過程興奮、意猶未盡！「李棟山縱走鹿場警備道」六日行 探索隘勇線和駐在所遺跡

【李棟山縱走鹿場警備道】高義蘭進-觀霧出

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(一) 時間：2023年2月22日~2月28日

(二) 地點：佐藤山(2332m)、檜山(2525m)、結城山(2475m)、李棟山(1914m)

(三) 成員：蟑螂、阿諾、家成、李志漢

(四) 行程：

D0：台南-板橋 D1：板橋-桃園高義-高義蘭山-泰平山-營地 D2：營地-李棟山-大混山-宇老-養老 D3：養老-薩克亞金(白石)-溪底營地 D4：營地-佐藤山-佐藤駐在所-檜山稜線 D5：營地-檜山駐在所-檜山-結城山登山口 D6：營地-高嶺駐在所-鹿場連嶺道越嶺點-結城山-茂義利(觀霧)-竹北-台南

(五)紀錄

三峽大豹社被日本政府滅亡並佔領該地區後，泰雅族群向「高義蘭」等桃園復興地區移居，1906年起，總督府擴大興闢密集的隘勇線向山區逼進。1911~1913年，佐久間左馬太花了三年時間佔領並鞏固李棟山的制高點，1921~1926年陸續將隘勇線擴建並延伸為「霞喀羅越嶺道-薩克亞金警備道-鹿場連嶺道」，並在薩克亞金、田村台、佐藤等駐在所設置「酒保」等空間與設施。

1924年之後，山區的抗日情勢逐漸獲得控制，這些越嶺道遂被轉型為健行等路徑，像是1928年的大霸尖山首登、1931年的聖稜線首次縱走，都是運用這些山徑與酒保提供登山服務。這次，充分運用大眾運輸系統，蟑螂家族足跡跨越桃園-新竹-苗栗等縣市地區，從高義蘭山--泰平山--李棟山/監督所--大混山/砲陣地--宇老--養老--薩克亞金(白石)駐在所--佐藤山/駐在所--檜山/駐在所--結城山/高嶺駐在所—茂義利(觀霧)，探訪上列隘勇線與連嶺道等遺跡，尤其，在地圖錯誤的情況下，依據多年來對於駐在所的區位特徵認知，現地判斷地形立即調整規劃路線，探險與找尋駐在所遺址，過程超級興奮。六天、意猶未盡。

D1：板橋-桃園高義-高義蘭山-泰平山-營地

北部的大眾運輸系統超級完善，由李志漢規劃轉乘捷運與多班公車，十點前抵達桃園大溪採買午餐，步行穿越老街傳統市集，當然不能錯過特別的黑豆干。再轉乘「台灣好行」公車系統，進入復興區高義蘭部落，讚嘆完善的公車系統，免除長途跋涉與接駁的煩惱，如果自己開車，鐵定暈頭轉向、費心耗神。

午餐過後，開始重裝沿著產業道路步行。初春的陽光溫暖，加上各種艷麗的花草相伴，心曠神怡。山坡上排列整齊的水蜜桃植株開始吐露新芽，準備迎接嶄新的季節，一片欣欣向榮的景象，很難與百年前泰雅族群武裝抗日遭屠殺的慘烈肅殺氛圍相提並論。產業道路尾端的果園主人提供水源，做最後的補給。14:30設定稜線的方向，離開產業道路踏上山徑，爬升180公尺，15:40抵達高義蘭基點，高度1597m，是這趟旅程的第一個基點。

踏著和緩的稜線，16:50經過泰平山標定點，高度1708m沒有基點，是馬美、李棟山、高義蘭等方向的岔路，如果天候不佳，是撤退下山的替代路線。我們的狀況很好，也備了足夠的用水，續向前推進找適當的營地。經過山溝與鞍部，都沒有水源的跡象，17:30擇定1610m高度的寬敞鞍部紮營，蟑螂檢查現場廢棄的水管，竟然承接了大約兩公升的水，哈，意外收穫，足夠我們今晚煮飯和泡茶囉。

D2：營地-李棟山-大混山-宇老-養老

位屬雪山山脈的一等三角點，李棟山高度1914m，是大漢溪與頭前溪兩流域的重要分界，更是環顧宇老、馬美、巴陵等泰雅部落的制高點。1911~1913年，佐久間左馬太花了三年時間佔領並鞏固該制高點，建造了李崠隘勇監督所。離開營地，循著平緩稜線，10:20步入隘勇監督所的遺址。20年前，三隻小蟑螂還在小學與幼稚園的年齡，曾經利用過年北上回娘家的假期，安排造訪該一等三角點，對於山頂上的「城堡」備感好奇，當時不明瞭監督所的歷史意義。再度造訪，仔細的觀察了厚重的磚牆與四個角突出的山砲發射台，對於部分的建材質疑，可能為後來的二次建造。

