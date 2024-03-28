打鐵趁熱！勇闖大南澳隘勇線、 戰歿警察官之碑 藍天白雲配平闊草原

雙生腳監督所 & 戰歿警察官之碑2024 D0106 大南澳隘勇線、晶竹湖分遣所、雙溪分遣所 (錯過) 雙生腳監督所、戰歿警察官之碑

共 10.29 公里 / 7 小時41分鐘高度上升 583 公尺 / 高度下降 557公尺 / 最高海拔 1013 公尺

期許 2024 積極正向不退縮

於 雙生腳監督所

07:39 鐵柵欄 08:01 大崩塌 08:17 : 13 K 公里牌09:05 第一登山口 09:28 破裂廢棄鐵筒排水管 10:36 晶竹湖分遣所10:59 木橋 11:05 獵寮 11:39 晶竹湖分遣所 11:41 開闊地11:53 沿溪谷走 12:24 雙生腳監督所 12:25 浮築橋 12:32 戰歿警察官之碑13:01 岔路 15:42 鐵柵欄

2024 D0106 大南澳隘勇線、晶竹湖分遣所、雙溪分遣所 (錯過) 雙生腳監督所、戰歿警察官之碑

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今天約了社長來去走走 「雙生腳監督所」、找找 「戰歿警察官之碑」 近期曾老師找到的「戰歿警察官之碑」 並 清理環境也感謝 : 山友分享的航跡 和 綁布條 造福山友雖然路徑不是很明顯 總能在最關鍵的角落找到布條感激萬分

戰歿警察官之碑 位於 安平坑林道 力霸產業道路上宜蘭縣冬山鄉 與 南澳鄉 之間

去年11月來爬 大白山/蘭崁山時 有先來看安平坑林道入口那天起大霧 只走到崩塌處就回頭前一周看山友來爬 特地問了一下路況打鐵趁熱 趁剛有人來爬 路況應相對明顯

前方是 礦場蛋糕山

日出帶來希望、光明 感到元氣滿滿 、充滿活力今天肯定會順利找到 雙生腳石碑我這樣想著

鐵柵欄剛剛停好車 就遇到一部車 2 位也來到鐵柵欄一時間有些驚訝 雙生腳戰歿警察官之碑 尚可稱是冷門路線聊了一會 他們要去 芽丁溫泉 與 蘭崁山駐在所芽丁溫泉 : 鮮少人知道的宜蘭南澳北溪溫泉秘境

鐵柵欄走約 500 公尺 眼前可見一整片大崩塌段一半面山壁與路徑皆跌落深不見底的深谷 宛如地層崩裂

視野很開闊， 整個的蘭陽平原 一覽無遺

瞭望一望無際的蘭陽平原！ 療癒系美景 心情很舒坦

滿山芒花 映著青山 安平坑林道 一處秋季賞芒花的私房景點

如果不是事先就知道這片崩塌 肯定會馬上撤退打退堂鼓

面對崩塌 走左側芒草間小徑大約 2分鐘 就接上水泥產業道路

前方大崩塌阻礙了人類的打擾過了大崩塌之後的水泥產業道路 路上有許多蠻像是狗的大便只是內心存疑 有那麼多狗來這裡嗎

山路轉一個彎 看得見山谷對面的 大白山 、 蘭崁山 、 新寮山

走一段水泥產業道路 很好走

冬季的陽光 暖暖的

13 k 公里牌指標

過了 13k 公里牌 開始留意右側芒草叢間的第一登山口產業道路太好走 聊著聊著就會錯過建議 : 右上左下 逆時針方向走 我們是這樣走的 : 第一登山口 上山 從第二登山口下山因為 第二登山口下山 大致上沿溪溝向上爬溪溝下切很濕滑泥濘 上攀相對安全些 社長的眼力真好 都找得到布條

