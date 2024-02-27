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階梯吃到飽！台中小百岳「聚興山」視野極佳 必打卡三角點小心錯過

健行筆記／ 健行筆記Gina Szutu

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

聚興山 位在台中市潭子區，海拔500公尺，山頂腹地不大且無視野立有#1124二等三角點基石，為#40台灣小百岳之一。前往聚興山分別可由新田第一、第二、第三步道接續出發前可先將導覽圖拍照後，做為指示登山路徑以木棧道及產業道路為主，環繞一圈約有3K的距離，這裡有腹地不小的停車場，但常常客滿，周邊不影響交通的路邊也可停車還設置了乾淨的洗手間，稜線上有不錯的景觀，走在步道也甚為涼爽。是一段維護不錯的郊山步道。 

這天我們則是選擇，號稱由1063階枕木舖設的第一步道➨休憩木平台後➨接續第三步道➨聚興山三角點➨六角亭➨四角亭➨五號登山步道。本來預計前往大胡山，但出發前下載錯的離線地圖沿路的標示又不清楚，只好放棄接續產業道路回到第五停車場後回到新田登山步道的起點處，也因為手殘關閉了行進的記錄估算這趟因不趕時間，邊走邊聊加上休息共計4小時。 

No40小百岳~聚興山、新田登山步道 相簿

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

09:16 停好車，上了洗手間後，步道起點拍照記錄一下。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

09:23 一小段距離後，來到左側的第一步道起點。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

09:26 　號稱有1063階枕木的上坡，走來也是考驗，需要調勻呼吸隨我來的晶晶則走的氣喘吁吁．．．

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

09:32　偶有的視野，　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

09:42　繼續向上。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

09:52　短暫的下坡。

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

09:56　上坡階梯走累的，就沿路拍拍照分散一下注意力。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

09:57　反正體力時間都在掌控內，繼續拍。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

10:05　來到第一、第二、第三步道的交會點，一側有觀景台，也提供木椅可休息，　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

10:15 　不過接續的第三步道，基本上也是一路上行階梯。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

10:30　在一路彷若階梯吃到飽下，終於來到稜線處。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

10:31 　這天的好天氣，有極佳的視野。我們在這裡，就著舒適的陽光，在設置的木椅處休息吃點行動糧。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

聚興山就在步道主線上。雖然有指標，不留意還是會錯過。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

10:58　抵達三角點，重要的拍照不能錯過。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

11:30　接著沿著主線步道下坡行走。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

11:32　經過六角亭，基本上亭子裡都會有山友駐留有沒有位置，就要碰運氣。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

11:33 　稜線上，除了兩側的綠意，還有開闊處的視野。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

11:40　經過四角亭。　

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

11:45  經過四角亭旁的下行階梯

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

11:58 接上產業道路民家的果園。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

12:06 來到第二停車場

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

12:16 停車場旁有洗手間，一側即為新田登山步道5號的入口不過標示不是很清楚，跟著離線偏了後才發現走錯折回。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

12:17 沿著木棧道， 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

12:17 拍到停在樹枝上的小鳥。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

12:18 一側小溪一株大樹氣根與石壁相連，頗為特別。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

12:33   第一次走的五號步道，很特別的是上行階梯是鋪上鵝卵石相當少見不過這段陡上的階梯，讓晶晶有點吃不消。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

12:51 休憩涼亭，前一會在這休息的一對老夫妻，聽聞每天都會運動來這裡並且帶上茶具泡一壺茶與過往的山友分享，真是愜意的生活 。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

12:55 陡上陡下後終於結束長長的階梯。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

13:10 因為沒找到大胡山的入口，最後決定放棄並沿著山路預計回到停車處，沿途民家栽種的果樹結實累累。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

13:40 回到停車場。結束悠閒的山行。 

【台中潭子】NO40小百岳~聚興山~

新田登山步道有多條路線有選擇，洗手間停車場的設置也吸引許多山友在假日裡造訪，沿著步道蜿蜒而上沿途樹木蒼鬱茂密，也有不錯的視野展望，觀景平台、六角亭、觀鷹台與許願池等等設施，也增加了豐富性算得上是一條規劃不錯的步道。 ^.^ 

山行地址: 台中市潭子區 龍興巷 新田步道停車場

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吃到飽 步道 登山

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