「麒麟龍」掰掰了！龍年登「橫龍山、騰龍山」 白白雪山頂成最大印象點

橫龍山 橫龍古道 騰龍山 新年到，我想著要去那登山，想想今年是龍年，決定去拜訪橫龍山、橫龍山北峰、騰龍山。三年前的12月份，我來過此古道一次。我當時騎機車，從龍山部落進，一直騎到橫龍古道口。過露營區後路況更不好，下山時因產業道路很陡，我機車的碟煞還因此失靈，因太陡過熱碟煞失效，靠著後輪鼓煞，慢慢滑下山。橫龍古道，平緩好走。大部份都在樹蔭下，只有到騰龍山前才有一小段爬升。登頂騰龍山視野展望佳，雪山、聖稜線、西稜線、雪見一目了然。這趟旅程給我最大的印象點一是麒麟龍背已斷，二是看到白白的雪山頂。

麒麟龍以前的完美樣。

現在背已斷掉。山上常有一些自然景觀形成的樹，請盡量避免站在上面拍照。

這次也看到白白的雪山。

gpx:https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2888774

以上是本次影像紀錄.

斯瓦細格部落。

上島山。鳥嘴樣。騰龍產業道路這邊望去更美。

這次我從泰安溫泉停車場開始走。

這邊可以停車。

橫龍產業道路全長約5k多，開了很多露營區。

南橫龍山登山口，聽說很陡不好爬。

理番道路解說牌。

加里山。上個月才從鵝公髻山由北向南望。今天由南向北望。

2月是賞櫻季節。

走二個小時，到橫龍山跟橫龍古道岔口。

地面都是落葉，

橫龍山1318m，

西橫龍山岔口。

受傷的麒麟龍。

走不到10分鐘橫龍山北峰，

接下來往騰龍山。

雨量計。

日本時代房屋。

騰龍古道橫龍古道我傻傻分不清。

峭壁。

上騰龍山前開始爬升，

騰龍山山字森林三角點。

可以看到白白的雪山。

騰龍山展望很好，

原路下山回橫龍古道口。

下山走了2小時40分回到溫泉停車場。

後記： 比起上次騎車，這次從山下走上來，沿途看鳥嘴山， 虎山 ，加里山 ，雪見， 雪山西稜線都很清楚，我想著天氣再熱一點再來走虎龍或者龍虎縱走，先習慣一下這邊路徑。這條路徑比較沒人再整理，所以落葉很多，如果夜登路跡並不好認，布條也沒綁很多，水雲三星虎山鳥嘴山比較熱鬧，龍因為停車不方便，所以人氣就比較差，