快訊

真實人生／最敢挑戰習近平的女人 胡舒立為何無懼敲打中國最危險的枝幹？

獨／蔣萬安將出訪美國！預計暑假訪美東 聚焦市政交流

年輕世代更保守或更自由？ 全球男女政治傾向「分歧加劇」

一連串的不可思議！蓴菜最後的濕樂園「中嶺池、崙埤池」串成難忘的記憶

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

47d5b226864bf9c5a8d4fc2cf580ffde.jpg

「出運了」 一整個超開心 

走入山林學習愛自己的方式許一個不淋雨的未來

蓴菜最後的濕樂園 : 中嶺池 / 崙埤池

72946a5a44b1edbac92cc0dbe5c23457.jpg

c4c189d251dce35f72dbffd8607d687a.jpg

2023 D1231-2024 D0101 崙埤產業道路-中嶺警官駐在所-中嶺古道-中嶺山-中嶺池-崙埤池- 崙埤產業道路 O 型走

6877f7feabbc59d6307d9fcb6cc2c1c3.jpg2b7607dd2afb14701eafbb24d3d0a3cc.jpg

2023 D1231-2024 D0101 崙埤產業道路-中嶺警官駐在所-中嶺古道-中嶺山-中嶺池-崙埤池- 崙埤產業道路 O 型走共 15.19 公里 / 15 小時高度上升  876 公尺 / 高度下降 869 公尺 / 最高海拔 1051 公尺

b27fcb23a24f72352921b0d11c1c98ab.jpg

08efea4ccc572b62ec00aff312d37bec.jpg

12/31 : 08:00 崙埤產業道路終點起登  09:17 鞍部 4岔路口  10:16 中嶺警官駐在所11:28 溪澗午餐   12:11 中嶺古道岔路口獵寮 ~中嶺古道來回 午後大雨 13:28 哈盆上部落溪畔大獵寮 搭帳12/31 下午2:00 開始下雨 ~ 1/1 上午4:00 如行前天氣預報1/1 : 06:30 起登   08:29 中嶺山  09:33 中嶺池岔路  09:53中嶺池12:00 崙埤池   15:35 崙埤產業道路

25bc2fa721896347a64bf3346cd940cc.jpg

延續 2023 好人品，於 哈盆上部落溪畔大獵寮  跨年 2024    100% 純淨澄澈水源、取水方便、免淋雨 

91c095ccd429e2e67bd4b45b2e52f02f.jpg

崙埤產業道路盡頭登山哈盆越嶺道西起新北市烏來區福山里，東迄宜蘭縣大同鄉崙埤村。前身為明治38年（1905）所修築的「深坑至宜蘭橫貫隘勇線」，昭和6年（1931）台灣總督府警務局為集團移住「卡奧灣群」的塔卡散社和高義蘭社原住民，重新修築此道路。戰後這條道路仍繼續被使用，直到現在，不過靠近崙埤村的古道已經開發為產業道路，登山口就在產業道路盡頭

20d36ded866ebf0d8fe6c4168cd2640a.jpg

俗話說得好 傻人有傻福冥冥之中 貴人一路相助好里加在昨天太晚下山 ，修改行程錯認 「斗嫩橋」，還找得到登山口 剛好開了馬力十足的大型休旅車內心驚喜萬分感恩老天爺啊 ! 您真的太好了等我們中嶺古道回頭剛好下雨難以置信 方便」一下 ， 豪華 山中旅宿」借住一宿一下午雨 一整夜雨  from 02:00 p.m ~ 06:00a.m一起聽見浪漫雨聲  跨年2024 等雨婷天亮雨停感恩所有