休息過後，順著稜線下坡，11:40通過南向往馬美的稜線岔路。重裝繼續向西，12:15抵達大混山與馬美的另一岔路，斑駁的舊指標標示往「竹60」錦屏後山產業道路登山口50分鐘。時間很充裕，午餐過後，輕裝沿稜線往西，路面明顯的緣石邊坡為「煤源-大混山隘勇線」遺跡，日治時期做為補給李棟山戰地物資的重要路線，大混山西北接煤源山，另一支線西南往道下山，當年「理番政策」日本政府在北部佈設的隘勇線與警備線堪稱為密密麻麻。

13:10環狀繞行大混山周圍後返程，14:20回到岔路悠哉的吃點心聊天，李志漢說：到宇老要買幾罐可樂解渴。阿諾仔細端詳釘在樹幹上的舊指標，驚訝發現斑駁磨損的字跡：往登山口是150分鐘，不是50分啊！快速整裝，依循航跡方向快步向下衝，不能錯過唯一的一班公車啊！20分鐘連續陡下200公尺落差，依這樣的速度應該來得及趕公車。但是，萬萬沒想到，接下來橫切繞行溪溝的路徑進度很慢，時有碎石坍方地形，偶而需要高遶又下切溪谷，耗費很大的氣力16:05接回南北向的稜線，也就是上午11:40所通過的第一岔路直接南下的山徑，路徑寬、比較明顯又有路標。

指標標示我們所走的橫切通往大混山砲陣地路徑「超級難走」，呵呵，我們領教過了。今天的目標是下到宇老觀景台搭公車，與家成在公車上會合，一起到霞喀羅古道的養老入口過夜。不能再混了，喝點水、扛著重裝繼續陡下，快馬加鞭17:05抵達公路登山口，總算鬆口氣，與表定的公車時刻17:30還有25分鐘，措措有餘走到觀景台。一輛汽車通過登山口，中年老兄好奇我們的重裝吧，下車詢問我們爬甚麼山？怎麼走？我們仍擔心表定時限，表明不需要搭便車，結束對話後往觀景台移動。

突然，接到家成電話：老貝你們在哪裡？怎麼沒在觀景台公車站，公車通過觀景台了。啊？！表定的開車時間還沒到啊！原來司機認為沒有乘客下車，公車站也沒有人等候，就直接pass繼續前進了。老貝：快請司機停車，公車在哪裡？我們馬上追上！就這樣，三位揹著重裝跑在公路上，氣喘吁吁的跑了500公尺，看見下方轉彎處的小巴士。好佳哉，司機大哥停車上廁所，經家成向司機說明，等候我們上車。司機大哥不好意思地頻頻道歉：下次要叫這位小姐（家成）提早告訴我啦！小巴是當地社區居民重要的運具，司機大哥與車上的乘客相互閒聊家常，兼具傳遞訊息與順路載運貨物的任務。小巴經過秀巒，為了彌補剛才的小差錯，將公車開到養老部落，年輕乘客們下車買飲料，我們下車向司機道謝、準備步行進入養老登山口。

上路前，李志漢跑進雜貨店，買了可樂和啤酒，準備今晚解饞。天色已暗，雜貨店老闆熱情的表達要開車送我們到登山口，並同意我們直接在他的攤位遮雨棚下露宿，哈哈，今天是小確幸的一天。

D3：養老-薩克亞金(白石)-溪底營地

2020年的元旦，蟑螂和阿諾兩個人從養老到毒龍潭探險，三年後，增為四人再訪霞喀羅。將攤位地面收拾乾淨，06:15踏上古道入口。日治時期在新竹桃園山區所闢建的理番道路當中的「五峰-大湖警備線」實際上包含三條警備道：五峰-石鹿之間稱為「霞喀羅警備道」、石鹿-秀鑾稱為「薩克亞金警備道」、井上-鹿場大山(樂山)稱為「鹿場警備道」。我們正在行走的這段係由林務局整理規劃養老-石鹿的路段，命名為「霞喀羅古道」，實際上應為「薩克亞金警備道」的一部分，是目前非常大眾化的健行步道。

