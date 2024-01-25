四訪苗栗的花果山！百大必訪步道「馬那邦山」 見證大自然的巧奪天工

2023/12/23 週六（2-1）《四訪苗栗的花果山 - 小百岳#037 馬那邦山、雪霸國家公園管理處》

【小百岳集起來、苗栗-臺灣百大必訪步道】#037 馬那邦山/馬拉邦山 H1406m一等三角點、一等衛星控制點

行程：北科大校門口搭乘遊覽車→馬那邦山第一停車場→永興橋→第二停車場/馬那邦山南線登山入口→天然湖線→瑪那邦之星-蟲蟲生態營地→天然湖登山口→馬那邦山步道(天然湖段 2.3K)→櫸木林→大石壁→徐慶榮紀念碑→馬那邦山山頂 H1406m→石門→古戰場紀念碑 H1250m→往上湖(東興)與珠湖(中興)岔路口→竹林→馬那邦山步道(上湖段 1.75K)→上湖登山口搭乘接駁車沿上湖(東興)線經中正橋至第一停車場→雪霸國家公園管理處、遊客中心→桃園龍潭好客人家餐館晚餐→北科大校門口→賦歸

春日的桃花夏天的綠竹深秋的楓紅隆冬的寒梅馬那邦山身姿不凡、風采百變四季更迭妝點霓裳羽衣、喧鬧悠遠訴說一段泰雅族人對抗日軍的斑斑血淚史欣聞台北市龍山登山協會週六隊甫由三位女中豪傑擔任正、副隊長，特地報名了 2023/12/23 舉辦的馬那邦山專車行程，給予支持和讚聲。

馬那邦山，又稱馬拉邦山，位於苗栗縣大湖鄉與泰安鄉交界處，是當地原住民泰雅族的聖山。沿途可見花木扶疏、蔬果繁茂，堪稱孫悟空72變的花果山：渾圓飽滿、結實纍纍的柑橘，鮮嫩欲滴、香甜誘人的草莓，清麗脫俗、淡雅幽香的寒梅，隨風搖曳、婀娜多姿的芒花，枯枝敗葉、卓然挺立的扁桃，色彩繽紛、絢麗奪目的楓紅，奼紫嫣紅、花團錦簇的九重葛，紅花綠葉、應景喜氣的聖誕紅，靜謐幽深、鬱鬱蔥蔥的櫸木林，枝繁葉茂、樹影婆娑的桂綠竹。

2023/12/23 是我第四度走訪馬那邦山，早上7時於北科大校門口集合，一行41人搭乘遊覽車南下苗栗，9：10 駛抵第一停車場。踢了大約一個半小時的天然湖線產業道路，10：45 到達天然湖登山口。一路上有迷人的花果芬芳和青翠的田園風光、遠方有重巒疊嶂圍繞，讓遠離都市塵囂的我們，頓覺心曠神怡、飄飄欲仙。

途中行經一處農家門口，擺放了兩籃紅絳絳和黃澄澄的柑橘提供過路人免費試吃，我剝開了一顆色澤豔紅醉人的蜜橘入口，果然美味多汁、橘香四溢。主人走出門來告訴我們，喜歡的話，可以打手機通知訂購數量，他們現採現賣，可以在我們回程時送到第一停車場交貨。隨後進入馬那邦山步道天然湖段，之字坡和陡階交錯綿延，主稜線兩側遍布青楓、楓香等樹種，滿地楓紅落葉舖陳，詩情畫意。

山區屬中低海拔暖溫帶闊葉林區，櫸木、青楓、楓香、山黃麻、樟木、柳杉林、桂竹林等等不勝枚舉；上湖登山口附近環境潮濕，可見鳥巢蕨、崖薑蕨著生植物；另有筆筒樹、觀音座蓮、腎蕨等多樣的蕨類植物，綠意盎然，清爽宜人。

11：50 走抵距山頂約0.85K處的大石壁，留有壺穴地質景觀，見證地殼變動的歷程，叫人讚嘆大自然的巧奪天工。而在山頂下方豎立有「徐慶榮紀念碑」，為登山健行協會於民國73年所立，紀念締造當時國人海外登山最高紀錄，卻不幸於挑戰印度庇古巴特峰罹難的徐慶榮先生。12：20 終於三度登頂小百岳第37號的馬那邦山，萬頭攢動、熱鬧無比。

許多人或坐或站吃著午餐行動糧，有些人秩序井然地排隊等候與一等三角點基石、「馬那邦山戰諸地」石碑，以及「馬那邦山」立柱合照；當然更有文人雅士悠閒自在地俯瞰苗栗最長河流的大安溪流域、遠眺萬千崢嶸的雪山和大霸尖山之間的聖稜線，以及欣賞璀璨耀眼的楓紅。13：00 與古隊長壓後確認全員已離開山頂後，起步下行右轉往上湖步道下山。

