健行路線推薦！古樸風情「獅頭山步道群」難易度適中值得一訪

獅頭山，因位於中港溪邊遠眺此山時，形狀似獅頭而得名。包含前山獅頭(苗栗縣南庄鄉)，後山獅尾(新竹縣峨眉鄉)主峰高度為海拔492公尺山頂有一顆三等三角點25號，小百岳No29，山頂設有氣象監測及通訊中繼站獅頭山是名聞全省的佛教聖地，早年名列台灣十二勝景之一獅山古道，為連接獅頭山前山及後山間的通道，全長約5公里。

獅頭山登山路口有二個，分別位於南庄獅山村(獅頭)及六寮(獅尾)獅山古道的至高點-望月亭，它同時也是新竹及苗栗縣的界線，立有一塊界石。原為日據時代的「高仰亭」，於改建時由黃杰將軍題字，並命名為現名獅頭山遊客中心是遊客在此休憩的好幫手。

成立於民國90年，主體建物為廢棄之獅山國小，將其重建後，仍保有客家文化的古樸感歇心茶樓是本處委外經營的餐廳，前身為獅山國小教師宿舍古色古香的客家裝潢，歇心茶樓還提供個人簡餐、客家素食、合菜等。

獅頭山周邊有多條步道串聯：包含藤坪步道、水濂洞步道、六寮古道、水濂橋步道....等等這天與華哥及朋友共計6人，安排了獅頭山的步道來健行。查詢資料時發現網友分享步道串聯O型，時間約在3:30之間，結束後再去吃午餐。

我的路線➨獅頭山遊客中心➨藤坪步道➨猿山步道➨猿山➨九九步道➨六寮大石壁➨望月亭➨獅頭山(小百岳)➨獅山古道➨獅頭山遊客中心➨歇心茶樓

獅頭山步道群O型 相簿

08:38 早上從台中出發，一行四人搭了林大哥的便車，來到獅頭山尾的牌樓處再走一小段路到遊客中心，與另一組夫妻會合。

08:39 小聊彼此介紹後沿著藤坪步道前進。

08:41 藤坪步道 每100公尺設置距離標。

08:45 一開始就是不短的上行階梯，華哥還問我：不會一路都是階梯吧？

08:48 很多年前和朋友來走過藤坪步道，但時間久遠山徑也不是很確認幸好，階梯就約200公尺後接上泥土路。

08:53 分岔路口設置了涼亭，右邊前去六寮古道，我們則左行。

08:55 平緩的泥土路。

09:03 過了600公尺的距離標後

09:05 岔路口 都有導覽圖及指標距離說明，對外地人來說還滿重要的。

09:06 接續猿山步道，山徑旁有路徑險坡提醒。

09:27 一開始滿平緩的。而且多走在綠蔭中很舒適。

09:29 陡上土徑 還夾雜著樹根。

09:33 亂石山徑。

10:06 抵達猿山 海拔463公尺，有一棵三等三角點基石

10:17 步道持續走在森林綠意中，古樸的原始林向，我們也保持著看見彼此的距離。

10:27 岔路 口有座亭子，亭子上布滿蔓生的植物，右邊是六寮古道的方向，我們則循左行

10:27 山徑上立有保安林界

10:28 一邊對照著手上的離線地圖，一邊也留意山徑上的布條或是指標從猿山步道接續了九九步道

10:37 造型獨特的大樹。

10:40 出了步道接續了民家果園， 一顆顆飽滿的柳丁垂涎欲滴。

10:41 步道上蕨類開的翠綠。

10:48 來到六寮大石壁，站在石壁處可遠望山谷，天氣雖好可惜有點灰矇矇

11:10 從六寮大石壁處 很快又接回原始山徑。

11:11 陡上攀爬， 還好帶了手套。

11:16 攀爬處回拍。

11:16 斜坡路徑，設置了繩索。

11:25 路徑上的開闊處 (觀景台) 剛好有顆大巨石，坐下來拍一張遠山及山谷。

11:29 由觀景台小心下切山徑。

11:36 步出久久步道，登山口有黃色指標，也有山友的登山布條。

11:43 繼續前行後即來到望月亭旁的新竹縣界

12:10 拍照的時候 發現保安界石

12:10 來了多次才發現新竹縣界的背面是苗栗縣界

12:13 我們在望月亭休息也簡單的吃點食物及拍照。

12:21 休憩後繼續前行獅頭山三角點。

12:36 約莫15分鐘後抵達，腹地雖不大，有些視野

12:52 回程後先在元光寺上洗手間

13:15 接續獅山古道約2K的距離可以回到獅尾的牌樓處。

13:18 獅頭山風景區的特色是沿途有許多寺廟。途經的靈霞寺

13:39 從元光寺接續的獅山古道基本上就是水泥路，且平緩我們幾乎是一路談笑風聲，途經七星亭小休。

13:39 七星亭旁的大石題字：春有百花秋有月夏有涼風冬有雪若無閒事掛心頭便是人間好時節很受用也努力朝向的目標

14:00 步道的右側下切六寮古道，繼續前進。

14:02 途經 萬佛庵

14:10 回到這天O型一圈的獅山古道尾 (牌樓處)

14:17 牌樓又轉回到獅山遊客中心。

14:32 午後兩點多，若再驅車覓食，怕是多數店家也午休，我們就近在歇心茶樓點了桌菜也許走了路大夥都餓了，隨意地拍了2道菜，大夥評價還不錯。

17:06 返家的高速公路上，火紅的夕陽，漸漸西沉

來的幾次，都是單獨走步道，如獅頭山小百岳 (前山)、藤坪古道、六寮古道...這回先做了功課，看到山友分享的O型走，整段難易適中，時間也在我們預估中(因為邊走邊聊，算是慢行)，個人覺得：頗為清幽懷古，還有撿山頭的樂趣好吃的客家美食，這一趟山行，大夥相聚歡^.^

山行地址：新竹縣峨眉鄉七星村六寮60-8號(獅頭山遊客中心)

原文出處：城市漫遊。 gina