「五峰-大湖警備線」包含下列三條警備道

霞喀羅警備道：五峰-石鹿(霞喀羅)

薩克亞金警備道：石鹿-秀鑾。林務局整理規劃養老-石鹿路段，稱為「霞喀羅古道」

鹿場警備道：井上(清泉)-田村台-檜山-茂義利(觀霧)-鹿場大山(樂山)，檜山-觀霧的路段目前稱為「大鹿林道東支線」

通過原建於大正十年的白石吊橋，爬升200公尺11:50抵達白石駐在所遺址。舊稱「薩克亞金駐在所」，薩克亞金（Sakayachin）是泰雅族語，意指「可用做磨利刀峰的亮白石頭」。台灣光復後，薩克亞金駐在所改名為「白石派出所」，並於1969年改建成今日的模規。1989年最後一名員警撤走後，白石駐在所才告廢棄。

已經過午，續走大眾化的步道也無法抵達石鹿大山(霞喀羅大山)。家成認為，在非賞楓季節請那麼多天假，更不應該走傳統的大眾化路線，12:30決議往南，往佐藤與檜山方向探險。大正11年從田村台駐在所延伸出「鹿場警備道」，位於石鹿大山-佐藤山稜線西面，我們目前走的路徑在稜線東面，平均高度在1900m腰繞，是連通「薩克亞金警備道」的薩克亞金(白石)駐在所與「鹿場警備道」的佐藤駐在所、這兩大「酒保」地點的重要通路。

13:35經過一處藍白帆布搭建的獵寮，睡袋與瓦斯罐散落一地，環境髒亂。續跟著1900m等高線往南繞行，畢竟離開傳統路線，就離開了寬敞的步道，坍方、高遶、倒木等障礙是免不了的，隨時定位確認方向與目標，才不會走冤枉路。

經過幾處溪溝都沒有水源的跡象，15:30望見下方一處亮亮的，疑似一漥水，於是下切到溪底紮營。老貝往下游方向，果然找到水源，溪底的溫度很低，然而平坦營地再加上水源，今晚就早早打混囉。

D4：營地-佐藤山-佐藤駐在所-檜山稜線

離開溪底續向南行，沿途幾株高大的檜木總吸引我們抬頭仰望。高度由1900m平緩上升到2250m，也是佐藤山-檜山的稜線鞍部，異常的潮濕陰冷的體感。將重裝留置鞍部，09:00輕裝往北上稜線，寬敞平緩且潮濕樹林的稜線，要校正與注意前進角度，避免迷失方向。10:05通過岔路，先往西北爬升100公尺，10:30登上佐藤山。回到岔路點，轉向西南陡下250公尺，望見下方寬敞的平台，無疑的就是傳說中的佐藤駐在所，基地著實寬廣的令人讚嘆。由駐在所往西，跟著2050m高度走了一段鹿場警備道，雖然倒木等障礙多，並不難走。

在溪溝取了一日的用水，12:15續向西南方向推進，計畫採逆時鐘方向繞一圈O型回到重裝的鞍部。13:30返抵鞍部，鞍部寬敞平坦，但是潮濕泥濘不舒服，更何況時間還早，決議揹著水向前推進。往南的稜線與剛才北邊、往佐藤山的地形與地貌截然不同，坡度陡升，岩石、坑洞、樹林、高密的芒草，一面爬坡避開這些障礙，一面四處搜尋可以紮營的地點。16:00在偏離稜線的二葉松樹林中，找到一處小小平坦基地，卸下重裝整理營地、埋鍋煮飯啦。

D5：營地-檜山駐在所-檜山-結城山登山口

昨晚睡覺前，攤開地圖、四人聚首討論今天的行程是否要探訪檜山駐在所，老咩指著地圖上標示「檜山駐在所」的點提出質疑，日治時期設置駐在所的地點有幾個共通的特徵，位於突稜、兼具視野和通訊的需求、接近水源、與前後的駐在所距離大約相當，老咩認為圖面標示錯誤，並提出檜山駐在所可能的點。

揹著重裝，撥開高又密的箭竹叢林，爬升到2470m高度，與檜山只剩50公尺的落差了。老咩與家成再度核對座標與方向，認為由這條支稜下切300公尺應該可以到達駐在所，和老貝商量、我們採輕裝去確認駐在所的地點，並設定往返的折損點。老貝在前方手持柴刀開路，老咩時時看圖校正前進方向，家成緊跟在後留下記號，四個人與濃密的箭竹林纏鬥。坡度持續下降，望見溪谷的水流，愈來愈有信心。經過一區高聳粗大的檜木林，樹上還有林務局的查緝標誌。

