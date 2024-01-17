追隨時代的足跡！玉山下八通關 穿梭百年路徑進入時光隧道

「八通關上玉山」是大家耳熟能詳的路線籍由探訪鹿野忠雄的攀登玉山的路線(記載於「山、雲與蕃人」著作中)穿梭百年的路徑，尋找遺留的記憶剛好巧遇11月11日突發想來點儀式感在玉山慶助這雙11特別的日子於是把行程反過來由塔塔加上玉山之後在荖濃溪營地過夜隔天再下八通關古道

★參加成員：小田

★入園證：要 (玉山國家公園)

★入山證：要

★行程總覽

D1 03:33 排雲管制站→04:11 玉山登山口→07:20 排雲山莊→08:07 出發→08:30 主南叉路→09:15 主北叉路→09:32 出發→09:48 玉山主峰→11:15 出發→11:28 主北叉路→11:49 荖濃溪營地叉路→12:29 荖濃溪營地→13:56 輕裝出發新高駐在所→14:25 高繞路→14:44 對高駐在所→16:00 荖濃溪營地

D2 05:22 出發→06:19 荖濃溪叉路→07:10 玉山氣象站→07:18 玉山北峰→07:39 玉山北北峰→10:45 荖濃溪營地→12:30 出發→14:44 八通關駐在所→15:15 出發→16:15 觀高營地 D3 06:20 出發→07:34 對關駐在所→09:15 樂樂山屋→10:05 雲龍瀑布→11:25 MIT愛玉亭→12:05 東埔登山口

以下為圖文敘述

D1 03:33 排雲管制站原本計畫沒打算這麼早出發，被一群單攻的山友給喚醒了躺下去也睡不著了，只好整裝出發到了排雲管制站，記得06：30前需要自己掃描身份證條碼入園登記喔，不然會被禁權呦！

04:11 玉山登山口巧遇白面鼯鼠(台灣特有種)牠是夜行性動物，白天休憩於樹洞中，傍晚始外出活動覓食剛要拍牠卻一溜煙的跑走囉牠不是台灣特有種嗎 (好像不代表膽子大)

天色逐漸亮起，沒半點雲朵，看來天氣會非常的好

玉山南稜線後方最高的那座就是玉山南峰

著名的玉山主峰風口鐵護欄，記得第一次來玉山的時候，整個地面跟護欄都結冰跟積雪差點就上不去了，雪季期間務必還是要帶冰爪，確保登山安全不過這段如果有風的時候，會吹到你不要不要的

09:15 主北叉路天啊！天氣超好，整條陳有蘭溪與新中横公路盡收眼底

玉山北峰的玉山氣象站(台灣海拔最高的氣象站)

遇到一群剛從玉山看完日出下山的山友們玉山每天都是人來人往，都會遇到來自各地各國愛山的朋友們

09:48 玉山主峰

第一次登上玉山是剛好冷氣團來襲，整天白牆，而且只有我一人這回補考是超級大景，滿滿的人群擠在山頂原來大家都是要來慶祝雙11路上巧遇台北來的山友，邀請我一起入鏡記錄這特別的日子

玉山，那座傲視群峰的台灣最高峰，一直是我朝思暮想的地方長久以來，它只是我心中那幅虛構的畫面然而如今，我終於親眼目睹這令人心馳神往的景色站在台灣的最高峰，我感受到一股難以形容的振奮俯瞰四周，眼前呈現的是一片壯闊的山川河谷不僅僅是一座高山，更是一種心靈的洗禮在這裡，我找回了與自然共鳴的感覺，領悟到生命的壯麗與脆弱

玉山東峰 (十峻之首)

荖濃溪谷

玉山山頂聚集正在拍照的山友們，站在台灣最高峰，用3952的視野俯瞰群山

玉山南稜，像玉山的龍脊，由玉山向南延伸到玉山圓峰，往左是玉山南峰，往右有半面草原的山頭，便是南玉山，這條是當年鹿野忠雄首登玉山南峰與南玉山行經的路線，追隨他的足跡，尋找他曾看過視角，耐人尋味啊

