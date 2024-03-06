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藝人修杰楷、王柏傑北市錢櫃KTV慶生 阻友人被打掛彩

第一道春雷早晚和春雨多寡有關 氣象署：今年提前了

爬山可以很隨性！「洗水山」來回走 穿梭在密密麻麻的杉木林中

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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 「 花開花謝 ，不執著莫強求凡事不可能事事順心如意， 「謀事在人，成事在天」， 

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2024 D0213 洗水山西北稜 登 洗水山北峰 來回  

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共 6.17 公里 / 7 小時高度上升 641 公尺 / 高度下降 613 公尺 / 最高海拔 1293 公尺

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每年2月2日 「土撥鼠日」如果大名鼎鼎的土撥鼠「菲爾」看到自己的影子 便表示 冬天還會持續六周，據外媒報導 :  2024.02.02 當天，菲爾並未看到影子，研判「早春即將到來！」 天啊 ! 2024 是 早春 or 晚春  要由 土撥鼠 決定喔

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2024 D0213 泰安洗水山北峰 (來回) GPX

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08:11 東山橋    09:01 大石登山口   09:09 輪胎駁坎 找路09:40 石頭駁坎幾處     11:31 洗水山北峰  午餐12:37 回程     14:26  大石登山口

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去年跟社長來走 : 洗水山、洗水山北峰 O 型  因 洗水山北峰 大石登山口 路跡很亂 ， 被步道上 高且密 成群生長的咬人貓群咬到哇哇叫當然，就撤退了過年期間，社長出國旅遊了，於是 ，約了大明、小名 一起來爬主要是要來拍 泰安李花  「菲爾」 真準 

心心念念的  泰安洗水坑李花花海 「槓龜」again

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 東山橋  停車起登 很開心巧遇山友  感謝他告訴我們李花已凋謝省去跑去 果園登山口(大樟樹登山口) 踢長長陡上產業道路之苦祝你 : 新年快樂  爬山都晴天

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登洗水山路線：(1) 木瓜山神木 (千年櫸木) 步道登山口(2)   西北稜之大石登山口: 洗水山北峰 - 洗水山(3) 為西稜線的果園登山口(大樟樹登山口): 洗水山 -  洗水山北峰(4) 鳥洗縱走 : 從 上島山 - 洗水山   

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大老遠從三峽開了 2 小時的車 才抵達 東山橋既來之 則安之大年初四  收假日前一天   有人說 : 回程北上高速公路肯定大塞車果然  未上快速道路就開始塞車  不是後天才上班嗎沒錯  你想得到 別人也想得到只計畫 : 大石登山口 - 洗水山北峰 原路來回

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東山橋- 洗水山 - 洗水山北峰  O 行走不管是左上右下 or 右上左下    兩側都要踢一段不短的水泥產業道路先 洗水山北峰 - 洗水山  爬升較短些

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水泥路產業道路往上，視野不錯，一路上多處皆可遙望 :  鷂婆山 奇突巍峨的山容內心裡升起一個念頭 : 找一日 來去探訪一下 :  鷂婆山 吧

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即便是冬天  烈日下踢這一段產業道路  嘀咕不停ooxx     因為沒有李花啦

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陽光照射下  盛開的八重櫻 美不勝收 呈現熱鬧耀眼的景致 

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wow  正港的烏骨雞斯斯有兩種   烏骨雞也有兩種白毛烏骨雞 = 白鳳雞 / 黑毛烏骨雞 = 黑鳳雞

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陽光從洗水山稜線穿射出萬丈光芒

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道路旁一片桃花林盛開，開著桃紅色的花朵含笑迷人

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去年  社長把車停在這農舍旁農家夫婦跟我們聊天  還告訴我們一個秘密小徑我這樣說著......

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大石登山口前  露營區路旁有一片李花林

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李花已凋謝能拍的就只有這樣

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枝葉茂盛的大榕樹    旺盛如大傘

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好啦  就當年前爬山消脂大老遠塞車來爬 「洗水山北峰」  治腳癢 

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看到 「鷂婆山」在跟我們招手了嗎 ?   不去爬一下好似怪怪的，哈

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航跡上露營區續行  較多人走也較長    是出發前預載航跡走的路，露營區的平台前 右轉  上次我跟社長走的路這條路徑登洗水山北峰 較短  

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登山口右轉  先走一段水泥路水泥路上鋪滿落葉    充滿肅瑟憂鬱的氣氛想太多啦   沒看到李花  有些落寞而已