ed0bd217acd5c8e749a7461c1e9c57cb.jpg

山裏處處有驚喜即便是一朵小花  ，都能傳達溫柔且美麗的撫慰樹幹上附生的蘭花，已長出花苞大自然中蠻多種原生蘭花通常是生長在樹上，大部分是氣生根，

8796ff246c5379bedac68d66f62e0b56.jpg

這條路線很原始 ， 路跡不明顯，需有找路的能力看著 紅土咖啡露營區」指標開車，柏油產業道路很窄、 無法會車、無法停車我們停車於崙埤子山」 登山口附近， 中嶺古道」右可登崙埤子山」， 取左往下走一段柏油產業道路柏油產業道路終點先順著荒廢農田間小徑， 然後進入雜木林走入原始林徑

f9f6d4d0bd7c096b8b937e4066f8cd86.jpg

走中嶺古道，抵達 新北與宜蘭界碑處走 界碑處岔路 往中嶺山(海拔1059公尺)   中嶺池(965公尺) 崙埤池 (835公尺)走一個 o 型 ，可走一天，因為想在山上跨年 分開2天走原計畫於 中嶺池 搭帳  Day 1 走一段往哈盆的古道來回 於 界碑處岔路遇雨提早於 古道上搭帳一天  Day 2 重裝走 中嶺山 中嶺池 崙埤池 大約15:35 回家停車處

1987708c4c408ed3bfe7397935f07b62.jpg

樹幹上已結果的一葉羊耳蒜

a7e427c027401ddce5ef9bbaf1e29053.jpg

古道婁空處可見 : 拳頭母山還放在心裏的「拳頭母池」就改天再約

5e9ab05ecb21e4359cabf844fc4c32dc.jpg

人說情歌總是老的好   走遍天涯海角忘不了我說情人卻是老的好   曾經滄海桑田分不了

16ea6bb56eee9e085e1ad4b3f6e49018.jpg

鞍部四岔路口 計畫 : 右上左下 走 O 型左上往 崙埤池 取右先往 中嶺山 / 中嶺池  回程從 崙埤池 下山回到鞍部四岔路口 D 2 回程時本打算登崙埤子山」回停車處山路很不清楚  刺藤荊棘雜木很濃密 決定撤退走原路下山真的是 : 歹路不可行

01027c0ca88c353b85cc6d8007c3e57e.jpg

「中嶺山」位於宜蘭縣大同鄉與新北市烏來區的交界烏來的山  蓊鬱且原始

80d6f8f497fff23d371e4595ea046e30.jpg

走平緩的山腰路中嶺古道銜接哈盆古道為日據時代的警備道路，

6002d62afde22457495cfcec827ada42.jpg

聽音樂看照片 ，記憶會回來累的  苦的  都無所謂 

825bf47239ab432d98eceacf41a69aa3.jpg

山壁上的小鳥巢年輕人的眼力  的確比較銳喔

4c6ceeff4df2bb5bcfb40d1ddd37b96b.jpg

麥導的文章 :旅行江南水澤常可品嘗以蓴菜料理的江南名菜，這種美味水草植物，因環境劇烈改變及生育地稀少，一度讓人以為它已在台灣消失，直到密生崙埤池的蓴菜被發現，才讓國人驚覺其彌足珍貴。宜蘭崙埤部落後方海拔高約800公尺的崙埤池，屬年輕湖沼末期，湖面寬廣、湖心水深，蓴菜開花前後的5~8月間，只見這種擁有浮葉特性植物，低調高聳著一朵朵鮮麗小花，肆無忌憚在湖面攻城掠地。但這種歷史悠久、在台灣罕見的美味食材，卻也面臨採摘的生存危機，幸好地處林務局所轄林班地範圍，林務人員不定期巡山，保護蓴菜在台灣的最後天然生育地。我曾經隨同保育團體於崙埤池進行水中攝影，陽光粼粼閃亮波心下，驚奇發現浮葉下的蓴菜植株，黏裹包附著一層就像果凍般的透明膠質，晶瑩剔透佔據住整個天然大水族箱，彷彿隨便一個念頭，就能享受到果凍般的滑順清涼。崙埤池豐美珍奇的水草景觀當然不止蓴菜，但因蓴菜在台灣數量稀少且面臨族群滅絕生存危機，讓這處蓴菜最後的濕樂園，有著絕處逢生的另一種生態之美