11:15 出發

清晨賞日出，熙來攘往的山友，已不見蹤影

11:49 往荖濃溪營地叉路

沿著荖濃溪谷前進

玉山東峰的另一面

中央山脈最高峰-秀姑巒山，與馬博拉斯山(布農語是老人的意思，形容山頭覆蓋白雪如老人的頭髮)相望

12:29 荖濃溪營地

到玉山不難，難的是抽籤，這應該是許多山友有深刻的感觸如果不住排雲山莊，荖濃溪營地其實也是一個很好的選擇，舒適平坦天幕搭好就準備去取水囉

水源位於營地旁的溪溝處，由於冬天水量較小，需稍微往上走水源會比較多

荖濃溪營地的下方四周都是駁坎，前身為日本人所建的「新高駐在所」原址排雲山莊的前身則是1934年因應日漸增多的登山客，日本政府改建成為「新高下駐在所」百年的建築已不再存在，但駁坎與周圍的大樹卻是擁有百年的回憶

13:56 輕裝出發對高駐在所

走在溪谷中抬頭隨處都可眺望玉山東峰

木橋是後期玉管處修建的，不過還保留當時日治時期的石造橋墩

曾擔任聯繫各駐在所間通聯的重要角色「礙子」為當年日本人用來架設電話線， 將電力與樹幹絕緣所用至今仍懸掛在樹上，屹立不搖，抬頭看看樹上，說不定能見到不少呢

14:25 高繞路 (這段崩塌需要高繞)

14:44 對高駐在所

八通關古道西段於1921年完工，沿線設有12個駐在所，另外為因應開闢新高登山道路(八通關上玉山)，距八通關往玉山方向約2.7公里處，設立「對高駐在所」

有一處小木橋下的溪水，水源清澈充沛

16:00 荖濃溪營地

回程巧遇一位高雄來的大哥要去玉山主峰跟玉山東峰每次以山會友，話題總是可以無限延伸，聊都聊不完晚上最後決議，臨時收編大哥成為明天一起回程的隊友

D2 05:22 出發前往玉山北峰

隔天從營地出發，前往玉山北峰，前方就是主北叉路

走過的山友，回程一定對這片魔王碎石坡印象非常深刻才對，都變樹懶模式在行走

這角度就是大家常見到鈔票上的玉山山巒峻峭，山勢雄偉而挺拔，身為台灣五嶽之首是台灣的象徵，也是布農族和鄒族的聖山西元1897年，日本人因玉山高度超過富士山，改名為「新高山」民國36年臺灣省政府公佈將「新高山」復名為「玉山」

07:10 玉山氣象站

台灣海拔最高的氣象站，也是台灣海拔最高的建築物1943年時，日治時期末期命名為新高山測候所，並開始氣象觀測直到1989年才改稱為交通部中央氣象局玉山氣象站

凡登北峰者，現領「大鈔」1000元，哈哈哈

07:18 玉山北峰

面對氣象站的右邊上去就是玉山北峰，當初第一次白牆，還找不到路上去，差點闖進去氣象站了這回背景終於不是白的

後面那座就是「玉山北北峰」北峰與北北峰的距離400m，路徑明顯

07:39 玉山北北峰

北北峰往玉山的角度望去，玉山像是羞澀的躲在玉山北峰的後面

一個人獨享，想怎麼拍就怎麼拍只見大家都停留在北峰，卻不曉得前面還有座北北峰的展望也很好現在除了登頂之外，更想從不同角度認識每座山的樣貌永遠都要抱持著謙卑的心，走進山裡，走進大自然裡

往山下俯瞰沿著陳有蘭溪的東埔、望鄉...等部落

10:45 荖濃溪營地12:30 出發

又發現一顆高大的樹上被釘了二顆礙子日治時期可能只是觸手可及的小樹如今礙子已與大樹成了生命共同體，乘載了百年的記憶

發現瓷器碎片

遠處的八通關山，因山下的八通關古道而聞名，為陳有蘭溪和荖濃溪的分水嶺

第一次與他見面，難得大景相隨，拍張照紀念一下

昨天對高駐在所過後會再遇到一處範圍比較大的崩塌處，可見橋墩已被落石破壞

遇到一組剛要從八通關上來的山友正通過崩塌處 (據說目前此處已嚴重毀損，出發前請先做足功課再行前往)

