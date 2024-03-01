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新店「三潭縱走」！塗潭山、灣潭山、碧潭山 親山近水好路線、林間悠閒慢慢走

健行筆記／ 健行筆記林炯宇

2024.02.14 塗潭山、灣潭山、碧潭山(和美山)縱走住在新店安坑，趁年假最後一天假期，走走自家後山。車子路登山口位在路邊停車格編號109〜110之間，有很明顯的山徑，除了剛進去有一小段兩側的草高過人之外，路徑、布條指引都很清楚。登山口到德安早覺會休息站這段路相對平緩好走，雖偶有倒木擋道須爬或鑽，但都不影響通行。

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左側路邊停車格110〜109之間有明顯的山徑入口

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原始山徑相當清楚

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兩側草比人高的路段

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倒木但不影響通行

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沿途都有布條指引

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德安早覺會休息站過了德安早覺會休息站後到塗潭山的路段，是今天三潭縱走爬升最多的路段，從前段平緩好走的路徑，變成拉繩攀爬的地形，路線雖然有點挑戰性，但向上爬的難度比反向往下走要簡單多了。另外要留意的是會刺人的黃藤，別悶著頭往上爬，路段偶有黃藤，小心別被刺到了。

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攀爬時要看別亂抓，不小心抓到黃藤會超痛的

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塗潭山三角點

從登山口到塗潭山三角點約花了70分鐘，雖然有稍微被長草遮蔽，但還是可以看見整個新店地區。

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塗潭山三角點展望

過了塗潭山三角點後的路線就是一路緩下，路徑相當清楚好走，曬著溫暖的陽光走在舒服的林間，輕鬆悠閒地慢慢走，約40分鐘走到東華聖宮登山口。

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東華聖宮登山口

出東華聖宮下到馬路後，路旁黃色東華聖宮牌子旁有明顯山徑，從山徑進入接續往灣潭山走。

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從登山口往回拍，就是從右前方斜坡下東華聖宮

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樹旁有明顯山徑，由此進

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出登山口前這一小段較滑要稍微注意

從民宅登山口出山徑後，左轉沿著新潭路往灣潭方向走，一路可以看見右側的直潭淨水場，快到灣潭山時也可以看見剛剛走過的塗潭山。

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前方就是下一座要爬的灣潭山

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右前方那座就是剛爬過的塗潭山

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右側山徑進入往灣潭山灣潭山跟碧潭山登山口相距不遠，上圖灣潭山登山口的左側(道路的另一旁)就是碧潭山(和美山)登山口，先取灣潭山繞行一圈後再走碧潭山。

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灣潭山快到三角點前的一小段拉繩爬升

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這段拉繩上去就快到三角點了

灣潭山從登山口到三角點約20分鐘路程，前段緩坡好走，快到三角點前有一小段須拉繩爬升，但難度不會太高。

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灣潭山三角點

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灣潭山三角點回望直潭淨水場跟塗潭山

過灣潭山三角點後續往前走，可從觀世音菩薩像旁的山徑出，接金龍路左轉回到和美山登山口。

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觀世音菩薩

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往和美山途中遠望新店小獅山,可清楚看見連續的3峰(由左至右分別一峰、二峰、三峰)前2座塗潭山跟灣潭山山徑較原始，走的人相對較少，碧潭山(和美山)從這段上去的山徑較原始之外，上去之後會接到大眾化的步道，爬山運動的人就非常的多了。

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往碧潭山途中的基石

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碧潭山(和美山)

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完善好走的和美山藍線步道爬完碧潭山後從和美山藍線步道下山到碧潭吊橋，假日好天氣有不少遊客來碧潭遊玩，看時間還早就一路散步走回安坑，O繞一圈完成新店三潭縱走。

步道 登山 碧潭

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