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 鳥瞰「鷂婆山」山巒層疊

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好幸福的家

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先走一段水泥產業道路  之後路徑混亂發現比上次來爬 多了紅色的布條  顯然  不久也有人來爬綁的布條感謝紅色的布條  來到 輪胎駁坎  從左側上登

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輪胎駁坎 之後 取左上攀路徑不明顯    有加了幾條布條  

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穿越竹林  布條藏在大片的竹林裡

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進入竹林後就見到了許多駁坎遺址

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大片駁坎遺址 : 有水池  與 石階

https://memory.culture.tw/Home/Detail?Id=163663&IndexCode=Culture_Place

from : 文化部國家文化記憶庫

洗水山頂東方約一公里處設有洗水山隘勇監督所

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 大致取左陡上    鋪滿落葉的山路很滑  鑽竹林  鬆鬆軟軟落葉泥土間還夾著小石頭  有些阿雜要小心 保持距離

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不清楚 洗水山北峰 前多處 的大範圍駁坎遺址是否為 : 洗水山隘勇監督所

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過了大範圍駁坎  ，來到北峰岔路，左右皆有路我們去程走左，回程走右 ，  建議來回都取右陡上，雖然較陡較長一些些 ，路跡很明顯，

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去程我們走左   找路找到快發瘋倒樹倒木擋住方向  明明洗水山北峰就在上方找了一會才找到路  往上

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所以建議 取右來回地圖上看起來這樣走  有比較長一咪咪不過 上稜線後  是平平的路  很好走啊

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柳杉林間   樹蔭濃密  優美且靜謐

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洗水山北峰  抵達洗水山 : 泰安鄉清安村，雪山支稜鹿場大山山脈的分稜有 東洗水山、西洗水山、洗水山、洗水山北峰山形像冬瓜，又名冬瓜山

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洗水山海拔1609公尺，山頂設有三等三角點及森林三角點，為洗水溪的源頭，洗水山位於鹿場大山西南稜的末端，此段稜線在通過洗水山後高度驟降而止於汶水溪大湖溪匯流口。此段稜線北側有汶水溪流域與橫龍山、加里山系相隔，南側為大湖溪流域與盡尾山、司馬限山稜線對望，兩溪流域於汶水匯流入後龍溪。1907年有洗水山方面隘勇線通過，於洗水山頂東方約一公里處設有洗水山隘勇監督所。

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1908年10月4日，森丑之助一行人由泰安經洗水山隘勇線登頂洗水山，夜宿洗水山隘勇監督所，10月5日早上出發鹿場大山。今日攀登洗水山可由洗水山北側的泰安或西側的高熊峠登山路徑，自泰安上攀的路途中尚可見到當年隘勇線留下的遺跡from : 文化部國家文化記憶庫

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考量 收假前 北上高速公路  大塞車的可能我們只登 洗水山北峰 來回

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洗水山北峰  海拔 1280 公尺山字森林三角點三角點 很小很可愛   故意把手套放在三角點旁邊當比例尺三角點 大約只有手套的 1/2 長

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洗水山北峰   位於 杉木林間  山頂無展望

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回程取直 走一段稜線  然後陡下

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路徑很清楚啊與 加里山一樣 密密麻麻的杉木林蔭陽光從樹梢中傾瀉揮灑而下， 帶點慵懶氛圍， 

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壯闊直挺的杉木，形成了天然大傘，遮住赤炎的烈日輻射步行間，心曠神怡感受著從 塵囂脫離的自在

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回程的路就好走些    因為不用找路大範圍的駁坎

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明顯的石階  感覺可能就是 洗水山隘勇監督所遺址或是  昔日原住民家屋 吧

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大樹下 累積許多的兒時回憶童年雖不精彩，卻不願遺忘，緊緊跟隨

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2024 李花   就這樣了明年請早

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銹毛鐵線蓮  毛茛科  毛毛的很可愛  鐵線蓮屬植物中分布最廣的植物，莖、葉、花、果均密生金黃色的絨毛， 台灣海拔500~2200公尺地區之開闊地

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銹毛鐵線蓮旁 有 一顆巨大的螞蟻窩有人驚恐的回憶起    曾經看到 螞蟻瀑布驚驚驚

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爬山可以很隨性    是要多隨性啊很快回到登山口    算算這是我第二次來這裡未登的洗水山  來日再來吧一座山 究竟要來幾次 才可爬完啊 

步道 登山 露營

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