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打鐵趁熱！勇闖大南澳隘勇線、 戰歿警察官之碑 藍天白雲配平闊草原

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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雙生腳監督所 & 戰歿警察官之碑2024 D0106 大南澳隘勇線、晶竹湖分遣所、雙溪分遣所 (錯過) 雙生腳監督所、戰歿警察官之碑

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共 10.29 公里 / 7 小時41分鐘高度上升  583 公尺 / 高度下降 557公尺 / 最高海拔 1013 公尺

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期許 2024 積極正向不退縮

於 雙生腳監督所

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07:39 鐵柵欄   08:01 大崩塌  08:17 : 13 K 公里牌09:05 第一登山口    09:28 破裂廢棄鐵筒排水管  10:36 晶竹湖分遣所10:59 木橋   11:05 獵寮   11:39 晶竹湖分遣所  11:41 開闊地11:53 沿溪谷走   12:24 雙生腳監督所  12:25 浮築橋   12:32 戰歿警察官之碑13:01 岔路    15:42 鐵柵欄

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2024 D0106 大南澳隘勇線、晶竹湖分遣所、雙溪分遣所 (錯過) 雙生腳監督所、戰歿警察官之碑

 GPX

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今天約了社長來去走走   雙生腳監督所、找找 「戰歿警察官之碑」 近期曾老師找到的戰歿警察官之碑 並 清理環境也感謝 : 山友分享的航跡 和 綁布條 造福山友雖然路徑不是很明顯   總能在最關鍵的角落找到布條感激萬分

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戰歿警察官之碑 位於 安平坑林道 力霸產業道路上宜蘭縣冬山鄉 與 南澳鄉 之間

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去年11月來爬 大白山/蘭崁山時 有先來看安平坑林道入口那天起大霧  只走到崩塌處就回頭前一周看山友來爬  特地問了一下路況打鐵趁熱   趁剛有人來爬  路況應相對明顯

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前方是 礦場蛋糕山

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日出帶來希望、光明  感到元氣滿滿  、充滿活力今天肯定會順利找到 雙生腳石碑我這樣想著

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鐵柵欄剛剛停好車  就遇到一部車 2 位也來到鐵柵欄一時間有些驚訝   雙生腳戰歿警察官之碑 尚可稱是冷門路線聊了一會  他們要去 芽丁溫泉 與 蘭崁山駐在所芽丁溫泉  : 鮮少人知道的宜蘭南澳北溪溫泉秘境

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鐵柵欄走約 500 公尺   眼前可見一整片大崩塌段一半面山壁與路徑皆跌落深不見底的深谷  宛如地層崩裂

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 視野很開闊，   整個的蘭陽平原 一覽無遺

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瞭望一望無際的蘭陽平原！ 療癒系美景    心情很舒坦

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  滿山芒花   映著青山  安平坑林道   一處秋季賞芒花的私房景點

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如果不是事先就知道這片崩塌  肯定會馬上撤退打退堂鼓 

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面對崩塌  走左側芒草間小徑大約 2分鐘  就接上水泥產業道路

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 前方大崩塌阻礙了人類的打擾過了大崩塌之後的水泥產業道路 路上有許多蠻像是狗的大便只是內心存疑   有那麼多狗來這裡嗎   

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山路轉一個彎   看得見山谷對面的 大白山 、 蘭崁山 、  新寮山

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走一段水泥產業道路  很好走

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冬季的陽光 暖暖的

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13 k 公里牌指標

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過了 13k 公里牌  開始留意右側芒草叢間的第一登山口產業道路太好走  聊著聊著就會錯過建議 : 右上左下  逆時針方向走 我們是這樣走的 : 第一登山口 上山  從第二登山口下山因為 第二登山口下山 大致上沿溪溝向上爬溪溝下切很濕滑泥濘   上攀相對安全些 社長的眼力真好   都找得到布條

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爬上第一登山口  山坡雜草掩徑  邊爬邊找登山布條   找得到隱約中的小徑一開始要先爬一小段陡坡  抵達稜線  然後順稜線走一段

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社長的鷹眼 除了找布條  還看到 雜草叢間有一廢棄鐵筒不知是甚麼作用  猜想是排水管之類吧 這條路徑當年是做甚麼的 怎會橫埋著這個鐵筒

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綠花肖頭蕊蘭   又見面了

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  幾處展望平台  俯瞰蘭陽平原爬上稜線  山路較明顯  除了一二處路徑些許混亂可能是不同的隊伍找路時走的路線    不同方向都有布條  核對航跡比對方向  不難找到下切的山路

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開始出現大片夢幻的柳杉林   躍入眼簾 杉葉掉落泥徑   感受一下美美的柳杉森林

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超美的柳杉林   高聳的柳杉把天空圍起來   遮蔽些許藍天

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沒錯  山徑轉趨平坦  看起來左右都有路

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距離 : 晶竹湖分遣所 不遠了我這樣說著  應該就在下方

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平緩的山腰路  路面上鋪著木棧道

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木棧道間有一條小徑  看起來剛有人走過

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 晶竹湖分遣所  抵達駁坎  酒瓶 是 日分遣所 、監督所 或是 駐在所的基本配備