歪歪橋

人煙稀少的古道變成動物們的街道，常會看到突然出沒在路中間

第二處崩塌，經歷颱風地震的侵襲，古道的地基也漸漸被破壞流失，隨著時間飛逝，可能會越來越難到達甚至可能就消失不見了，對歷史遺跡有興趣的山友，想看真的要把握時機

八通關草原就在前方了，隱約可見古道平緩順著山腰而行

14:44 八通關駐在所

1921年建立一條以東西向穿越中央山脈的 「日治八通關古道」，僅僅花了2年的時間完工，從西邊南投縣信義鄉東埔村到東部的花蓮縣玉里鎮，全長約125公里的古道，並在沿線建立 44 個警察駐在所，管理區域內的布農族部落，效率之快相當驚人，可見當時投入多少人力進行這項工程，不過我認為這條是日本設計監造，原住民製造，嚴格來說算是Made in Taiwan？由於日本的「新高登山道」(登玉山) 與八通關越嶺道在此處交會，八通關駐在所成爲最好的接待站，過去設有警察官吏駐在所、戰壕、瞭望臺及靶場、接待所、辦公室、警官宿舍、警丁宿舍以及挑夫專用房舍，並有設備良好的浴室，1930 年代，集團移住政策將布農族遷移至淺山，八通關古道沿線的駐在所也陸續裁撤，直到二次大戰期間全數廢止

駐在所大門，只剩下班駁的水泥柱

後方的階梯依舊清楚可見

找到當時生活留下的相關遺留物品，酒瓶、瓷器碎片...等等

四處都可見到水泥建物的基座與圍牆，當時具有相當規模

古道的秘密我想只有剩樹知道，曾熙來攘往的古道，漸漸被植披包覆隱沒在世人面前

15:15 出發

沿路的崩壁和危橋，見證了大自然的力量，一切在跟時間賽跑著

古道的左邊會看到金門峒斷崖，這一條頂稜構成陳有蘭溪和荖濃溪的分水嶺因陳有蘭溪向源侵蝕作用所形成，高度的落差超過580公尺

16:15 觀高營地

滿天星斗，忍不住拍張星空照，卻意外拍到一顆流星，滿滿的驚喜，但我還來不及許願啊

D3 06:20 出發石頭硬生生被水滴一條水道，不知經歷多年才會有如此樣貌

07:34 對關駐在所

路徑的左下方會發現一道道石階，這條是原有的日八通關古道路線，因部份路段損壞，有些地方採高繞或取直

駐在所的下方的駁坎約有3層高，規模也是不小

09:15 樂樂山屋

樂樂山屋的前身是樂樂駐在所，駐在所遺跡在山屋後方的山坡上

有興趣的山友可以繞上來看看，喜歡遺跡跟故事的人，正好可以滿足大大的好奇心

整面的駁坎已被乾枯竹子壓住

我們伸手把竹子整理一下，重新展現原有的樣子，讓它不被壓垮破壞了需要大家共同維護這些快被世人遣忘的駐在所

10:05 雲龍瀑布

雲龍瀑布一共有三層，這是最上層瀑布

中層跟下層在步道的下方

從東埔到雲龍瀑布這段是不用向玉山國家公園申請入園，所有人都可以進入雲龍瀑布過後就必須申請才能進入西部版錐麓古道的八通關古道就位於東埔到雲龍瀑布這段

陳有蘭溪與八通關山

11:25 愛玉亭

每次來都必點一碗百香果口味的

還有馬告香腸

12:05 東埔登山口

謝謝被我收編變隊友的大哥，我們一起平安登出囉!!

回程在新中橫公路上拍的「玉山視角」

Instagram：楊小田

站上山頂那刻起深深愛上山林生活不再讓恐懼與無知限制自己的視野