下到2250m，散亂遍地的檜木樹段與查緝盜伐的紅色噴漆，下方的地形異常平坦，引起好奇。續下降50公尺，看見疊石邊坡與酒瓶，賓果，找到了，找到檜山駐在所了，大門與警備道的疊石邊坡非常壯觀，太興奮了！證實老咩的認知與判斷正確，地圖標示錯誤。欲罷不能，順著警備道遺跡往南試著走一段，偶有小崩坍但不難走，老貝說：下次安排走全段的鹿場警備道啦！返回岔路，11:50重裝登上檜山，沒有基點。老貝嘗試到附近高點找找，仍沒有基點。家成掏出壓箱的一罐可樂，大家共享，感謝山神，我們主要的目標都完成了，快要下山囉。

午餐過後，13:00抵達大鹿林道東支線，遠方突出的境界山吸引目光，於是輕裝往東支線的東向走走看看，看見一棟燒毀的建物，兩根門柱與地面形成三角形，老貝稱之為「燒毀的教堂」，哈。抬頭望見境界山陡直聳立，據說這是日治時期攀登伊澤山的路線，等有機會再來探一探吧。踏上東支線重裝前進，是裝備的重量減輕，還是心情比較輕鬆，腳步的速度快多了。林道上下的樹林裡面分布很多帳篷，水泥工寮沒有人使用，15:20決定在工寮打地舖。

不多久，兩位年輕人也準備進來工寮過夜。相談得知，他們是網路揪團的一群年輕人，其他夥伴在樹林紮營。用三天時間，完成武陵四秀、大霸群峰、東霸山與結城山，明天單攻境界山之後，登檜山與佐藤山、從霞喀羅出養老。蝦米？我們從養老走三天來到這裡，他們一天就殺出去，還外加單攻境界山！真是後生可畏，年輕人的體能與速度讓我們望塵莫及。住工寮的這兩位，坦言被操了三天、雙腳快要廢掉了，自願放棄第四天的行程，明天脫隊從大鹿林道往觀霧撤退。

兩位年輕人掏出生鮮的肉片、一些蔬菜與麵條，請我們幫忙吃掉。他們說，每天都累得半死，根本沒有力氣煮熱食，只靠啃行動糧撐過來。明天決定撤退，今晚總算可以吃飯喝湯，多餘的生鮮食物分享給我們。感謝年輕人給我們加菜。

D6：營地-高嶺駐在所-鹿場連嶺道越嶺點-結城山-茂義利(觀霧)-竹北-台南

點著頭燈輕裝出發，上午目標為古道越嶺點與結城山，下午16:00到觀霧搭台灣好行公車下山。我們的這種行程與那隊年輕人相比，真的是太混了。爬升到2300m高度，高嶺駐在所的平坦基地是最明顯的地形特徵。往西北可接上結城山的稜線，我們選擇東北方向，繼續沿著鹿場警備道前進，06:40通過結城山的另一登山口，續循著平緩的古道向前推進。

07:20通過越嶺點，溫暖的陽光穿過樹林，地面明顯的邊坡緣石、保安林界的水泥樁與電報的礙子等是警備道的證物。續往東試探古道的路況，雖有幾段坍方、路基流失，小心通過是沒問題的。老貝又說：下次可以安排走全段。

順著古道往回走，從岔路循著稜線登結城山，途中經過廢棄的鋼索，是伐木留下的設備。09:15登上結城山，是這趟旅程的最後一個基點。採逆時鐘方向O型回到高嶺駐在所，10:10回到水泥工寮。一面整裝打包，一面煮麵填飽肚子，10:50重裝上路，準備趕公車囉。

多虧李志漢預訂了車票，台灣好行的觀霧線這個月才開放，每日兩班次，採預約制、座位有限。這趟旅程完全仰賴完善的大眾運輸，當然行程與時間也要掌控的穩當，感謝老天爺給我們六天好天氣，感謝同行夥伴們互相支援、行程順利。公車抵竹北高鐵站，家成往豐原、李志漢回台北，蟑螂與阿諾往台南，結束豐富的古道之旅。

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泰雅族抗日故事1 《霞喀羅R型縱走》https://cockroach-family.blogspot.com/2020/01/r.html