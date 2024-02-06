一連串的不可思議！蓴菜最後的濕樂園「中嶺池、崙埤池」串成難忘的記憶

「出運了」 一整個超開心

走入山林學習 「 愛自己 」 的方式 許一個不淋雨的未來

蓴菜最後的濕樂園 : 中嶺池 / 崙埤池

2023 D1231-2024 D0101 崙埤產業道路-中嶺警官駐在所-中嶺古道-中嶺山-中嶺池-崙埤池- 崙埤產業道路 O 型走

2023 D1231-2024 D0101 崙埤產業道路-中嶺警官駐在所-中嶺古道-中嶺山-中嶺池-崙埤池- 崙埤產業道路 O 型走 共 15.19 公里 / 15 小時高度上升 876 公尺 / 高度下降 869 公尺 / 最高海拔 1051 公尺

12/31 : 08:00 崙埤產業道路終點起登 09:17 鞍部 4岔路口 10:16 中嶺警官駐在所11:28 溪澗午餐 12:11 中嶺古道岔路口獵寮 ~中嶺古道來回 午後大雨 13:28 哈盆上部落溪畔大獵寮 搭帳12/31 下午2:00 開始下雨 ~ 1/1 上午4:00 如行前天氣預報1/1 : 06:30 起登 08:29 中嶺山 09:33 中嶺池岔路 09:53中嶺池12:00 崙埤池 15:35 崙埤產業道路

延續 2023 好人品，於 哈盆上部落溪畔大獵寮 跨年 2024 100% 純淨澄澈水源、取水方便、免淋雨

崙埤產業道路盡頭登山口哈盆越嶺道西起新北市烏來區福山里，東迄宜蘭縣大同鄉崙埤村。前身為明治38年（1905）所修築的「深坑至宜蘭橫貫隘勇線」，昭和6年（1931）台灣總督府警務局為集團移住「卡奧灣群」的塔卡散社和高義蘭社原住民，重新修築此道路。戰後這條道路仍繼續被使用，直到現在，不過靠近崙埤村的古道已經開發為產業道路，登山口就在產業道路盡頭

俗話說得好 : 傻人有傻福冥冥之中， 貴人一路相助好里加在，昨天太晚下山 ，修改行程錯認 「斗嫩橋」，還找得到登山口 ，剛好開了馬力十足的「大型休旅車」，內心驚喜萬分，感恩老天爺啊 ! 您真的太好了，等我們「中嶺古道」回頭剛好下雨，難以置信 ，「方便」一下 ， 豪華 「山中旅宿」借住一宿一下午雨 一整夜雨 from 02:00 p.m ~ 06:00a.m一起聽見浪漫雨聲， 跨年2024 等「雨婷」天亮雨停感恩所有

山裏處處有驚喜即便是一朵小花 ，都能傳達溫柔且美麗的撫慰樹幹上附生的蘭花，已長出花苞大自然中蠻多種原生蘭花通常是生長在樹上，大部分是氣生根，

這條路線很原始 ， 路跡不明顯，需有找路的能力看著 「紅土咖啡露營區」指標開車，柏油產業道路很窄、 無法會車、無法停車我們停車於「崙埤子山」 登山口附近， 走「中嶺古道」右可登「崙埤子山」， 取左往下走一段柏油產業道路柏油產業道路終點先順著荒廢農田間小徑， 然後進入雜木林走入原始林徑

走中嶺古道，抵達 新北與宜蘭界碑處走 界碑處岔路 往中嶺山(海拔1059公尺) 中嶺池(965公尺) 崙埤池 (835公尺)走一個 o 型 ，可走一天，因為想在山上跨年 分開2天走原計畫於 中嶺池 搭帳 Day 1 走一段往哈盆的古道來回 於 界碑處岔路遇雨提早於 古道上搭帳一天 Day 2 重裝走 中嶺山 中嶺池 崙埤池 大約15:35 回家停車處

樹幹上已結果的一葉羊耳蒜

古道婁空處可見 : 「 拳頭母山」還放在心裏的「拳頭母池」就改天再約

人說情歌總是老的好 走遍天涯海角忘不了我說情人卻是老的好 曾經滄海桑田分不了

鞍部四岔路口 計畫 : 右上左下 走 O 型左上往 「崙埤池 」 取右先往 「中嶺山 / 中嶺池 」 ，回程從 「崙埤池 」下山回到鞍部四岔路口 D 2 回程時本打算登「崙埤子山」回停車處山路很不清楚 ，刺藤荊棘雜木很濃密 ，決定撤退走原路下山真的是 : 歹路不可行

