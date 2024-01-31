真的像獅頭！小百岳集起來之「獅仔頭山」 爬梯登頂還驚見「大土匪洞」

小百岳登頂數來到48座，原本預計2023年底前完成50座，但是最近一群朋友拼命往谷關跑，負責帶隊的我便少有自己的登山計畫。1/6原計畫是帶朋友去爬五寮尖，其中一位朋友的小孩臨時發燒無法前行，導致計畫取消，於是我產生一個念頭，將新店區獅仔頭山、文山區二格山的兩座小百岳收集起來，原因就只是1)兩座山距離相差不遠；2)爬郊山兩座才符合經濟效益；3)讓小百岳衝上50座。

清晨06:10就抵達獅仔頭山登山口，前方大概可以停放4輛車。我太早到了，天還沒亮，我也沒帶頭燈，而且，發生一件怪異事件，Oruxmaps突然發生一打開就縮畫面隱藏，屢試不爽，當下只好下載綠野遊縱，好在介面操作不難，下載設定完成後，天也亮了。(↓)

06:34起登。一開始的階梯步道很親人，當成散步熱身的步道。(↓)

階梯也沒有很長，爬升大概不到100公尺，身體都還沒流汗。階梯上來後感覺一片很平緩、寧靜的森林。(↓)

走出林子，天空突然開闊，眼前圓圓高高的、外觀像是獅頭的山就是獅仔頭山。(↓)

看著離線地圖發現岔路，一般山友是左去右回，我也順著大家的腳步 (其實走完發覺這個選擇是正確的)(↓)

沒多久就出現大約70、80度的爬梯，雖然角點很嚇人，但是其實難度不過，一旁還有拉繩可以輔助。(↓)

途中經過一顆樟樹，不清楚它的特別之處，竟然有立說明牌。(↓)

不到30分鐘，很快地抵達獅仔頭前峰，海拔869m (↓)

離前峰不過約幾分鐘的路程，就攻下小百岳獅仔頭山，讓我驚訝的是，這個山頭竟然是「一等三角點」。(↓)

雖然是一角三角點，但四周圍都是樹林，沒有景，只好跟立牌合拍。獅仔頭山，海拔858m。(↓)

離開三角點後，發現一個「大土匪洞」，一旁還有立牌說明：西元1896~1898年抗日義軍據此為前哨站，因遭日軍封鎖，補給困難，時而打家劫舍維生，此處地方人士稱為「土匪窟」是山上義軍擄人勤贖，窩藏肉票的地方。(↓)

繼續下山經過水泥地，路上設有阻擋樁，應該是要擋車子上山之用。(↓)

水泥地才走一小段，在下方圖上的轉彎處要往樹林內走。(↓)

走進樹林裡沒幾分鐘，就發現一間廁所，不確定這個廁所還能使用嗎？(↓)

林道走著，突然變成舖石磚道路，又平又好走。(↓)

這個石磚道路才走不到200公尺遇到岔路，如果沒注意離線地圖，很可能一路往左走下去；但是要回到原停車位置，則必須往右邊的小徑走。(↓)

離開樹林小徑就回到前面提及的左去右回的岔路口，完成的路線圖如下(↓)

gpx連結：https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2843351