晨間運動勝地！小百岳「南觀音山」健行 適合大小朋友一同出發

山岳名稱：南觀音山日期：2024年1/11號

人員：我 天氣：晴

介紹：南觀音山是台中市近郊開發最早的小百岳。 風景非常的美麗，清爽舒適，一路鳥語蝶舞相伴，早已成為市民晨間運動的聖地。 南觀音山不高，適合大朋友小朋友一起爬山，享受半個小時至一個小時的森林浴。早上九點，我這在想今日可以去哪爬山時，發現竟然在我台中的家附近，可以找倒一個不高好爬的小百岳，讓我覺得實在是非常的幸運，我10:30時立刻出發，去挑戰我台中第一個小百岳！10:55分時，我已經抵達了登山口，準備開始爬山了，我發現登山口十分的奇怪，發現有一個非常大的觀音的手，比著他的手勢，我覺得十分奇特！

11:00時我沿著旁邊的階梯往上爬，前往南觀音山步道的主幹道。一開始的步道沒有什麼特別的，就像一般的石階樓梯一樣

11:03分，來到第一個歪歪斜斜的樓梯，用了我非常大的力氣，才爬山去，真的蠻吃力的……

11:05我來到了一個交岔路口，往右邊是口令一個登山口的方向，繼續往左上的方向才是我們真正要去的道路。

11:10來到第二個交岔路口，這是也取左，取右的話就是到別的地方去了！

11:13來到了一個大樹的旁邊，這時就繼續往前走，就看到階梯，就跟著往下走吧！

11:20看到天海的石碑，不要理他，持續往前走！

11:23看到了小小的鐵皮休息區，可以在這裡小休一下，再繼續往前走！

11:25來到了最後一段南爬又費力的階梯，不要放棄，持續努力地慢慢爬，就快爬到了，在這裡不要一直休息，因為這裡的小黑蚊非常多，一停下來，就會被蚊子攻擊了喔。

11:30到拉

在土地公廟的旁邊可以找到南觀音山的三角點！

這裡的風景可以挑旺整個北屯市區，非常的美麗喔！

這裡的觀音神像好像在維修，非常的可惜……下次再來吧！

就這樣我就下山結束行程了！這整趟行程當中我也享受了美麗的風景和清新的空氣。這次爬山之旅給我帶來了許多挑戰和滿足感，我期待下次再探索更多的山岳之美。這是今日的地圖和記錄：