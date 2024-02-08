快訊

跟孩子溝通使用3C時間 教育專家：這4句話絕對不能說

與毆打陳沂黃男「案發前行跡重疊」 警拘提同行者…他辯勸架

赴陸旅行團突喊停！已訂暑假行程怎辦 交長：希望業者盡量併在3至5月出發

滿載而歸！「霞喀羅古道」踏青正合適 沿途驚喜不斷

健行筆記／ 健行筆記年輕人爬山趣登山協會 (Hiking7.com)

週六天氣極好，12月的天氣微涼，但不到冬天的寒冷，太陽曬著甚至還會有些熱，這樣的天氣很適合出門踏青，也正適合爬中級山，一夥人乘坐著小巴士從台北出發，沿途經過內灣老街、青蛙石、宇老、秀巒，山徑越開越小，到達位在養老的霞喀羅國家步道登山口，登山口附近開始停滿了車，停車場更是開不下去，今天來到這的登山客真的非常多，登山口有個霞喀羅市集，販售著馬告香腸、小米酒、蔬菜等商品。

大家在登山口稍作休整後便出發，霞喀羅國家步道全長22公里，路上看著許多人揹著重裝要走完全段路程，選擇在中間紮營，但因為時間的關係我們只能從養老登山口出發到馬鞍駐在所後折返，不能到白石吊橋，雖然可惜，但也算探個路，今年氣候因素楓葉到現在都還沒紅，也許未來等到楓葉紅了再來紮營會格外有氣氛，回到登山口後許多團員也在市集買了不少蔬果，到了晚餐的地點也購買黑糖糕、草仔粿等客家小吃，滿載而歸！

霞喀羅是泰雅族語烏心石的意思，台灣稱為古道的總有許多的故事，不論是以前原住民娶親之路或是日治時期的警備道路等，路上都會有許多的驚喜等著後人去發掘，氣候變遷導致許多生態有著不同以往的變化，對於我們來說也是一場教育，要欣賞美景，必須先保護大自然，這樣的維護行動早已存在我們生活周遭，不再僅僅是無痕山林的概念而已。(文字：Steven)

網站全部心得：年輕人爬山趣登山協會

市集 步道 登山

延伸閱讀

桃園2男挑戰45米山羊峽谷溪降 1人摔下溪谷骨折受傷

挑戰度高預警！小百岳「暗影山」O型繞 先苦後甘展望美景

一生必造訪一次！ 新竹國家級步道「霞喀羅古道」 悠遊絕美山林、夢幻賞楓秘境

山友的網美景點！起登「閂山、鈴鳴山」：360度環景展望、暗黑星空野營、另「累」箭竹林海中游泳

相關新聞

滿載而歸！「霞喀羅古道」踏青正合適 沿途驚喜不斷

週六天氣極好，12月的天氣微涼，但不到冬天的寒冷，太陽曬著甚至還會有些熱，這樣的天氣很適合出門踏青，也正適合爬中級山，一夥人乘坐著小巴士從台北出發，沿途經過內灣老街、青蛙石、宇老、秀巒，山徑越開越小，

一連串的不可思議！蓴菜最後的濕樂園「中嶺池、崙埤池」串成難忘的記憶

「出運了」 一整個超開心 走入山林學習「愛自己」的方式許一個不淋雨的未來 蓴菜最後的濕樂園 : 中嶺池 / 崙埤池 2023 D1231-2024 D0101 崙埤產業道路-中嶺警官駐在所

收集小百岳「二格山」入袋！林蔭間暢行 天氣好能眺望台北101

完成第49小百岳獅仔頭山之後，立刻驅車前往貓空的二格山，今天就是準備要完成第50座小百岳。由於二格山草湳線的登山口比較好停車，因此安排在今日第二座山。(↓) 抵達登山口時間是08:42，不算太晚

一日3座小百岳！「大崗山、觀音山、笠頂山」入袋 跟毛孩一起創造回憶

一早清晨4點驅車前往高雄岡山，起登點選擇大南天福德寺，目的是走個環狀線，順便路徑龍盤峽谷。 幾年前曾帶兩毛來過岡山的超峰寺，這次換旅行山的另一邊。 剛起登就感覺有點廢棄與荒涼，身旁的西遊記

真的像獅頭！小百岳集起來之「獅仔頭山」 爬梯登頂還驚見「大土匪洞」

小百岳登頂數來到48座，原本預計2023年底前完成50座，但是最近一群朋友拼命往谷關跑，負責帶隊的我便少有自己的登山計畫。1/6原計畫是帶朋友去爬五寮尖，其中一位朋友的小孩臨時發燒無法前行，導致計畫取

歷史遺跡看到飽！冬山鄉「茅埔城古道」 俯瞰「梅花湖」風光O行走

旅遊日期:113.01.05 天氣:晴天 茅埔城古道全長1.43公里位於「擺燕山」上，是昔日上山耕種居民與牛隻共同踩踏而形成的山路，亦曾是日本株式會社推廣種植樹薯而開墾的專用道路，因此步道的路徑常因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。