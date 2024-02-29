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「麒麟龍」掰掰了！龍年登「橫龍山、騰龍山」 白白雪山頂成最大印象點

健行筆記／ 健行筆記紅綠燈

橫龍山 橫龍古道 騰龍山      新年到，我想著要去那登山，想想今年是龍年，決定去拜訪橫龍山、橫龍山北峰、騰龍山。三年前的12月份，我來過此古道一次。我當時騎機車，從龍山部落進，一直騎到橫龍古道口。過露營區後路況更不好，下山時因產業道路很陡，我機車的碟煞還因此失靈，因太陡過熱碟煞失效，靠著後輪鼓煞，慢慢滑下山。橫龍古道，平緩好走。大部份都在樹蔭下，只有到騰龍山前才有一小段爬升。登頂騰龍山視野展望佳，雪山、聖稜線、西稜線、雪見一目了然。這趟旅程給我最大的印象點一是麒麟龍背已斷，二是看到白白的雪山頂。

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麒麟龍以前的完美樣。

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現在背已斷掉。山上常有一些自然景觀形成的樹，請盡量避免站在上面拍照。

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這次也看到白白的雪山。

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以上是本次影像紀錄.

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斯瓦細格部落。

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上島山。鳥嘴樣。騰龍產業道路這邊望去更美。

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這次我從泰安溫泉停車場開始走。

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這邊可以停車。

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橫龍產業道路全長約5k多，開了很多露營區。

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南橫龍山登山口，聽說很陡不好爬。

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理番道路解說牌。

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加里山。上個月才從鵝公髻山由北向南望。今天由南向北望。

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2月是賞櫻季節。

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走二個小時，到橫龍山跟橫龍古道岔口。

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地面都是落葉，

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橫龍山1318m，

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西橫龍山岔口。

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受傷的麒麟龍。

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走不到10分鐘橫龍山北峰，

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接下來往騰龍山。

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雨量計。

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日本時代房屋。

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騰龍古道橫龍古道我傻傻分不清。

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峭壁。

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上騰龍山前開始爬升，

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騰龍山山字森林三角點。

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可以看到白白的雪山。

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騰龍山展望很好，

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原路下山回橫龍古道口。

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下山走了2小時40分回到溫泉停車場。

後記：      比起上次騎車，這次從山下走上來，沿途看鳥嘴山， 虎山 ，加里山 ，雪見， 雪山西稜線都很清楚，我想著天氣再熱一點再來走虎龍或者龍虎縱走，先習慣一下這邊路徑。這條路徑比較沒人再整理，所以落葉很多，如果夜登路跡並不好認，布條也沒綁很多，水雲三星虎山鳥嘴山比較熱鬧，龍因為停車不方便，所以人氣就比較差，

古道 登山 露營

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