266b849c05ae8a160c66eb87c58ec880.jpg

其實 落差不大  大致說來 也不會太累只不過 雨後山路濕滑  滿山濕漉漉加上 少人走的路線  找路 走錯路 搞到快發瘋 

d1c2e8b496ded74ae77e037ea21a6cff.jpg

山路轉角處 ，喜見「神秘谷」

ff6c65718d3a62f2c56bad45a248806d.jpg

日據時期打通烏來山區與外界聯繫的四條警備古道分別是 桶後越嶺古道 、 福巴越嶺古道 、 中嶺越嶺古道 和 哈盆越嶺古道

155c92d3e3c4e0ef718ee01cc474fa8a.jpg

這一帶的山徑近來比較少登山客來走林相很自然原始

4d15eef23f8f51f07e538d67e00de89e.jpg

和煦的陽光灑落   處處生機勃勃

3347b64940aa3c3e3dcb9b5c7ce34e2e.jpg

9599b971537c04e4596fcc2687498518.jpg

1110dc6a93f295897b7a0de2b53a1014.jpg

af1c9377b3b76f66abd43e8c4cf36e50.jpg

2508b13f494c4590306722bc69d8bdab.jpg

4a4f7006f462650208652b81df2be400.jpg

0810b83800f768788b24afc09cdf43ff.jpg

4e8d48a55f68760141624ebcb62353ea.jpg

中嶺警官駐在所位於宜蘭縣大同鄉的中嶺警官駐在所，設置於1935年，於戰後廢止。若是要前往駐在所遺址，從哈盆營地步行約3小時即可抵達，中途需翻越中嶺山和紅柴山之間的鞍部，若是從崙埤產業道路盡頭開始登山進入，步行約50分鐘就可抵達遺址。時至今日，中嶺警官駐在所的遺址上，還有一些水泥地基和建物，但已被雜草樹根掩蓋

from : 尋路.巡路

db5c2ca581f0eae441262a69cbad2a90.jpg

中嶺警官駐在所哈盆越嶺古道沿途經過三個駐在所：卡拉模基駐在所、哈盆駐在所和中嶺駐在所。中嶺警官駐在所成立於昭和10年（1935），於戰後廢止。遺址距離縣界約30分鐘路程，離崙埤山西鞍約20分鐘，入口處有兩根橫木和一排石頭，遺址內雜草叢生，地上留有水泥地基。影像為駐在所入口處的樣貌

