被稜線景緻驚豔到！埔里最高土地公廟繞一圈 下山解鎖「隱藏版路徑」

趁著年假，不想爬山人擠人，也不想開車受困車陣中。

臨時想到一個沒走過的路線，最後下山還走到隱藏版的路徑。

去年這三小組合是往埔里南方，繞了過大水一圈，今年打算換北方繞一圈，凡是求個圓，是我很喜歡的走法。

早上團練晨跑結束後，10點才從親水公園起登。

路過終年水量充足的能高瀑布，看到一旁有在整地，蠻期待期待。

順順的走到埔里最高的土地公廟「慶安宮」唯一可跑的路線，朋友都沒有意願。

就連一旁的瞭望台樹，也不爬，只好自己來。之前就曾到訪過1122峰，也對這一段的路線整理，很是欣賞，保留原來自然的山徑。

到了1122峰後，這裡又改名「福興山」稍作休息，提前吃個中餐。

再前往流籠坪，之前來還沒有展望，看來已被山友整理過一番。

曾帶老賴最遠走到這裡，之後那段就沒走過了，之前爬關刀山是從另一線。

往關刀山的這段稜線有驚豔到，這個角度欣賞埔里的城鄉與平原，應該是我目前最滿意的。

遠遠看過去，還能清楚看到日月潭的拉魯島，可惜兩位隊友不相信

接著稍微走過一段種植梢楠的人造林，就能抵達「西關刀山北峰」也是此行最高點，沒有人有興趣再加碼。

往西關刀山的主峰，這一段也是新的體驗，倒木非常多，路徑也不算很走。

順利抵達後，休息前我還有看個離線地圖，知道這是三岔路口。

那知吃飽喝足後，就鬼打牆往內埔登山口這一線出發。

抵達「西關刀山南峰」時，才發現錯的離譜，但回頭爬升還不少，但看前方還是有布條。

甚至有挖土機整過地，應該會是非常好走的。那知走一小段後，足跡全無…

原來這整地的路線是從凌霄殿方向過來，這樣的話，得有多上10公里的路程

既然隱約都還有發現布條，自己方向感跟視力都還算不錯，就走走真正的野獸山徑。估測近2年，應該沒有超過10個人走過。

好幾度都要停下腳步，認真搜尋一下路徑。也讓我想起曾3085峰，下合歡溪步道，那1公里走了快2小時的經歷。

但有時候爬山，找路是一種很原始有趣的體驗。

平安下到內埔登山口，是一處攔沙壩，感覺雨季來臨後，會是個小忘憂森林，到時再訪。在守成社區小雜貨店，光勾請喝飲料。

由於我車子停放另一處，只好再小跑一下，凡是求個圓滿，結束這趟平安小旅行。