收集小百岳「二格山」入袋！林蔭間暢行 天氣好能眺望台北101

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健行筆記／ 健行筆記Yun Yuander

完成第49小百岳獅仔頭山之後，立刻驅車前往貓空的二格山，今天就是準備要完成第50座小百岳。由於二格山草湳線的登山口比較好停車，因此安排在今日第二座山。(↓)

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抵達登山口時間是08:42，不算太晚。來到此處，我才認出在2018/7/6騎單車去宜蘭時，由於google map使用步行方式並指引走這條路，印象很深在此牽車超過1小時，才接上北宜公路，原來此處也是攀爬二格山的步道。(↓)

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大約走了10分鐘，出現一座休息的棚子，繼續往左側小路走。(↓)

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經過約30分鐘來到土地公廟，接著要往土地公廟旁的小路爬升。(↓)

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土地公廟上來沒多遠，就抵達南邦寮山，它也是二格山西峰，海拔592m。(↓)

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二格山步道幾乎都在林蔭間，走起來很舒服。抵達二格山之前，還有個階梯要爬，爬過之後就快到二格山。(↓)

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二格山三角點藏在下圖畫面中的白色噴漆右轉方向，但是我是從左側的小路走過來的，不小心還會與它交錯。(↓)

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二格山，小百岳編號17，海拔678m。 (↓)

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一旁有個休息平台，空間還蠻大的。(↓)

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休息平台可以眺望台北101，但今天的天色不是很好，拍起來也不美。(↓)

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繼續往前走60公尺，出現指標牌，這時應該往左邊下切至「第三登山口」方向。(↓)

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下切結束後，產業道路出現在眼前，這條路其實就是二格式的終點，要回到停車場還有一段路要走。(↓)

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產業道路大概才100公尺就走完，接著又進入山林。出現岔路，應該往右走。(↓)

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這時路徑變成這個圓石小路，要是遇到雨天，這種路肯定很滑的。(↓)

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離開山林小路，又接回指南路，路過「渤海草堂」(↓)

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這個O環距離不到5公里，大概2個小時左右就可以完成。

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gpx路徑參考：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2843360

台北101 步道 登山

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