13：18 走到當年泰雅族人阻擊日軍的自然天險廊道「石門」，13：32 抵達「馬那邦山古戰場紀念碑」處。根據「抗日戰爭遺址」解說牌描述：『1895年甲午戰爭中國戰敗後，日本強迫清朝政府簽訂馬關條約割讓臺灣，日軍登陸臺灣後，從北到南鎮壓臺灣守軍和各地義軍反抗。馬那邦山曾發生兩次原住民抗日戰役，雖泰雅族人奮勇殺敵，但難敵日軍猛烈砲火，死傷慘重。日人為悼念在山區戰死的日軍，便設立紀念碑「弔忠魂」。後於民國七十三年(1984)經後人重新修立「馬那邦山古戰場紀念碑」，供人憑弔。』續往下走，落葉遍地，木棧與土石紛陳。高聳入雲的古木和蒼勁簇擁的竹林，不禁讓人一時興起，舉起登山杖，抬起腳扮成俠女來場劍舞留影，舞罷眾人相視而笑，自得其樂。

14：00 到達上湖登山口，有些隊友略顯疲憊、後繼無力，提議預約接駁車上來接送，沿上湖線下山，回到第一停車場完成O形路線，於是有15個人，每人花費200元，分乘兩部接駁車返回原點。途中看見許多隊友仍然努力不懈地徒步下山，著實佩服他/她們的耐力、毅力與體力。返回第一停車場時，農家已送來40袋新鮮現採的柑橘，隊長在車上吆喝幾聲，不多時便已銷售一空。而在等待部分隊友徒步下山的空檔，有的人也向停車場旁邊的假日市集攤商採買蔬果農產品，可說是促進了當地的消費經濟。

下午3時多，全員到齊上車後，司機先生眼見距離晚餐時間尚早，便載我們到雪霸國家公園管理處及遊客中心遊賞。有些人到視聽室觀看雪霸聖稜線20分鐘的影片；另外一些人則到園區內遊覽小橋流水、亭台樓閣、樹林草原，拍攝美照。眼前一望無際的落葉繽紛，激起了眾人未泯的童心，拾起一把把落葉向空中拋起，縱身向上跳躍，看著枯葉紛紛飄舞，由隊友捕捉這美麗奇妙的瞬間。又或團團圍坐在柔軟舒坦的落葉地氈上，擺出各種姿態神情入鏡，為不老的青春留下歡樂活潑的印記。

16：30 集合上車後，北上前往桃園龍潭的好客人家餐館享用石門活魚料理，一座座蒙古包造型的包廂，別出心裁，令人莞爾。誠如人云：「生命的每一段都記錄著我們走過的歷程，歲月的每一格都見證著我們所見過的風景。」

* 更多活動相片另存於相簿：https://hiking.biji.co/index.php?q=album&act=photo_list&album_id=51221

馬那邦山第一停車場、假日市集：

馬那邦山登山步道導覽圖：

結實纍纍的柑橘園：

天然湖線產業道路：

翠綠廣袤的草莓園：

隨風搖曳的芒花：

嬌嫩欲滴的草莓：

碩大渾圓的柑橘：

馬那邦休閒農業區導覽圖：

馬那邦山南線登山入口：

涼亭：

險升坡：

枯枝敗葉、傲然挺立的扁桃：

瑪那邦之星-蟲蟲生態營地：

天然湖登山口：

天然湖登山口前團拍：

馬那邦山步道 (天然湖段)：

馬那邦山步道 (天然湖段) 2.3K：

木棧道：

高聳入雲的柳杉林：

綿延不絕的階梯棧道：

漫山遍野的青楓：

渾然天成的大石壁：

馬那邦山登山步道，接近山頂：

從馬那邦山山頂俯瞰層巒疊翠和大安溪流域：

「馬那邦山」立柱 H1406m：

苗栗縣最長的河流 - 大安溪的解說牌：

馬那邦山的一等衛星控制點：

馬那邦山 H1406m，小百岳 #037，一等三角點：

遠眺萬千崢嶸的雪霸聖稜線：

馬那邦山山頂以蒼勁的草書刻寫的「馬那邦山戰諸地」石碑，為昭和6年(1931年)所豎立，紀念明治35年(1902年)馬那邦山戰役。石碑斷裂成三截，最上層的一塊「馬」字已遺失：

蜿蜒曲折的大安溪流域：

雄偉壯觀的雪霸聖稜線：

徐慶榮紀念碑：

楓紅層層：

下行右轉往上湖步道登山口：

昔年泰雅族人阻擊日軍的自然天險廊道「石門」：

抗日戰場遺址：

馬那邦山古戰場紀念碑：

古木參天：

往上湖(東興)線與珠湖(中興)線岔路口：

拾級而下：

桂竹林裡聞風起舞：

蔥蘢蓊鬱的桂竹林：

馬那邦山步道 (上湖段) 1.75K：

上湖登山口：

從馬那邦山第一停車場走到上湖登山口的軌跡圖：