滿載而歸！「霞喀羅古道」踏青正合適 沿途驚喜不斷

週六天氣極好，12月的天氣微涼，但不到冬天的寒冷，太陽曬著甚至還會有些熱，這樣的天氣很適合出門踏青，也正適合爬中級山，一夥人乘坐著小巴士從台北出發，沿途經過內灣老街、青蛙石、宇老、秀巒，山徑越開越小，到達位在養老的霞喀羅國家步道登山口，登山口附近開始停滿了車，停車場更是開不下去，今天來到這的登山客真的非常多，登山口有個霞喀羅市集，販售著馬告香腸、小米酒、蔬菜等商品。

大家在登山口稍作休整後便出發，霞喀羅國家步道全長22公里，路上看著許多人揹著重裝要走完全段路程，選擇在中間紮營，但因為時間的關係我們只能從養老登山口出發到馬鞍駐在所後折返，不能到白石吊橋，雖然可惜，但也算探個路，今年氣候因素楓葉到現在都還沒紅，也許未來等到楓葉紅了再來紮營會格外有氣氛，回到登山口後許多團員也在市集買了不少蔬果，到了晚餐的地點也購買黑糖糕、草仔粿等客家小吃，滿載而歸！

霞喀羅是泰雅族語烏心石的意思，台灣稱為古道的總有許多的故事，不論是以前原住民娶親之路或是日治時期的警備道路等，路上都會有許多的驚喜等著後人去發掘，氣候變遷導致許多生態有著不同以往的變化，對於我們來說也是一場教育，要欣賞美景，必須先保護大自然，這樣的維護行動早已存在我們生活周遭，不再僅僅是無痕山林的概念而已。(文字：Steven)

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