「中嶺山」位於宜蘭縣大同鄉與新北市烏來區的交界烏來的山 蓊鬱且原始

走平緩的山腰路中嶺古道銜接哈盆古道為日據時代的警備道路，

聽音樂看照片 ，記憶會回來累的 苦的 都無所謂

山壁上的小鳥巢年輕人的眼力 的確比較銳喔

麥導的文章 :旅行江南水澤常可品嘗以蓴菜料理的江南名菜，這種美味水草植物，因環境劇烈改變及生育地稀少，一度讓人以為它已在台灣消失，直到密生崙埤池的蓴菜被發現，才讓國人驚覺其彌足珍貴。宜蘭崙埤部落後方海拔高約800公尺的崙埤池，屬年輕湖沼末期，湖面寬廣、湖心水深，蓴菜開花前後的5~8月間，只見這種擁有浮葉特性植物，低調高聳著一朵朵鮮麗小花，肆無忌憚在湖面攻城掠地。但這種歷史悠久、在台灣罕見的美味食材，卻也面臨採摘的生存危機，幸好地處林務局所轄林班地範圍，林務人員不定期巡山，保護蓴菜在台灣的最後天然生育地。我曾經隨同保育團體於崙埤池進行水中攝影，陽光粼粼閃亮波心下，驚奇發現浮葉下的蓴菜植株，黏裹包附著一層就像果凍般的透明膠質，晶瑩剔透佔據住整個天然大水族箱，彷彿隨便一個念頭，就能享受到果凍般的滑順清涼。崙埤池豐美珍奇的水草景觀當然不止蓴菜，但因蓴菜在台灣數量稀少且面臨族群滅絕生存危機，讓這處蓴菜最後的濕樂園，有著絕處逢生的另一種生態之美

其實 落差不大 大致說來 也不會太累只不過 雨後山路濕滑 滿山濕漉漉加上 少人走的路線 找路 走錯路 搞到快發瘋

山路轉角處 ，喜見「神秘谷」

日據時期打通烏來山區與外界聯繫的四條警備古道分別是 桶後越嶺古道 、 福巴越嶺古道 、 中嶺越嶺古道 和 哈盆越嶺古道

這一帶的山徑近來比較少登山客來走林相很自然原始

和煦的陽光灑落 處處生機勃勃

中嶺警官駐在所位於宜蘭縣大同鄉的中嶺警官駐在所，設置於1935年，於戰後廢止。若是要前往駐在所遺址，從哈盆營地步行約3小時即可抵達，中途需翻越中嶺山和紅柴山之間的鞍部，若是從崙埤產業道路盡頭開始登山進入，步行約50分鐘就可抵達遺址。時至今日，中嶺警官駐在所的遺址上，還有一些水泥地基和建物，但已被雜草樹根掩蓋

from : 尋路.巡路

中嶺警官駐在所哈盆越嶺古道沿途經過三個駐在所：卡拉模基駐在所、哈盆駐在所和中嶺駐在所。中嶺警官駐在所成立於昭和10年（1935），於戰後廢止。遺址距離縣界約30分鐘路程，離崙埤山西鞍約20分鐘，入口處有兩根橫木和一排石頭，遺址內雜草叢生，地上留有水泥地基。影像為駐在所入口處的樣貌

from : 國家文化記憶庫

中嶺越嶺路 タラナン─リモガン（林望眼，福山村）─カラモチ─ハブン（哈盆）─中 嶺─崙埤子─ショウラ（松羅）─ギュウトウ（牛鬥）。

經過幾段溪溝 長滿青苔上山或下山 雨後都不太好走 只能步步小心

中嶺山叉路，左側山路往中嶺山，直行往紅柴山

縣界鞍部 : 宜蘭與新北市的交界 :右為 宜蘭 左往烏來

走一段 中嶺古道 往 哈盆原路來回 輕裝

跨年盛宴 雨聲相伴

Day 2 : 整理好獵寮營地後出發昨天的雨 從下午2點開始到今晨4點 山路濕漉泥濘 中嶺山前 稜脈路線很亂 要找路路段雜草叢生，路條也偏少，好幾次找不到路 花一點時間找路

中嶺山，1059m，陸IV基石 已遺失

中嶺山頂 一駁坎，隘勇線遺址

蓴羹鱸燴 : 就是形容蓴菜是天下美味又名水凍、水葵或露葵，屬蓴科，為多年生草本水生浮葉植物，性喜溫暖，適宜於清水池生長葉為橢圓形如同盾牌，葉柄細長，淡紫至灰綠色，可隨著水位深度而伸長，是一種生長於淡水湖沼的睡蓮科植物。其裹在透明膠凍層內的嫩芽部分可供食用味道清淡，但這水中發芽、有「綠寶石」之稱的植物外觀清涼

水毛花常見於中低海拔濕地或淺水中，叢生，為多年生挺水草本，莖稈呈三稜形

東亞黑三稜 : 中肋凸起而呈三稜狀的葉1972年才在台灣發現的新紀錄種多年生挺水草本植物秋冬之際湖中的東亞黑三稜葉片會呈現枯黃之狀

崙埤池位於雪山山脈主要稜線的南側，崙埤部落與哈盆部落之間的原住民中嶺越嶺古道附近，海拔高度約835公尺。此處屬於中海拔區域，生態種類繁多，崙埤池濕地是一處自然保護區，也是台灣少數幾個兼具森林及湖泊濕地生態系特色之保護區，目的是為了保護闊葉樹天然林及崙埤池的特殊生態系—多東亞黑三稜及特有水域植物蓴菜。所以來到這裡，您不但可眼見這些稀有珍貴的水生植物，沿路上森林植物有著茂密的殼斗科、榕科、楠科等生態系咨意生長期間，綠葉 招展肯定讓您目不暇給，整體景觀所呈現出綠意 盎然、生氣蓬勃的湖沼景象，會讓您驚訝於湖沼 生態植物所展現出來的強韌生命力

From : 大同鄉隱山旅人

蓴菜又名水凍，為新生之初生葉末端包覆一層透明 膠質狀物而得名，中國及日本皆有大量栽種食用。台灣過去僅宜蘭雙連埤及崙埤池、中嶺池等有紀錄，現在僅崙埤池及中嶺池可見蓴菜

沒時間用心寫網誌一連串的不可思議 ， 串成難忘的記憶感恩所有 !!