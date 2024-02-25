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夢幻又遙遠的仙境！ 深入核心「南三段」 地形最複雜、行程最艱困

健行筆記／ 健行筆記鉉

一直覺得南三段是一個夢幻又遙遠的地方從來沒想過這麼快要出發一個神聖不可褻玩的仙境但，我們真的出發了而且天數從原本的10天，變成了7天理由是，隊友以為我想走7天，她配合我拼拼看我以為隊友想走7天，所以默默接受於是成就了我們一段艱辛卻又快樂的旅程痛著、笑著、自虐的我們?原本想要台北出發直接上山，但大家真的都太忙碌了決定放慢腳步先在瑞穗住一晚(事實上是行李收不完?)出門玩當然不能住得太差，至少要能好好睡一晚所以我選了一間可愛的民宿

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民宿是自己投幣或刷卡，我訂了三人房，但不知道是二樓還是三樓打電話問了老闆，老闆說是迷路三人房身旁的隊友一片哀嚎，七嘴八舌的跟老闆說我們不要迷路因為要上山，怎麼可以迷路呢！！真是笑翻我了老闆感受到我們這邊的激動，立刻幫我們換了漫步雲端三人房果然讓我們這趟行程都在漫步雲端真好～＾＾太感謝老闆的貼心了～?

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1/5 06:48出發

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10:03 28K工寮11:00過崩壁休息11:10離開12:05土地公廟12:21休息12:48離開13:21 34K13:43高饒岔路口13:50沙武巒草原16:18前草原16:28離開17:29松林營地17:58第一個渡溪點18:04太平西源營地

Day 205:45出發

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出發就先帥一波?

08:03上坡完大平台休息08:21出發08:31可以搭六頂帳的營地

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山上就是隨便拍都很美

09:19遇到4G09:25出發

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走沒多久就遇到地上結霜，冬天果然還是冷

10:52杜鵑營地11:05出發11:35溪溝12:07取水12:34出發

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走沒幾步就發現剛剛不應該折返取水的，被記錄誤導了營地旁邊就有很漂亮的水源12:45到營地

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超大超美的營地，重點是只有我們一頂帳

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13:28出發丹大山14:39盧利拉駱山14:50離開15:19假山頭16:35丹大山

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山頂太美了，只好一直拍照拍到太陽要下山了，才依依不捨地慢慢離開?17:06下山

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18:27 盧利拉駱山19:10回到太平溪源營地

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早上起床收外帳的時候沒抖乾淨的冰，晚上拿出來還是冰?

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冷到杯子的水都結冰了?

Day 305:24出發05:50脫外套06:05出發06:27脫外套06:32出發06:48超大營地

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冬天走路就是一直在穿穿脫脫呀?

06:58出發07:18內嶺爾前營地07:34叉路口07:49出發08:11到內嶺爾山08:19離開08:45回到三叉路口09:06出發10:11馬路巴拉讓山10:16離開10:35脫外套10:47出發10:52西峰11:10遇到4G11:17離開11:42有水源的松針營地

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隊友幫我拍了這張，叫我找亮點我真是太懂她了，完全不用思考就知道她的亮點是什麼?

11:57離開12:30休息、吃東西13:02出發13:16水源營地15:09義西請馬至山走到這已經開始小焦慮今天玩太兇沒有認真走路的下場就是要摸黑了?15:15離開16:18走完斷稜東西

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16:45休息16:56出發17:54掉手套17:57找回出發18:08到裏門山，我們黑暗中的裏門山18:15離開18:50抵達丹大溪源營地Day 4大家呈現不想出門的狀態原訂6:30出發，到7:30都還沒要離開07:53出發跟著離線地圖走08:07樹林營地08:20發現走錯，我們沒有要去童話世界，應該走望崖山方向08:32回到丹大溪源營地

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08:47重新出發，真的很鬧的三個人！怎麼不直接睡到9點就好?

