準備專業器材，也不會大幅度改裝車子；如果後座可以鋪平，只需準備好一點的睡袋、餐具、卡式爐等簡易烹煮設備，以及卅尺以上的延長線接露營區電力，花費不超過萬元。

玩出心得想更進一步的玩家，可依自身需求加碼投資，若以露營區過夜為主，只是想要更大的空間，便宜、堪用的二手車款約在十萬元上下；想擁有更完善的設備又不想花大錢，就租用大型露營車，每天租金從三千多元到上萬元不等。

「深入山林，就要準備更專業的設備」，孫先生說，開到深山老林，沒有水電又打算待上好幾天，野營用的電池或發電機、蓄水箱等就是必需品。

以野營用電池為例，一顆就要三、四萬元；想過得更舒適，在車廂內部裝設木板、木櫃，要是沒有ＤＩＹ的能力，也得花費上萬元。

孫先生笑說，對汽車旅行樂此不疲、願意不計成本的玩家，通常都要有點經濟能力，一套有品牌的專用配備，包含帳篷、組合桌椅等，就是十萬元起跳，動輒超過百萬元的專業露營車也願意入手；但一般人還是要量力而為，符合自身需求就好。