爬上第一登山口 山坡雜草掩徑 邊爬邊找登山布條 找得到隱約中的小徑一開始要先爬一小段陡坡 抵達稜線 然後順稜線走一段

社長的鷹眼 除了找布條 還看到 雜草叢間有一廢棄鐵筒不知是甚麼作用 猜想是排水管之類吧 這條路徑當年是做甚麼的 怎會橫埋著這個鐵筒

綠花肖頭蕊蘭 又見面了

幾處展望平台 俯瞰蘭陽平原爬上稜線 山路較明顯 除了一二處路徑些許混亂可能是不同的隊伍找路時走的路線 不同方向都有布條 核對航跡比對方向 不難找到下切的山路

開始出現大片夢幻的柳杉林 躍入眼簾 杉葉掉落泥徑 感受一下美美的柳杉森林

超美的柳杉林 高聳的柳杉把天空圍起來 遮蔽些許藍天

沒錯 山徑轉趨平坦 看起來左右都有路

距離 : 晶竹湖分遣所 不遠了我這樣說著 應該就在下方

平緩的山腰路 路面上鋪著木棧道

木棧道間有一條小徑 看起來剛有人走過

晶竹湖分遣所 抵達駁坎 酒瓶 是 日分遣所 、監督所 或是 駐在所的基本配備

續行木棧道 山路平緩 想說走一小段看看

滿山綠意 鮮明的楓紅點綴山林

原始自然 蕨綠腹地 頗有叢林的氣氛

要專心看路 路跡還算清楚不小心走歪了 要找路回頭 就很傷眼了

倒塌的樹頭 覆滿青苔

有一條木橋喔 木橋跨越乾溪溝

木橋橋面雖有些腐爛、破損裂痕 輕輕走過 應不是古時候所建 應該是近期的

沒錯過木橋 再往前走 有一帆布獵寮帆布獵寮裏留有一些農具 後來下山時又遇到另一位山友 他說是 種植香菇的香菇寮看起來不像香菇寮

獵寮一旁有一台 仍堪用 : 不鏽鋼推車內心有些疑問 獵人好強 是要怎樣走到這裡來種植或打獵獵人的能力 也不是我們可以想像的

走到獵寮 原路回頭 就要找路了我一不小心走岔 滿坑雜草 目珠珠給我睜大些finally 回到岔路

岔路左側山路有崩塌 我們走一小段後 發現路徑混亂航跡上是走晶竹湖分遣所 續行 兩條路會接上溪谷猜想是左側山路崩塌 所以山友是穿越 晶竹湖分遣所 樹林的路

晶竹湖分遣所 剛才我沒拍到 剛好補一張: 到此一遊

穿越 晶竹湖分遣所 樹林裏地上有好幾處山豬挖的土坑哇 這裏有山豬山豬很兇猛 遇到山豬 比 遇到台灣黑熊更恐怖話說 最好我可以遇到 台灣黑熊 啦

平坦開闊的草原地 跟社長說起 我有看到山友拍這裏的照片

一大片九芎林 映著藍天 很美

九芎林 路線開始有些混亂 找路 、 找布條 找路 、找布條 有人穿登山鞋 : 過溪 、 臭臭臉 、過溪 、臭臭臉這裡有一處 雙溪分遣所 已錯過僅存 酒瓶 破掉的瓷碗 看一下已錯過 那就算了

沿溪而行 這裡很美耶

「秘境溪谷」一處人煙罕至的小密境 可以放逐自我的地方白日夢被打破專心找路啦 最好你會翻山越嶺 背重裝來這裡搭帳篷度假啦

恬適淡然的 青青小溪 綠意盎然水裏小魚成群 看似紛亂而有序 格外引人暇思

大致上說來就是 沿溪行 水不深 淺淺的

想像著一百年前 ， 此處是怎樣的光景當年的人 會如何生活呢 打獵 抓魚 !!!

沿溪而行 溪水清淺及踝未受汙染的水質相當清澈晶瑩 周圍綠意盎然有著夢幻氣氛 就很漂亮吧

溪面頗寬 清幽且美麗 景色很迷人

左右過溪 要穿雨鞋啦

ok 目標正前方

雙生腳監督所 抵達腹地不小耶 左右側駁坎石墻都很完整

浮築橋上方有一平台，平台上有 平整的駁坎堆石，是 雙生腳監督所 遺址

地上有酒瓶

白瓷碗 和 廢棄鐵製器

左右石墻中間 夾著一道 石砌浮築橋我猜是 浮築橋

浮築橋是日本古道上常見的闢路工法，當道路通過低漥地時，以土壘或疊石的方式築堤提高地基，以保持道路高度，減少高低起伏。

再往下走 浮築橋 下方是平坦的空地

雙生腳監督所 有好幾層完整的石砌階梯

雙生腳戰歿警察官之碑 抵達

正面刻字 : 戰歿警察官之碑相當完整 刻字也仍清晰

碑文下方有13位日本警察官的名字

背面刻字 :大正五年

倉島富次郎書

沒停留太久 吃點水果 就回程看著航跡 回程要先陡上一段 且航跡有些混亂本考慮走原路回第一登山口 社長說 : 跟它拚了走第二登山口下山 路程較短 比原路少一半 好吧 跟它拚了烏龜怕鐵鎚，蟑螂怕拖鞋 who 怕 who

雙生腳監督所 散落多處的瓷碗和酒瓶

過溪 一開始就走錯了看著航跡 修正再修正 回到上一條布條

看著航跡 找到上切的岔路這一段路跡很亂 可能大家都在找路

岔路一處大石頭下方 也留有酒瓶 瓷碗和綠色的瓶子

大致說來 就是 沿溪溝往上爬溪谷石頭長滿青苔 很濕滑就是這樣的路況 所以我說 溪谷上爬較安全也較心安下切走較濕滑 要更小心

沿途溪溝岩石相當濕滑 青苔遍布 偶而有滲水或小瀑布或是 地形落差大這一段路航跡很亂 可見大家都在找好走的路溪谷中途有一條拉繩

先陡上溪谷 然後一段下切 就接回產業道路

路線不算太難走 下載航跡 三不五時要找路找布條算是蠻荒之地 螞蝗 、 蟲類難免我和社長都有被蟲咬傷的痕跡感謝布條總在 不知去向 、 猶豫不決 、最關鍵的角落 出現 感謝曾老師和山友綁的布條 指引方向