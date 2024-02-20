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花兒看到飽！羅娜部落、久美部落健行，櫻花與李花的雙重饗宴

健行筆記／ 健行筆記Carlos Lee

睽違一年再度參與山行者登山健行學苑的活動，此路線是由領隊所開發出來的縱走秘境，由羅娜部落廢棄林道出發，經過一段山徑稜線，接壤久美部落的林道，一路走到羅娜部落，每年1月至2月之間可以同時看到櫻花與李花綻放的景象，季節限定的登山路線，是一條兼具賞景又賞花的好路線，然而此篇文章純圖文分享並不分享軌跡路線，如有不便之處就敬請見諒囉

本活動由「山行者登山健行學苑」所舉辦

領隊：李東方（東方哥）／隊員：7員，總共8員

05:30  高雄技擊館出發09:20  抵達信義鄉之羅娜部落，產業道路沿途都可以看到正在綻放中的櫻花樹

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09:30  出發，開始本日的健行路線

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沿路都是走在這種水泥產道

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產業道路視野開闊，可以看到周遭層巒疊嶂的山巒景色

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樹番茄

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沿路都是緩上坡，加上當天艷陽高照，走起來也有點辛苦呢

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眺望下方的羅娜部落

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零星綻放的李花

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10:38  象牙花

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10:54  此路線多為水泥產業道路，中間有將近1公里在原始山徑上，連結羅娜與久美部落

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陳有蘭溪兩側的層巒疊嶂的景色，可以看到玉山山脈與阿里山山脈的身影

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走在樹蔭底下並不時聽到鳥叫聲，真是愜意的享受呀

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我們會經過前面這座山，所以還需要繼續爬升

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11:20  隨著海拔的爬升，可以看到非常壯觀的茶園梯田景色

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11:24  抵達一處廢棄工寮，休息午餐

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向工寮望出去的景觀

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外面有兩隻黑狗在迎接我們般，一直看著我們

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12:04  休息後繼續往前行

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一大片的高山菜園，且可以看到後方清水山、金子山與郡大山、望鄉山等巍峨山巒景色

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吉野櫻特寫

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12:16  爬升的過程看到高聳入天的柳杉林

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出柳杉林後，兩側芒花正在向我們招手，有如列隊歡迎我們到來般，此處也是本行的制高點，過此路段一路緩下坡至久美部落

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12:35  經過一處工寮

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12:46  此路段開始進入1公里左右的山徑，路徑不明

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下切之前欣賞久美部落與其周遭高不可攀的山巒美景

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山徑極為陡峭，行走需要格外小心

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東方哥由下往上幫我們拍一張

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13:06   進入大片孟宗竹林，彷彿身處在電影《臥虎藏龍》的場景

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下山過程遇到一處竹子編製而成的竹子屋，我們在這裡休息一下，我們跟竹子屋的主人聊天

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13:24  休息後繼續下山

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結束長達1公里的山徑，接續久美部落的產業道路下山

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13:30  出竹林後，群山萬壑美景映入眼簾

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13:35  眺望久美部落以及周遭茶園梯田美景，有如身處在戶外桃源的感覺

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13:41  經過一段竹子林

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進入茶園梯田，茶園梯田中還有幾株綻放中的櫻花樹

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我們循著茶園梯田旁的產業道路下山

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全體隊員於茶園櫻花樹合影一張

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周遭茶園景色可以形容綠海無疆、空氣清新，環顧四週，處處茶園，漫步其中，淡淡茶香沁人心肺

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13:57  看到一整棵盛開的櫻花，與藍天白雲輝映下，極為優美，讓我們都想駐足欣賞之

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全體隊員在這棵美麗動人的櫻花樹前合影

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陳有蘭溪兩側的聚落與其高聳入天的山巒特寫

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14:17  

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14:23  看到幾棵滿滿的李花，說不定內心許願有效，在久美部落的產業道路能看到幾株李花盛開當中

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在一旁還有一棵櫻花樹

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繼續踢產業道路下山

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距離久美部落愈來愈近了，在走1公里左右的路程即可抵達部落

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15:05  下至久美部落，結束今天的登山行

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Ya！我們走完囉

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周遭的景色特寫

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九重葛樹

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15:10  久美部落活動中心

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15:30  在信義鄉的梅子夢工廠休息15分鐘，逛一下園區

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位於梅子夢工廠旁的馬賽克壁畫

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16:46  回程在竹山饗富甕仔雞吃晚餐

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今天豐盛的菜色

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17:40  飽食後賦歸高雄

註：本篇文章無GPX檔

信義鄉 登山 美景

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