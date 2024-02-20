花兒看到飽！羅娜部落、久美部落健行，櫻花與李花的雙重饗宴

睽違一年再度參與山行者登山健行學苑的活動，此路線是由領隊所開發出來的縱走秘境，由羅娜部落廢棄林道出發，經過一段山徑稜線，接壤久美部落的林道，一路走到羅娜部落，每年1月至2月之間可以同時看到櫻花與李花綻放的景象，季節限定的登山路線，是一條兼具賞景又賞花的好路線， 然而此篇文章純圖文分享並不分享軌跡路線，如有不便之處就敬請見諒囉 。

本活動由「山行者登山健行學苑」所舉辦

領隊：李東方（東方哥）／隊員：7員，總共8員

05:30 高雄技擊館出發09:20 抵達信義鄉之羅娜部落，產業道路沿途都可以看到正在綻放中的櫻花樹

09:30 出發，開始本日的健行路線

沿路都是走在這種水泥產道

產業道路視野開闊，可以看到周遭層巒疊嶂的山巒景色

樹番茄

沿路都是緩上坡，加上當天艷陽高照，走起來也有點辛苦呢

眺望下方的羅娜部落

零星綻放的李花

10:38 象牙花

10:54 此路線多為水泥產業道路，中間有將近1公里在原始山徑上，連結羅娜與久美部落

陳有蘭溪兩側的層巒疊嶂的景色，可以看到玉山山脈與阿里山山脈的身影

走在樹蔭底下並不時聽到鳥叫聲，真是愜意的享受呀

我們會經過前面這座山，所以還需要繼續爬升

11:20 隨著海拔的爬升，可以看到非常壯觀的茶園梯田景色

11:24 抵達一處廢棄工寮，休息午餐

向工寮望出去的景觀

外面有兩隻黑狗在迎接我們般，一直看著我們

12:04 休息後繼續往前行

一大片的高山菜園，且可以看到後方清水山、金子山與郡大山、望鄉山等巍峨山巒景色

吉野櫻特寫

12:16 爬升的過程看到高聳入天的柳杉林

出柳杉林後，兩側芒花正在向我們招手，有如列隊歡迎我們到來般，此處也是本行的制高點，過此路段一路緩下坡至久美部落

12:35 經過一處工寮

12:46 此路段開始進入1公里左右的山徑，路徑不明

下切之前欣賞久美部落與其周遭高不可攀的山巒美景

山徑極為陡峭，行走需要格外小心

東方哥由下往上幫我們拍一張

13:06 進入大片孟宗竹林，彷彿身處在電影《臥虎藏龍》的場景

下山過程遇到一處竹子編製而成的竹子屋，我們在這裡休息一下，我們跟竹子屋的主人聊天

13:24 休息後繼續下山

結束長達1公里的山徑，接續久美部落的產業道路下山

13:30 出竹林後，群山萬壑美景映入眼簾

13:35 眺望久美部落以及周遭茶園梯田美景，有如身處在戶外桃源的感覺

13:41 經過一段竹子林

進入茶園梯田，茶園梯田中還有幾株綻放中的櫻花樹

我們循著茶園梯田旁的產業道路下山

全體隊員於茶園櫻花樹合影一張

周遭茶園景色可以形容綠海無疆、空氣清新，環顧四週，處處茶園，漫步其中，淡淡茶香沁人心肺

13:57 看到一整棵盛開的櫻花，與藍天白雲輝映下，極為優美，讓我們都想駐足欣賞之

全體隊員在這棵美麗動人的櫻花樹前合影

陳有蘭溪兩側的聚落與其高聳入天的山巒特寫

14:17

14:23 看到幾棵滿滿的李花，說不定內心許願有效，在久美部落的產業道路能看到幾株李花盛開當中

在一旁還有一棵櫻花樹

繼續踢產業道路下山

距離久美部落愈來愈近了，在走1公里左右的路程即可抵達部落

15:05 下至久美部落，結束今天的登山行

Ya！我們走完囉

周遭的景色特寫

九重葛樹

15:10 久美部落活動中心

15:30 在信義鄉的梅子夢工廠休息15分鐘，逛一下園區

位於梅子夢工廠旁的馬賽克壁畫

16:46 回程在竹山饗富甕仔雞吃晚餐

今天豐盛的菜色

17:40 飽食後賦歸高雄