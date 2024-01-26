重見天日的古道！汐止「五指山古道」O型 古橋墩、舊石階見證歷史的痕跡

旅遊日期:113.01.06

天氣:晴天

汐萬公路未開通前，住在五指山 附近的頂坪(380巷)、半嶺(366巷)、或下坪(355巷)的位居民出入都要走古道，直到民國85年汐萬公路完成拓寬雙線通車，產業道路鋪上水泥，相繼連接汐萬公路，居民出入大為方便，山區道路漸少人行，五指山 古道也就此沒落。近年來登山風氣日盛，五指山 古道在地方人士及汐止市公所整理後，原本已經被人們所漸漸遺忘的五指山 古道才有重見天日。

旅路線圖:柯子林茶莊10:45→五指山古道登口10:52→重柔橋11:18→友蚋山南峰11:43→汐萬路3段380巷11:50→汐萬路彩虹橋12:27→柯子林茶莊13:00

10:45車停柯子林茶莊前路旁。柯子林餐廳顯然尚未營業，屋旁有一大紅色茶壺相當顯眼。五指山古道就從左側車道進入。

柯子林茶莊後面的北港溪河道堵起天然的北港溪 溪水，形成一個天然的長方形游泳池，夏天更是消暑戲水的最佳去處。

五指山 古道入口在北港溪天然泳池的旁邊，古道入口立有路程指標及行程圖。從溪泳池旁的古道入口進入，泥徑質樸的五指山古道緩緩上行，路旁蕨類綠意迎人，外側是茂密的樹林，下方溪谷間傳來北港溪淙淙的水流聲。

古道叉路，右往新山夢湖的西南稜線。直行續走五指山古道。

經過往新山夢湖的岔路後，古道坡度漸升也漸脫離北港溪溪谷，古道上出現幾段枕木步道及零星的古石階步道，臨路窄處還架有木樁及護欄繩。

約近20分鐘抵達崩塌處(彩虹橋 下方，崩塌已整治過)，溪澗處鋪有簡易木板橋。

古道經過竹林出現一段青苔舊石階及路旁山坡駁坎牆，都被青苔染成深綠色牆石，盡顯古意痕跡。

古道走出樹林抵達一處空地，空地旁盡是竹林搖曳，這裡就是古道上的五指山農場。五指山 農場只採預約客人來用餐，環境幽雅、依山傍水、綠淨竹林，宛如桃花源境。

古道續沿北港溪平緩而行，這段應該是昔日的農墾地。

過五指山農場沿溪而行不久遇見「重柔橋」跨越北港溪，水泥橋身建於民國63年，但橋墩則是石砌的古橋墩，應具有相當的歷史。

古道在通過「重柔橋」後竹林搖曳石階斑斑，長石條鋪設而成的三板橋越過北港溪 的上游。

在三板橋上可隱約看見右側林間內有一片光滑的斜岩裸露石壁，白色的水流從岩壁上沖流下來，行成一座斜岩水瀑，這就是柯子林石盤斜瀑。

踏過滿是歷史歲月的三板橋，眼前迎來的是陡爬的石階。

過三板橋古道進入較為陡峭的舊石階古道，舊石階保存完整表面已長滿青苔但卻也古樸充滿古意。

經過「食養山房」，這也是五指山古道上的一處無菜單農場。

經過汐萬路3段366巷車道，五指山古道續往友蚋山南峰，登口立有導覽圖及指標牌。

離友蚋山南峰只剩150公尺，比想像中的近。從柯子林來也只有1450公尺。

最後這段爬上友蚋山南峰是陡爬的古道石階。

這段石階古道既陡峭又充滿濃濃的古意，但也讓人爬到氣喘連連。

這處陡頂稱為頂坪過火埔。

11:43友蚋山南峰又稱新山西嶺海拔340M，有礦務課第二百六十一號基石。

基石位於古道越嶺點路旁。

古道過友蚋山南峰轉為平緩原始土徑經過碩大的竹叢，繼續往後面的古道。

稀疏的綠竹旁有著層層的舊石砌駁坎，滿是青苔的古道石階逕自往上爬去。

古道爬上一片空地，看樣子像昔日的古厝地也像是農墾地。

踩爬過一片斜岩。

11:50古道出汐萬路3段380巷。左出汐萬路右續往友蚋山。

取左380巷出汐萬路。

12:02汐萬路380巷口接上汐萬路3段(北29鄉道)。右往五指山左下柯子林，取左。

眺望新山岩稜。

距柯子林茶莊2600公尺。從380巷口到柯子林茶莊約有4.5公里。

12:27汐萬路「彩虹橋」。

彩虹橋上眺望新山西南岩稜線。

13:00回到柯子林茶莊。結束行程。