from : 國家文化記憶庫

ba279923d7a756b9505a09ca358fefda.jpg

中嶺越嶺路 タラナン─リモガン（林望眼，福山村）─カラモチ─ハブン（哈盆）─中 嶺─崙埤子─ショウラ（松羅）─ギュウトウ（牛鬥）。

5d2e7057dca8f771ea3a4ee874ad1482.jpg

a71a5f790346a13b4067f477d8d1a88d.jpg

ba3d1dc1cc42d8f04d9914321fe3a492.jpg

cfe1fdd2e6ea9bc519214df353176cc7.jpg

5673b9cfaaa769709de9a2f40c262f7a.jpg

cc19655a4f099539ae755ff247c22f06.jpg

db6b90e98230ad215f4aaf8b60e753b4.jpg

d7cd5f7a6f8d00267fbde5a11c2f84fb.jpg

6668400b10f3ec89152c821bde122b7b.jpg

 經過幾段溪溝 長滿青苔上山或下山 雨後都不太好走  只能步步小心

7a8b18154170e0d7853d3b61690fc925.jpg

79dc5048422ab204371245f59510bbfb.jpg

7b75a275f06201f1bace7758baaa54c3.jpg

03bf7ff895449e377a4a6a9d120a32a3.jpg

03b87848546e8db0cfa34407f6164289.jpg

c0da1c98bcd188db82cc45fe44d581a3.jpg

f158c4a354fc8cb00411c2906dc0f0a0.jpg

deafa57128d2ec51dca26b591c72c717.jpg

08564ac4c9bc7be29002fb81b86eb60b.jpg

72027aa696e75e506ae24c86c710c45c.jpg

cf8295b37f2d73156fe5a798a6ec6b99.jpg

658818af904dfb41671cfb86505ff844.jpg

19b2404e074679c5a1162b0712026f37.jpg

65e296baedc8d36874a44ac126a6d157.jpg

fd277735a54437dd7b397910b8dcde08.jpg

f97f512babf6940de5de3e188ff328f1.jpg

3e5c262deffa4d26c81a503b517c3161.jpg

中嶺山叉路，左側山路往中嶺山，直行往紅柴山

24a9fdb7eca9b97cacfcdc5627624722.jpg

縣界鞍部 : 宜蘭與新北市的交界 :右為 宜蘭 左往烏來

3ac8df7acc855b8cf0a1bab055e25dd5.jpg

走一段 中嶺古道 往 哈盆原路來回 輕裝

b491b089fb8918bcd481a726a35bbcea.jpg

fec30959a542d847f1ad4052f55ec447.jpg

4ec0334863e2eeb47f6f1f9d39243899.jpg

a311dfa522f0fb90e0687e74a34e6c94.jpg

a8cbb393ee2ff96167d2abe35cefaf01.jpg

8c787ffbce51219a12fe5b0e7682d446.jpg

3c11d6e85c5bf20853a2684167b02692.jpg

336bd4b4bf63a6ced34cb541fcd38818.jpg

d36783602f111f77a9dcecf718930010.jpg

跨年盛宴  雨聲相伴

c601016dbb40710a5f759a5703e18729.jpg

addc1cbd298d70bec3fcaa99bd4dbe04.jpg

Day 2 : 整理好獵寮營地後出發昨天的雨 從下午2點開始到今晨4點  山路濕漉泥濘 中嶺山前 稜脈路線很亂  要找路路段雜草叢生，路條也偏少，好幾次找不到路  花一點時間找路

6d07d315ecd2109d004161ecff37b99e.jpg

 中嶺山，1059m，陸IV基石 已遺失

621632c720df352bcbeaa8d4b799e3c8.jpg

6d465b7c396c6724ba6dda1c5d0de623.jpgb51b3af55edeaa97d8d45070dc68dd6c.jpg

ccccec1678319c0b02dc53623cdd6a78.jpg

27a788d03ff44820367e1c584e385448.jpg

96b88e3b52ececfd78a78b3733f75955.jpg 中嶺山頂 一駁坎，隘勇線遺址

33bdd8462f307c4467f4e468aebe69a5.jpg

634d1a0f96e48b533fa403434ced2a97.jpg

aa08a2034e1045ef7ff69e66a8fdf6a8.jpg

7cc495ae44054937b4a78f098d1f368f.jpg

cf7d4d32d8ed11f8faeb28a7805f9dd8.jpg

c1d65c7742c6825cfa51a73910e014d5.jpg

59682648c6f521cfcfa2e7d4f1128a6f.jpg

6c52c4638cec7b2a0fc09e548c008aac.jpg

3c7bd67fade0b96a6211640da9cf1f2b.jpg

ea5ebc3570d7a76d88c10658132e45f4.jpg

d1bf7c11e41087bd23ef263ac1b6ee58.jpg

a03a91712266c05fc34b238410f5c196.jpg

cf19fc3eaee01d1f61ad290a7b7551a3.jpg

d1c41d8546d6b9d0081f242c439b3ce2.jpg

7ca18b94d4f706abf9c9d62cd5e74cf6.jpg

2ffa006c5d276db3ac46108335b9c674.jpg

蓴羹鱸燴 : 就是形容蓴菜是天下美味又名水凍、水葵或露葵，屬蓴科，為多年生草本水生浮葉植物，性喜溫暖，適宜於清水池生長葉為橢圓形如同盾牌，葉柄細長，淡紫至灰綠色，可隨著水位深度而伸長，是一種生長於淡水湖沼的睡蓮科植物。其裹在透明膠凍層內的嫩芽部分可供食用味道清淡，但這水中發芽、有「綠寶石」之稱的植物外觀清涼