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續行木棧道  山路平緩  想說走一小段看看

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滿山綠意   鮮明的楓紅點綴山林

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原始自然  蕨綠腹地  頗有叢林的氣氛

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要專心看路  路跡還算清楚不小心走歪了  要找路回頭 就很傷眼了

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倒塌的樹頭    覆滿青苔

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有一條木橋喔    木橋跨越乾溪溝   

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木橋橋面雖有些腐爛、破損裂痕  輕輕走過  應不是古時候所建  應該是近期的   

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沒錯過木橋 再往前走  有一帆布獵寮帆布獵寮裏留有一些農具   後來下山時又遇到另一位山友  他說是 種植香菇的香菇寮看起來不像香菇寮

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  獵寮一旁有一台 仍堪用 : 不鏽鋼推車內心有些疑問  獵人好強  是要怎樣走到這裡來種植或打獵獵人的能力  也不是我們可以想像的

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走到獵寮  原路回頭   就要找路了我一不小心走岔  滿坑雜草  目珠珠給我睜大些finally   回到岔路

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岔路左側山路有崩塌  我們走一小段後  發現路徑混亂航跡上是走晶竹湖分遣所 續行  兩條路會接上溪谷猜想是左側山路崩塌  所以山友是穿越 晶竹湖分遣所 樹林的路 

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 晶竹湖分遣所 剛才我沒拍到   剛好補一張: 到此一遊 

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穿越 晶竹湖分遣所 樹林裏地上有好幾處山豬挖的土坑哇  這裏有山豬山豬很兇猛   遇到山豬 比 遇到台灣黑熊更恐怖話說 最好我可以遇到 台灣黑熊 啦

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平坦開闊的草原地 跟社長說起  我有看到山友拍這裏的照片

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一大片九芎林  映著藍天  很美

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九芎林  路線開始有些混亂 找路  、 找布條   找路   、找布條 有人穿登山鞋 : 過溪 、 臭臭臉 、過溪 、臭臭臉這裡有一處 雙溪分遣所  已錯過僅存 酒瓶 破掉的瓷碗    看一下已錯過  那就算了

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沿溪而行  這裡很美耶

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「秘境溪谷」一處人煙罕至的小密境   可以放逐自我的地方白日夢被打破專心找路啦  最好你會翻山越嶺 背重裝來這裡搭帳篷度假啦

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恬適淡然的 青青小溪  綠意盎然水裏小魚成群    看似紛亂而有序   格外引人暇思

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大致上說來就是 沿溪行   水不深 淺淺的

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想像著一百年前 ， 此處是怎樣的光景當年的人 會如何生活呢  打獵 抓魚  !!!

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沿溪而行   溪水清淺及踝未受汙染的水質相當清澈晶瑩  周圍綠意盎然有著夢幻氣氛   就很漂亮吧

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   溪面頗寬    清幽且美麗  景色很迷人

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左右過溪  要穿雨鞋啦 

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ok  目標正前方

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雙生腳監督所  抵達腹地不小耶 左右側駁坎石墻都很完整

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浮築橋上方有一平台，平台上有 平整的駁坎堆石，是 雙生腳監督所  遺址

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地上有酒瓶

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白瓷碗 和 廢棄鐵製器

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左右石墻中間 夾著一道 石砌浮築橋我猜是 浮築橋

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浮築橋是日本古道上常見的闢路工法，當道路通過低漥地時，以土壘或疊石的方式築堤提高地基，以保持道路高度，減少高低起伏。

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再往下走   浮築橋 下方是平坦的空地

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 雙生腳監督所  有好幾層完整的石砌階梯 

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雙生腳戰歿警察官之碑 抵達

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正面刻字 : 戰歿警察官之碑相當完整 刻字也仍清晰

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碑文下方有13位日本警察官的名字

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背面刻字 :大正五年  

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倉島富次郎書

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沒停留太久  吃點水果 就回程看著航跡 回程要先陡上一段  且航跡有些混亂本考慮走原路回第一登山口  社長說 : 跟它拚了走第二登山口下山  路程較短  比原路少一半  好吧  跟它拚了烏龜怕鐵鎚，蟑螂怕拖鞋  who 怕 who

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 雙生腳監督所  散落多處的瓷碗和酒瓶

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過溪 一開始就走錯了看著航跡 修正再修正 回到上一條布條

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看著航跡  找到上切的岔路這一段路跡很亂  可能大家都在找路

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岔路一處大石頭下方  也留有酒瓶 瓷碗和綠色的瓶子

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大致說來 就是 沿溪溝往上爬溪谷石頭長滿青苔 很濕滑就是這樣的路況  所以我說 溪谷上爬較安全也較心安下切走較濕滑  要更小心

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沿途溪溝岩石相當濕滑  青苔遍布  偶而有滲水或小瀑布或是 地形落差大這一段路航跡很亂  可見大家都在找好走的路溪谷中途有一條拉繩

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先陡上溪谷  然後一段下切  就接回產業道路

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路線不算太難走  下載航跡  三不五時要找路找布條算是蠻荒之地  螞蝗 、 蟲類難免我和社長都有被蟲咬傷的痕跡感謝布條總在 不知去向  、 猶豫不決  、最關鍵的角落 出現 感謝曾老師和山友綁的布條 指引方向

溫泉 登山 秘境

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