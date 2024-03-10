陽光行動／地方自救 祭出停車付費遏止

現有法律大多規範露營、野炊或丟棄垃圾等行為，但對車上過夜的車宿族卻無規範，主管機關修法近三年，仍未送立院審議，讓相關管理單位苦惱，地方只能「自救」。專家指出，管理單位要有清楚的遊戲規則，否則後續會爭議不斷。

現行森林法及森林遊樂區相關管理辦法，對露營車停車管理及露營車宿行為，可處罰汙染地面、水體或製造噪音者；但林業保育署人員坦言，須蒐證有亂丟垃圾、廚餘等汙染行為，取締難度高，只能勸離車宿者。

農業部二○二一年五月十二日預告修正森林法，增訂主管機關可以公告國有林、公有林的人員出入、交通工具和宿營地點規定，違者可罰一千元至六萬元罰鍰，終於能規範車宿族的出入和地點，去年三月法案送出，至今還未出行政院大門。

中央修法牛步，地方只能「自救」，台中市交通局前年八月起在大雪山沿線畫設紅線開單，並設付費停車格，逐漸改善占用停車亂象。

台大實驗林管處的溪頭自然教育園區，常有遊客在停車場占車位觀星、烤肉，還搬來卡拉ＯＫ，玩到體力不支才回車上睡，但只要遊客沒有拉開邊帳、生火炊煮，都無法可管；去年起停車場全面改電子化收費，車宿族才稍減。

國家公園署表示，近年國家公園車宿等違規停車行為，的確有增加趨勢，太魯閣管理處近三年裁罰案件之中，「任意停車」影響交通就占九成之多，但有國家公園警察隊機動執法，已明顯改善。

玉管處指出，玉山塔塔加園區是觀星、觀日出、夕陽、雲海的熱門景點，考慮規畫露營區及收費停車場，避免被占用。

宜蘭大學森林暨自然資源學系助理教授毛俊傑認為，車宿涉及層面廣泛，例如遊樂區考量防疫、公共安全而禁帶犬貓，開放車宿是否成破口？區內有無開放車宿所需資源的承載量？管理單位要有清楚的遊戲規則，否則管理難度就會很高。

民進黨立委伍麗華指出，二○一九年政府宣布開放山林後亂象層出，之所以立法難產，主因是全台山林分屬觀光署、林業署、國有財產署等不同機關管理，且各自的法令強度不同，要如何訂出一個通用的母法，還要耐心研議。