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擁抱神木爺爺！被遺忘的水山支線鐵道＋拉拉喀斯巨木群　一窺神秘谷和瀑布景緻

健行筆記／ 健行筆記楊小田

原有伐木時期的林場鐵道，目前已所剩不多曾上網查過資料發現阿里山森林遊樂區的水山步道(水山線)，原為香雪山線，與日治時期的水山線不同水山線完工於1931年，由沼平至兒玉（自忠），後續再延伸至新高口日治時期台灣總督府為了開發阿里山森林資源所修築的鐵道水山線抵達自忠後，再開條支線往西南延伸5.2K，為水山支線(星岡線)1977年廢棄後，部分鐵道重新整理，也就是現在的特富野古道加上目前是枯水期，可以順遊拉拉喀斯巨木群一個O型路線開啟我年節的渡假模式

★參加成員：小田

★入園證：不用

★入山證：不用

GPX航跡

註：此路線為非傳統路線，需會使用離線地圖再行前往

★行程總覽

D1　12：22 特富野古道南端入口→13：27 特富野古道3.7k處叉路口→13：49 倒木群→14：03 水泥槽→14：15 高架木橋→14：23 高架木橋→14：36 左轉高繞→14：49 乾溪溝→14：54 木製界標→15：10 帆布工寮

D2　08：00 出發→08：57 叉路口→09：39 神秘谷叉路→10：06 拉拉喀斯31號巨木→10：24 拉拉喀斯4號巨木→10：49 拉拉喀斯16號巨木（拉拉喀斯神木)→11：17 拉拉喀斯6號巨木→11：23 拉拉喀斯5號巨木→11：35 林道叉路口→11：56 特富野叉路口→12：02 特富野古道南端入口

以下為圖文敘述

D1　12：22 特富野古道南端入口

特富野古道重新開放後，正逢過年期間，人潮比想像中的多

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大家看我揹重裝走古道，以為我在進行什麼特訓之類的

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13：27 特富野古道3.7k處叉路口

水山支線部份鐵軌由特富野古道從北端入口(自忠)開始經重新整理後，到3.7K處都是平緩腰繞的路段有大平台跟座位區，讓遊客可以休憩用

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左轉往自忠方向 (特富野古道北端入口)

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右轉往水山支線 (順著鐵軌走)

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繼續沿著鐵道前進

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走沒多久就看到一個告示牌

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遇到一段枕木已崩壞的鐵軌

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水山支線完工至今已將近百年歷史還能看到完整的鐵軌實在不簡單

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開始出現高架木橋

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木材崩壞後，只剩下懸空的鐵道

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鐵軌的接縫處

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高架木橋已下陷

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有部份路段的崩塌處，都有前輩架繩，看來近期應該有不少人來探訪

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13：49 倒木群

倒木直接横躺在路上，看來只能用鑽的過去了

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鐵道沿著山壁而行，以前建造的工人，無非還要具有飛簷走壁的能力，但我相信傷亡肯定也是不少

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兩旁都是柳杉人工林

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14：03 水泥槽

鐵軌右側有個水泥槽，其作用是「防火水槽」也就是當時的鐵路消防栓的概念那要用什麼滅火？以前蒸汽火車通過後，都會有位身揹帆布水袋的消防員，手持銅製水槍，負責撲滅可能的火源

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有不少的民國產物，被山友拿來排了些字，但我看不懂，哈哈哈

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散彈槍殼

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可愛的小紅鞋

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廢棄的離合器軸承

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14：15 高架木橋

水山支線會經過特富野溪上游，必須通過大大小小的溪溝只能用高架木橋來克服地形

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因木橋在火車行駛通過時會受到極大的壓力與搖晃加上強風，雨水，地震等天然災害的發生因此搭建木橋時對強度的問題都要精密計算為了確保木橋的安全性，木料的選擇會以扁柏與紅檜等一級木為佳近百年歷史的高架木橋，還能保持的如此完整，實在不易

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一整排倒塌的柳杉，再經過幾次風災的考驗，不曉得日後會變成什麼樣子

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14：23 高架木橋

第二段高架木橋，這段也是高度最高的一段，目測約有３層樓高不過鐵軌已被倒木壓著，希望它能撐住啊

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親眼能見證台灣在日治時期的伐木歷史，內心股莫名的感動，有如身入其境看著木橋，鐵道，溪水，想像過去這裡有火車來來往往有鳴笛聲、伐木機具聲、有樹木倒落聲，工人們閒話家常雖然已不再復有，但曾經的榮景是能夠想像的活生生的歷史教材，再經過多少年後不曉得還有多少人記得它的樣子