fdae2a9ba56f5662709c9bd89b103237.jpg

d863ab4049d275993b439b6185da0b8a.jpg

6587fdffc85d9ba0ac2b4d5336cff5b0.jpg

 水毛花常見於中低海拔濕地或淺水中，叢生，為多年生挺水草本，莖稈呈三稜形

4850a68931379379ccc7426ab95bd069.jpg

5ab2bc53913a25dbe79ef3653720e277.jpg

東亞黑三稜 : 中肋凸起而呈三稜狀的葉1972年才在台灣發現的新紀錄種多年生挺水草本植物秋冬之際湖中的東亞黑三稜葉片會呈現枯黃之狀

b1a3815af349ee72157812f448dc7400.jpg

d8e295a5b4fc4d622619a4ce4a34d373.jpg

cfbdda46231041d5259c7ef3109787f9.jpg

3f993eaf60d150bc84dceba6728344c1.jpg

86dd36010c9401cc0ac84847fa6d9b57.jpg

88fd04258d6c0e9cba54b45680ab1b4b.jpg

17b78d2c22f5b8c1a555ff44a40193eb.jpg

14400cec3dfc1f25adea44b189e7e59f.jpg

4e72dc31b2eb8092c5662e9d022015ab.jpg

07974ceb4caf3b08e183cbf174a25535.jpg

9bd43883941db029a8642ae079cde5c5.jpg

8ba26cef6d4dd0674ab46c9edf5e2389.jpg

9ed8eb6e39f76c2a03de505d3639ec72.jpg

107768c726b48f78dd5c5ae1a5d7e81a.jpg

6402cf3e489c86f743a76cfd328f4ddf.jpg

8bd2407a49676117da2ddb9fba1f21fd.jpg

883273852e0e2426864b82f69a356a22.jpg

3fece65b105412d9f86deb422a4dbedb.jpg

3012acf269b46113cb936b000ff9528e.jpg

崙埤池位於雪山山脈主要稜線的南側，崙埤部落與哈盆部落之間的原住民中嶺越嶺古道附近，海拔高度約835公尺。此處屬於中海拔區域，生態種類繁多，崙埤池濕地是一處自然保護區，也是台灣少數幾個兼具森林及湖泊濕地生態系特色之保護區，目的是為了保護闊葉樹天然林及崙埤池的特殊生態系—多東亞黑三稜及特有水域植物蓴菜。所以來到這裡，您不但可眼見這些稀有珍貴的水生植物，沿路上森林植物有著茂密的殼斗科、榕科、楠科等生態系咨意生長期間，綠葉   招展肯定讓您目不暇給，整體景觀所呈現出綠意   盎然、生氣蓬勃的湖沼景象，會讓您驚訝於湖沼   生態植物所展現出來的強韌生命力

From : 大同鄉隱山旅人

645d43d76b7daac3b568b16907c059c4.jpg

蓴菜又名水凍，為新生之初生葉末端包覆一層透明 膠質狀物而得名，中國及日本皆有大量栽種食用。台灣過去僅宜蘭雙連埤及崙埤池、中嶺池等有紀錄，現在僅崙埤池及中嶺池可見蓴菜