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09:37望崖山，下雪，有4Ｇ10:00離開10:23休息吃東西，沒4G才覺得餓，看到鹿屎就要找鹿角?10:40離開11:25天南可蘭山岔路11:33天南可蘭山，4G

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11:40離開11:43回到岔路出發12:51休息調整鞋子，4G13:19出發14:16找鹿角，只要看到鹿就覺得有?角?14:56出發15:15可樂可樂安山

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三個不愛可樂的人，就不背可樂來了?15:21離開16:26波波草

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這是我許願要看的波波草原現場看還是蠻可愛的，很特別，喜歡16:33離開17:00取水水源大約下切10-15分鐘活水流量很小，上面有很多落葉，盡量小心取紀錄是請大家先大概過濾一次，但我們沒有時間?17:39離開18:51樹林營地無水源19:34抵達東郡大山東北鞍營地，聽說是百岳路線中最高的營地（3619M）今天飄雪，我們在路上拍了好多雪花的照片筱琦說，雪落下來真的是雪花的樣子，不是一團的於是我們趴在地上狂拍，真的發現了雪花，好驚奇！?很瞎鬧的一天，明明可以不用摸黑的被我們搞得好像路途遙遠?留守的學姊應該心裡默默想說這三人到底在幹嘛

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Day5 5:45出發

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冰雪中的世界07:37東巒大山

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07:47離開08:05休息08:17離開08:39烏達佩山08:46離開10:01回到營地，直接上東郡大山10:07到達東郡大山

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螳螂捕蟬，黃雀在後？？?10:16離開10:18回到營地11:30出發13:43超大營地14:04離開14:12本鄉山14:47 十人營地15:08櫧山西鞍營地15:19 櫧山北鞍營地休息吃東西15:39下切溪谷取水16:15取好水上切16:39回到營地16:51出發17:40到達櫧山前營地Day 605:16出發05:56到達櫧山06:00離開06:41休息07:03離開07:50鞍部休息08:10離開09:03休息脫外套09:10出發09:35到無雙東峰，4G09:50出發10:19無雙山最高峰10:25離開10:52無雙山，吃東西、滑手機、曬帳篷終於來到南三段最後一座百岳此時我們還不知道後面的行程這麼累人?開開心心地休息了一個小時11:57離開13:28松針林營火痕跡13:36離開14:13往無雙吊橋牌子休息，4G14:52出發15:48水泥遺跡，休息16:00出發17:49渡郡大溪

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來到這已經接近天黑時間還好有架好的繩子，試過一遍還算穩我們趕緊趕在天黑前渡溪水最深已經到我的胯下，超級冰不過也好險是冬天，不然走無雙溫泉這條路看起來是渡不了溪的18:00紮營郡大溪旁營地辛苦的瘋狂下切來到無雙溫泉，其實是為了不想走吊橋上次見過那座吊橋後就覺得此生不想走那座吊橋，別鬧了！年久失修呀～小命一條，別亂來?但來到無雙溫泉也是臉上有三條線好淺的溫泉池，跟其他野溪溫泉比起來，它真的沒有這麼值得特地跑一趟當然，這溫泉是我們的附加價值所以晚上邊泡溫泉邊吃晚餐，還是蠻享受的！?Day705:21出發，昨天是無止盡的下坡，今天就是無止盡的上坡05:51休息06:07出發06:28渡溪，休息06:37出發06:46第二次渡溪07:21休息，吃東西07:37出發07:51下切到溪邊，沿著溪走07:54第三次渡溪08:13喀塔朗溪營地10:00休息，剩下300公尺到林道10:11出發10:31到郡大林道42k12:34到37k工寮

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已經這麼接近出口了但還是好冷～13:37 抵達34k接駁處，打完收工感謝筱婷跟筱琦百忙中抽出這麼長的時間一起走這一段路雖然我們每天都很隨性不太管三七二十一，時間管理也不是很好但因為是妳們所以我也沒這麼擔心雖然每天還是心驚驚OS又要摸黑了?但我們還會一直有下一趟旅程的！??原來南三段不只是路程長連寫紀錄都覺得很長大概寫到第三天就不想寫了?一拖再拖，趁初五開工趕快把它完成希望有點參考價值～＾＾

吊橋 波波草 溫泉

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