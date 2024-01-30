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歷史遺跡看到飽！冬山鄉「茅埔城古道」 俯瞰「梅花湖」風光O行走

健行筆記／ 健行筆記柑腳城野薑花の國度

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旅遊日期:113.01.05  天氣:晴天 茅埔城古道全長1.43公里位於「擺燕山」上，是昔日上山耕種居民與牛隻共同踩踏而形成的山路，亦曾是日本株式會社推廣種植樹薯而開墾的專用道路，因此步道的路徑常因時空的變遷而常有更迭。

旅遊路線圖:振安宮10:20→茅埔城古道入口10:33→百年土地公10:50→望梅台11:05→相思閣11:17→茅中亭11:30→中山亭11:47→香格里拉步道入口11:55→香格里拉農場12:50→三清宮13:15→梅花湖粉娘亭13:30→回振安宮14:10

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10:20車亭「振安宮」前廣場。鎮安宮前老榕樹濃蔭遮天環境清幽，廟中主祀「三山國王」。整裝後先在附近逛逛。

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這裡屬「梅花社區」。很奇怪的「憨猴搬石頭」讓人莞爾一笑！

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憨猴搬石頭解說文。

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面對振安宮右邊得安路進入。沿途有不少的斑駁石砌牆，剛好印證前面的「憨猴搬石頭」之說！

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10:33左邊石砌牆內有隻「梅花鹿」、「茅埔城古道」石碑及指標牌。

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經過得安路153號民宅。

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茅埔城古道正是入口設有導覽圖及指標牌。

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茅埔城古道沿途有山仔後土地公、戰備坑道、舊自來水廠、百年土地公廟、風洞仔(紅日天)....等歷史遺跡。上行可銜接中山步道，左往中山亭再接中山茶園步道及香格里拉步道右往三清宮、梅花湖可形成一大O行環狀步道。

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今天預計從茅埔城古道進入接上中山步道往中山亭，再走中山茶園步道及香格里拉步道至三清宮，再從三清宮下梅花湖回到振安宮走一個大O型。

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幾步之遙上方有「福德宮」，應該就是文中所提的「山仔後土地公」吧！

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福德宮右邊水泥護牆後面就是茅埔城古道入口，設有指標牌。

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護牆邊木板碎石階爬升而上。

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福德宮後面上方建有木造涼亭，亭內被關羽、張飛、孔明及赤兔馬坐滿了！涼亭前有不錯的視野可眺望底下的今日茅埔城景觀。

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昔日茅埔城舊照片及解說文。

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今日的茅埔城景觀。

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涼亭左後方茅埔城古道繼續往上爬升，且開始進入樹林間。

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碎石階步道往林間緩爬而上。

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叉路，左往舊自來水廠右步道在舊自來水廠後面來會是一環狀步道。取左往舊自來水廠。

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舊自來水廠遺址，大門柱、階梯及水泥建物周圍已雜草叢生。門柱下設有解說牌。

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古道過舊自來水廠沿著山腰繼續緩爬。

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空地休息區有石桌椅。

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叉路，左百年土地公直行往三清宮。取左先去看百年土地公。

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石階步道緩爬。

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石砌土地公廟，廟前他有木棧平台。

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10:50石砌土地公廟，廟頂無長角，如沒近看會被誤認為「陰廟」！

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百年土地公廟解說文

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回到步道轉為平緩的稜線碎石路。

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步道上觀景點，可以俯瞰梅花湖全景及山腰上的三清宮。

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古道轉為山腰平緩路徑，沿途相當清幽。

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里程樁700M。

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叉路，右往「望梅台」。先去望梅台。

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11:05木造望梅台，建有涼亭，亭前可俯瞰梅花湖及三清宮。

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台前設有梅花湖解說文。

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續往三清宮方向，步道轉為枕木鋪設路徑。

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叉路，左上「相思閣」右往中山步道、三清宮。先爬上相思閣。

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11:17木棧道爬上木造相思閣看台。

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相思閣上眺望今日的茅埔城。

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茅埔城古道由來解說文。

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續走古道往中山亭步道、三清宮。

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指標牌往中山亭步道350M。

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平緩的稜線古道。

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步道休息區「知楠軒」。

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11:30茅埔城古道終點「茅中亭」。接上橫向的「中山亭步道」。左往中山亭右往三清宮。

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茅中亭旁立有「海拔高度＋二二一公尺」木樁。

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取左中山亭步道往中山亭625M。中山亭步道全程皆是水泥步道。

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步道右邊出現往林間稜線山徑，有簡易指標牌「往大陂丘山約30分鐘」，爬上大陂丘山可直下後面的香格里拉步道。不取續走中山亭步道。

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步道左前方草叢中竄出一隻「山羌」。

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中山亭步道開始轉為緩下坡，步道旁每隔一段距離就設有簡易圖案休息椅。這張座椅上畫有「大冠鷲」。

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步道上眺望到蘭陽平原，應該也是茅埔城一帶！

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前方樹下的平台涼亭就是「中山亭」。中山亭步道終點。

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11:47中山亭步道終點「中山亭」。

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中山亭上眺望蘭陽平原及龜山島。

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走中山茶園步道往香格里拉步道，中山茶園步道是一條水泥產道。

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11:55中山茶園步道往下走一小段就到香格里拉步道起點。

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右下方步道往香格里拉休閒農場約2.4公里。

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香格里拉步道起點全長2.37公里。

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香格里拉步道呈「之」字型一路陡下坡。

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經過山麓上的茶園。

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接上中山茶園步道，香格里拉步道在此右彎而下。

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香格里拉最低點路段，後面的路段開始要陡爬。相對於中山亭步道遊客少。

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步道上每隔一段也設有休息椅，這兩張有大冠鷲及穿山甲圖樣。

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從山谷間沿著小溪一路陡爬的路段，這段陡坡爬到氣喘連連。

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轉為水泥陡爬步道。

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步道爬升過鞍部。

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高點過後開始轉緩下坡路徑，轉為青草碎石路。

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前方幾棵落羽松外有建物出現，應該到香格里拉農場了！

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里程樁標示2.2K/全長2.37K。離步道終點剩170公尺。

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12:50香格里拉休閒農場大門。走梅山路往三清宮。

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梅山路上看風光往三清宮。

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潔白的大花曼陀羅全株有毒，誤食恐會危及性命不可不慎 ！

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踢公路較無趣所以一路走馬看花！

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眺望公路下方的水田。

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終於走到三清宮停車場，右轉走過停車場往三清宮。

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停車場上就能俯瞰底下的梅花湖。

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停車場側拍三清宮道教總壇。

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13:15道教總廟。

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總廟前俯瞰梅花湖全景及湖中浮島。

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從總廟右前方步道下接中山亭步道。步道口左邊另有步道直接下往梅花湖。取左步道下梅花湖。

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水泥階梯步道「之」字型陡下梅花湖。

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接上車道，右下往梅花湖環湖路。

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13:30梅花湖「粉娘亭」。取右環湖步道。

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梅花湖風光。

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漫步梅花湖邊的獼猴王，看起來相當的健壯。

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過吊橋進入梅花湖浮島。

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梅花湖風光。

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石頭屋咖啡站前叉路往得安路振安宮。

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這是汽車禁入的自行車道。

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沿路上有許多休閒農場，這是「梅花湖休閒農場」。

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取右梅湖路往冬山方向。

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回到茅埔城德安路口。

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進入得安路，即將回到茅埔城古道入口。

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茅埔城古道入口。

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14:10回到「振安宮」。結束行程在振安宮休息片刻。

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步道 梅花湖 古道

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