91c3abbd60ee38b962a60dc4d6d27c6e.jpg

9c7d87a24269b7d20ba34a466da3a9f6.jpg

b7de29880c3cdb84ee836d1793d2278c.jpg

950e9e8a93e0877282718213c9cfe464.jpg

193a2cc04a1ce00b747c4ae85ed1725e.jpg

e71d9689c0d7372db5209fae1de0f999.jpg

5f5e97ed5f593d554205980ea7f846bf.jpg

8294ce7bc4e90449175b1b174cade1d8.jpg7d247c5d8a6a094424e73dc0fcdddb24.jpg

1a773fc073543cc46601d398f5e45684.jpg

7ea683b907c59db7738e2e67308bfd5a.jpg

f0d4562eb6f9e5b9ebdac6be69379acd.jpg

718e58079e0edf31b70d997d3ad5faf6.jpg

a5b83df4b5cc9abc545aa6adff647256.jpg

f56272aaccd8e3719f7dd6aacb6069d3.jpg

108d2c5e4ac037d39b2ecf80de7271ad.jpg

44da77c04a34e9b7be372fb5b598dc97.jpg

eed1c17ffbd2fa30c4915e756f05b6cc.jpg

沒時間用心寫網誌一連串的不可思議 ， 串成難忘的記憶感恩所有 !!

古道 登山 跨年

延伸閱讀

白蘭溪古道再造動工 目標成為新竹泰雅旅遊新景點

李棟山古堡受竹縣府重視 地方盼列國定古蹟整修古道

一生必造訪一次！ 新竹國家級步道「霞喀羅古道」 悠遊絕美山林、夢幻賞楓秘境

南投草屯元旦健走抽大獎 盼打造將軍古道成亮點

相關新聞

一連串的不可思議！蓴菜最後的濕樂園「中嶺池、崙埤池」串成難忘的記憶

「出運了」 一整個超開心 走入山林學習「愛自己」的方式許一個不淋雨的未來 蓴菜最後的濕樂園 : 中嶺池 / 崙埤池 2023 D1231-2024 D0101 崙埤產業道路-中嶺警官駐在所

收集小百岳「二格山」入袋！林蔭間暢行 天氣好能眺望台北101

完成第49小百岳獅仔頭山之後，立刻驅車前往貓空的二格山，今天就是準備要完成第50座小百岳。由於二格山草湳線的登山口比較好停車，因此安排在今日第二座山。(↓) 抵達登山口時間是08:42，不算太晚

一日3座小百岳！「大崗山、觀音山、笠頂山」入袋 跟毛孩一起創造回憶

一早清晨4點驅車前往高雄岡山，起登點選擇大南天福德寺，目的是走個環狀線，順便路徑龍盤峽谷。 幾年前曾帶兩毛來過岡山的超峰寺，這次換旅行山的另一邊。 剛起登就感覺有點廢棄與荒涼，身旁的西遊記

真的像獅頭！小百岳集起來之「獅仔頭山」 爬梯登頂還驚見「大土匪洞」

小百岳登頂數來到48座，原本預計2023年底前完成50座，但是最近一群朋友拼命往谷關跑，負責帶隊的我便少有自己的登山計畫。1/6原計畫是帶朋友去爬五寮尖，其中一位朋友的小孩臨時發燒無法前行，導致計畫取

歷史遺跡看到飽！冬山鄉「茅埔城古道」 俯瞰「梅花湖」風光O行走

旅遊日期:113.01.05 天氣:晴天 茅埔城古道全長1.43公里位於「擺燕山」上，是昔日上山耕種居民與牛隻共同踩踏而形成的山路，亦曾是日本株式會社推廣種植樹薯而開墾的專用道路，因此步道的路徑常因

視野所見皆美景！一個人的山林「合歡北西下華岡」，挑戰的不是體力而是心境

合歡北西下華岡～下切合歡溪，一個人的山林，挑戰的不是體力，而是心境。合歡西峰以遠的要命，七上八下聞名，在合歡群峰(北峰、東峰、主峰、石門山)裡，不是最高，難度卻最高、最遠。隊友與我兩人，到達北峰時，因

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。