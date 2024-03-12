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高度感官刺激！「五寮尖」不無聊 想攀岩就要來

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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擦肩而過的緣分五寮不無聊」  刺激程度媲美「鳶嘴山不會鐵腿  會鐵手2024 D0108 好久不見 五寮尖

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擦肩而過的緣分 或許以前曾遇過   只是想不起來而已長葉羊耳蒜很多地方都有  常見的植物  卻是自己的首拍

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共 5.72 公里 / 9 小時  一般腳程大約 6-7 小時  視 塞人狀況而定高度上升 599 公尺 / 高度下降 612 公尺 / 最高海拔 625 公尺巧遇 長葉羊耳蒜 與 小豆蘭 : 花很小 拍很久

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07:10 合作橋   11:24 峭壁雄風  12:17 獨立峰  13:18 茄冬巨木 13:41 五寮尖    16:00 永達礦場遺址   16:09 玉里商店

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處處有台灣

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有 fu 嗎

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 五寮尖登山步道建議路線 : 合作橋→玉里商店階梯登山口→ 峭壁雄風 → 大茄苳樹→ 五寮尖山頂→  永達礦場→ 玉里商店交通資訊 :自行開車:省道3號接省道7乙至合作橋站下車，便可見登山口大眾運輸:捷運府中站轉公車910至三峽公車總站再轉807至合作橋站下車

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 五寮尖 假日總是人潮滿滿一早六七點  玉里商店道路兩旁的車位 都快停滿 今天是平日  想說會少些人  but not

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超級受歡迎  連外國人都來爬 五寮尖刺激驚險程度可媲美 鳶嘴山 茄冬巨木 岔路口 遇到一隊外國人 也來爬 五寮尖

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忘了多久沒來 五寮尖因為怕人多    峭壁雄風  總是會塞人熱門程度 跟 鳶嘴山 有得比

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從登山口沿石階而上沒多久即遇陡坡，一連串的石壁拉繩攀岩  看似驚險  其實都有踏點拉繩緊守 : 三點不動一點動的黃金攀岩法則

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今天有拍到 小豆蘭 和 長葉羊耳蒜不算少見的花  拍到很開心雖然小豆蘭 還沒開花  而且很小 很難拍眼睛看到就很開心

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 五寮尖 位於新北市三峽區的五寮尖，因山形如同五座像拳頭般高低起伏的岩峰而得名，北部三大岩場:  五寮尖、筆架山、皇帝殿 之一 位於  插天山脈的東眼山支系上

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不斷的拉繩  攀岩手腳並用  運用四肢的力量撐起身體往上攀

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攀上一段  還有一段驚喜連連

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展望還是很不錯 有台灣的輪廓

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五寮尖 路線有很多條可供安排視各人喜好與時間   大 O 小 O 任君選擇

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 追求刺激、運動冒險、挑戰膽識 的登山路線

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有 天狗岩 的 FU

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 爬不上去這塊大石   走左側另有小徑    

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小豆蘭著生性小蘭花。多生於長滿青苔的樹幹上或岩石上

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總狀花序腋生，通常有花2-3朵

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花很小很小很小    小到快看不見

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還沒開花吧   算了 

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獨立峰  攀著 U 型鐵環  一步一步爬 不難爬

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攀下 峭壁雄風  下方有一處鞍部空地可取右續行  或 爬上 獨立峰

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獨立峰到五寮尖  可拉繩  也可拉 U 型鐵 一步一步往上攀    其實真的不難

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 難得看見  無人的 峭壁雄風  

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 從 獨立峰 眺望五寮尖山頂，峰峰相連有 鉅齒連峰 的錯覺

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北插天山 稜線  雲海翻騰

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大茄冬巨木 岔路口右去左回  走 一個 o

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右側 攀岩多  較陡峭左側就平緩好走許多

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五寮尖攀登過程可享受高度感官刺激，各種登山常見地形障礙都會在五寮尖遇上，沿途攀登五寮尖常須繩索拉爬、攀岩始能登頂，其中一段牛背岩到傾斜七、八十度、深約三十多公尺的斷崖，名為峭壁雄峰段，為長約30餘公尺的斷崖，崖壁草木不生，左右皆為萬丈深淵，行走起來須小心謹慎。山頂視野遼闊，

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可遠眺三峽和鶯歌、樹林等地區

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平日 人還是很多

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五寮尖  海拔為639公尺，五寮尖又叫湊合山或鳳髻尖，因山形如同五座像拳頭般高低起伏的岩峰而得名

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長葉羊耳蒜 : 虎頭石為蘭科羊耳蒜屬下的一個種。 分布於低中海拔闊葉林下。 生長在山區潮濕、隱蔽或半透光的環境

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花初開石青綠色，隨後轉橘黃。 · 小花型-花徑不過2cm

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永達礦場遺址夏天拍螢火蟲的芭樂點  蚊子很多要小心被蚊子搬走

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比起 鳶嘴山  絲毫不遜色北部的山友  想攀岩就來五寮尖五寮尖不無聊

步道 登山 螢火蟲

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