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高架木橋無法直接通過，都必須下切溪溝繞道經過

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旁邊發現一顆礙子跟水壺以及瓷器碎片

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14：36 左轉高繞前方有大崩塌，左轉高繞通過

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感謝架繩的前輩們，看起都滿新的，應該是近期才用的

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14：49 乾溪溝

枯水期的10米乾瀑

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這段稍微危險一點，邊坡比較鬆軟跟濕滑，小心快速通過即可

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14：54 木製界標

已經看不出來字樣的標示木牌

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台灣政府接手後所設立的林班地界標僅看出來寫說「某某區第34林班B小班」

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另一面則是寫「台二一五號民國四十四年六月」

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再經過一處小溪溝

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15：10 帆布工寮

看來像是山老鼠搭設的工寮，還有接水管把溪水引流過來，今晚就在這邊過夜當水富翁了

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D2　08：00 出發

早晨霧氣未散，不過睡在柳杉林中，帳篷沒有反潮，就很棒了

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被砍伐的樹頭，竟然可以連根拔起，滾落到溪溝中，果然不能輕乎大自然的力量

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越往裡面走，鐵道損壞的部份也越來越多

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發現一些零件，有輪軸、固定器、鋼纜

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後半段已不見鐵軌，以木馬道為主可以見到整個木馬道架構，兩旁用木材以井字堆砌而成，中間用鋼條加以固定下方用大石塊把底部空間填滿，以利做好排水，不會造成地基流失

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無意間發現後方的倒木，乍看之下還以為是眼睛呢

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日本人當初在建造鐵路時，連邊坡的水土保持，避免大雨沖刷造成鐵道損壞，規劃的相當縝密

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一層層的土石已經快把木馬道掩蓋起來，若沒發現木材或鐵釘，真看不出來

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經過這段後就是叉路口了

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08：57 叉路口

新做的指標，感謝山友無私的付出

f8302e59b8cf9dc7214fe782448661de.jpg左轉往上，是通往北霞山

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右轉往下，是往拉拉喀斯巨木群的方向

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疑似腳踏板的零件

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旁邊有放置幾根木材，像是拿來可以汰換使用的

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地上的枕木一根一根的，依舊還仍然看的清楚，好奇的我沿著直走下去看看還有什麼

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路變窄後，不見枕木的蹤跡，看來這邊應該是水山支線的終點了

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09：39 神秘谷叉路

順著稜線往下走30秒，就可以欣賞神秘谷跟瀑布的外觀

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拉近看看神秘谷谷口，至少有百米高但不曉得往內走有多深，可惜目前是枯水期，不然應該會是個壯觀的大瀑布滿

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10：06 拉拉喀斯31號巨木

哇! 好巨大的紅檜，只能仰望看著你的樣子，深深的擁抱神木爺爺，傾聽內心的聲音原來在你身旁，顯得如此的渺小，你擁有的是對這片土地數百數千年的記憶而我只想把握當下與你相遇的時間

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10：24 拉拉喀斯4號巨木

如果是直接來看巨木群可以走O型但因為我是直接沿稜線而下所以我採原路來回看拉拉喀斯4號巨木再回到31號叉路口

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這段下坡直下就會見到拉拉喀斯神木的真面目

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10：49 拉拉喀斯16號巨木（拉拉喀斯神木)

這一面看到拉拉喀斯神木以為是連體嬰，但這樣看就覺得非常大了

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繞到下方從另一個角度看，嘆為觀止啊拉拉喀斯神木目測，我猜可能要將近20個人左右才能圍繞起來據說樹圍僅次於大安溪神木，真的好~~~大位置又剛好座落在特富野溪旁，想前往親眼目睹，只能趁枯水期前往較為安全

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過溪後，會沿著溪的右岸行進

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水道看起來滿寬的，說是枯水期限定，不是沒有原因的說

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到了拉拉喀斯6號神木的叉路口

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11：17 拉拉喀斯6號神木

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11：23 拉拉喀斯5號神木

瞧瞧它的外形，如此纖細筆挺，表面光滑，難怪山友們都取名叫這棵為「林志玲神木」

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拉拉喀斯5號神木叉路口，有一處獵寮，四處都有駁坎堆砌而成的平台，疑似當地鄒族的舊部落

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11：35 林道叉路口

若要來拉拉喀斯巨木群走O型路線，此叉路口為起點，而我剛剛是從左邊出來的

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11：56 特富野叉路口

回到產業道路了，左邊往特富野南端入口，右邊則是往拉拉喀斯不過拉拉喀斯林道目前是禁止車輛進入，只能用步行的方式進入

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12：02 特富野南端入口

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Instagram：楊小田

站上山頂那刻起深深愛上山林生活不再讓恐懼與無知限制自己的視野

古道 神木 阿里山

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