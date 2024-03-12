高度感官刺激！「五寮尖」不無聊 想攀岩就要來

擦肩而過的緣分「五寮不無聊」 刺激程度媲美「鳶嘴山」不會鐵腿 會鐵手2024 D0108 好久不見 五寮尖

擦肩而過的緣分 或許以前曾遇過 只是想不起來而已長葉羊耳蒜很多地方都有 常見的植物 卻是自己的首拍

共 5.72 公里 / 9 小時 一般腳程大約 6-7 小時 視 塞人狀況而定高度上升 599 公尺 / 高度下降 612 公尺 / 最高海拔 625 公尺巧遇 長葉羊耳蒜 與 小豆蘭 : 花很小 拍很久

07:10 合作橋 11:24 峭壁雄風 12:17 獨立峰 13:18 茄冬巨木 13:41 五寮尖 16:00 永達礦場遺址 16:09 玉里商店

處處有台灣

有 fu 嗎

五寮尖登山步道 : 建議路線 : 合作橋→玉里商店階梯登山口→ 峭壁雄風 → 大茄苳樹→ 五寮尖山頂→ 永達礦場→ 玉里商店交通資訊 :自行開車:省道3號接省道7乙至合作橋站下車，便可見登山口大眾運輸:捷運府中站轉公車910至三峽公車總站再轉807至合作橋站下車

五寮尖 假日總是人潮滿滿一早六七點 玉里商店道路兩旁的車位 都快停滿 今天是平日 想說會少些人 but not

超級受歡迎 連外國人都來爬 五寮尖刺激驚險程度可媲美 鳶嘴山 茄冬巨木 岔路口 遇到一隊外國人 也來爬 五寮尖

忘了多久沒來 五寮尖因為怕人多 峭壁雄風 總是會塞人熱門程度 跟 鳶嘴山 有得比

從登山口沿石階而上沒多久即遇陡坡，一連串的石壁拉繩攀岩 看似驚險 其實都有踏點拉繩緊守 : 三點不動一點動的黃金攀岩法則

今天有拍到 小豆蘭 和 長葉羊耳蒜不算少見的花 拍到很開心雖然小豆蘭 還沒開花 而且很小 很難拍眼睛看到就很開心

五寮尖 位於新北市三峽區的五寮尖，因山形如同五座像拳頭般高低起伏的岩峰而得名，北部三大岩場: 五寮尖、筆架山、皇帝殿 之一 位於 插天山脈的東眼山支系上

不斷的拉繩 攀岩手腳並用 運用四肢的力量撐起身體往上攀

攀上一段 還有一段驚喜連連

展望還是很不錯 有台灣的輪廓

五寮尖 路線有很多條可供安排視各人喜好與時間 大 O 小 O 任君選擇

追求刺激、運動冒險、挑戰膽識 的登山路線

有 天狗岩 的 FU

爬不上去這塊大石 走左側另有小徑

小豆蘭著生性小蘭花。多生於長滿青苔的樹幹上或岩石上

總狀花序腋生，通常有花2-3朵

花很小很小很小 小到快看不見

還沒開花吧 算了

獨立峰 攀著 U 型鐵環 一步一步爬 不難爬

攀下 峭壁雄風 下方有一處鞍部空地可取右續行 或 爬上 獨立峰

獨立峰到五寮尖 可拉繩 也可拉 U 型鐵 一步一步往上攀 其實真的不難

難得看見 無人的 峭壁雄風

從 獨立峰 眺望五寮尖山頂，峰峰相連有 鉅齒連峰 的錯覺

北插天山 稜線 雲海翻騰

大茄冬巨木 岔路口右去左回 走 一個 o

右側 攀岩多 較陡峭左側就平緩好走許多

五寮尖攀登過程可享受高度感官刺激，各種登山常見地形障礙都會在五寮尖遇上，沿途攀登五寮尖常須繩索拉爬、攀岩始能登頂，其中一段牛背岩到傾斜七、八十度、深約三十多公尺的斷崖，名為峭壁雄峰段，為長約30餘公尺的斷崖，崖壁草木不生，左右皆為萬丈深淵，行走起來須小心謹慎。山頂視野遼闊，

可遠眺三峽和鶯歌、樹林等地區

平日 人還是很多

五寮尖 海拔為639公尺，五寮尖又叫湊合山或鳳髻尖，因山形如同五座像拳頭般高低起伏的岩峰而得名

長葉羊耳蒜 : 虎頭石為蘭科羊耳蒜屬下的一個種。 分布於低中海拔闊葉林下。 生長在山區潮濕、隱蔽或半透光的環境

花初開石青綠色，隨後轉橘黃。 · 小花型-花徑不過2cm

永達礦場遺址夏天拍螢火蟲的芭樂點 蚊子很多要小心被蚊子搬走

比起 鳶嘴山 絲毫不遜色北部的山友 想攀岩就來五寮尖五寮尖不無聊