不只能欣賞港岸風光！走進歷史裡的「獅球嶺」 一探山友所謂的「小吳哥窟」

獅球嶺位於基隆市，山上的步道四通八達，吸引許多民眾來此健行，不但可以欣賞基隆港的美景，也可體驗具有歷史意義的軍事遺跡。獅球嶺是基隆和台北盆地的天然屏障，過去因為戰略地位重要，曾經設置砲台做為防禦，在清法戰爭時，就曾立下重要的汗馬功勞，不過在乙未戰爭時，日軍卻很快地攻占了獅球嶺，甚至兵不血刃地進入台北城，今天我就要來解開這個台北城快速陷落的歷史謎團。

此行我從龍安街的登山口起登，這個路線也被稱為是「基隆天際線大縱走西段」，穿越鐵道下方的涵洞後，先走一段陡上的產業道路，再進入到竹林裡。整體路況還算寬大好走，不過山徑較為原始，要留意登山布條以免走錯。很快即可登頂南榮山，其海拔僅為55公尺，並沒有什麼展望。

山路繼續穿越茂密的竹林，竹葉長年累月落在地上，踩在上面像是一層柔軟的地毯。大約行走七八百公尺，會到達東砲台，這座砲台興建於清朝末年的1884年，曾經在清法戰爭時，立下輝煌的戰功，不過因為荒廢已久，竟被被一棵大樹樹根完全盤繞，顯得十分蕭瑟瑰奇。這座砲台過去被法軍稱為「鷹巢砲台」，現在山友則暱稱為「小吳哥窟」。

在東砲台上方，就是獅球嶺山，或又稱為東砲台山，海拔為155公尺，有一顆基都主09號基石，這裡的腹地不是很大，但是視野卻是出奇的好，可以眺望基隆港的風景。在清法戰爭時，除了獅球嶺主砲台以外，東西兩座砲台剛好形成一個犄角，合力防止法軍越過這座山嶺。

山路繼續往北前進，會經過幾處軍事碉堡的遺跡，稱為「北碉堡群」，其中有一個碉堡最為壯觀，已經被一棵雀榕樹完全包覆住，盤根錯節的形狀十分奇特，由於過去主砲台和西砲台比較為人們所知，東砲台及北碉堡群歷經數十年都沒被注意，直到後來被山友發現後，現在已經成為了基隆的山林秘境之一。

獅球嶺砲台海拔150公尺，位於一號高速公路隧道的正上方，白天視野非常廣闊壯觀，夜晚時的景色更是燈火浪漫，常吸引許多攝影師來此取景。獅球嶺砲台在基隆眾多砲台中，是唯一位處市中心的，具有非常重要的歷史意義，目前已經被列為市定古蹟。

獅球嶺是基隆和台北盆地之間的重要屏障，劉銘傳在1884年聘請英國技師在此建造砲台，以做為防禦的據點，後來清法戰爭爆發，法軍仗著優勢的砲艦火力，在基隆的大沙灣登陸，當時曹志忠等守將就是以二沙灣及獅球嶺砲台防禦，讓法軍攻勢受挫，最後獲得了戰爭的勝利。所以，獅球嶺砲台在清法戰爭時，確實發揮了很大的功能。照片是當時的獅球嶺砲台和營房。

後來法軍將領孤拔決定兵分兩路，同時進攻基隆和滬尾(現淡水)兩地，劉銘傳擔心滬尾失守後，台北勢必岌岌可危，故將基隆守軍主力調至滬尾，基隆和獅球嶺才因而被法軍攻佔，不過部分清軍還是力守七堵、汐止一帶，防止法軍沿著陸路直搗台北市。照片是當時法軍繪製的地圖，地圖上的獅球嶺砲台被稱為「淡水砲台」，東砲台則稱為「鷹巢砲台」。

清軍有幾次嘗試想要奪回獅球嶺，可惜沒有成功，法軍也有幾次下山追擊清軍，也都是在基隆河畔被擊退，只好又退回獅球嶺，雙方就此陷入僵持的狀態。另一方面，法軍也派出艦隊進攻滬尾，登陸後卻受到守將孫開華率軍伏擊，以法軍大敗收場，最後只好與清廷簽訂中法新約，協議雙方停戰，圖是當時法軍佔據獅球嶺時，朝著基隆港拍下這張珍貴的照片。

獅球嶺在清法戰爭時第一次躍上歷史的舞台，因此也讓清廷意識到台灣的重要性，而決定要建立台灣省，並派防禦台灣有功的劉銘傳擔任首任巡撫。第二次獅球嶺躍上歷史版面，則是劉銘傳為了要鋪設台灣鐵路，而開鑿獅球嶺隧道，這條隧道總長235公尺，共花了30個月建造，是台灣第一座鐵路隧道，甚至比中國第一座鐵路隧道早了18年之久。照片是當時的隧道南口，有劉銘傳親題的「曠宇天開」四字。

到了1895年，乙未戰爭爆發，日軍因為深知基隆砲台的厲害，選擇自貢寮登陸台灣，並從陸路進攻基隆，所以多數砲台都英雄無用武之地，基隆很快就被日軍攻陷。不過這時候，獅球嶺砲台就成為唯一有作用的砲台了，因為從基隆進軍台北，獅球嶺是必經之途。6月3日，日軍在基隆集結兵力，開始仰攻獅球嶺，當天因為下起大雨，獅球嶺砲台又不斷發射砲彈，讓日軍遭到很大的困難。圖是一幅日本畫，描繪當時進攻基隆的情景。

經過幾個小時的激戰，突然獅球嶺的砲火停止了下來，趁著這個空檔，日軍趕緊派出突擊隊攻上山，發現守軍竟在彼此互相打鬥，一看到日軍攻上來，又突然四散逃逸。原來當初守軍都來自不同的省分，彼此之間互動相當不好，特別是來自於廣東的部隊，和其他部隊語言不相通，軍隊紀律又不良，雖然有好的地理優勢和火力，卻因為內鬨而一天之內就被日軍攻佔。圖為報紙記載當時攻佔獅球嶺的過程。

日軍攻佔獅球嶺的消息，一下子就傳到了台北市，台灣民主國總統唐景崧(如圖)棄職逃亡，這時候城裡的軍民陷入恐慌，失去軍紀的兵士們反而變成盜匪，不但劫掠官府的財務，甚至也對民眾打家劫舍，小老百姓只能躲在家裡，祈禱上蒼可以保住小命，而在地的紳商們也是憂心忡忡，急忙集結研商對策，有人提議說：「這些沒有紀律的守軍彷若盜匪，還不如情商日軍趕快進城，或許還可以維持秩序」，說著說著，卻沒有一個人敢去傳信。這時候，有位在艋舺開雜貨店的辜顯榮，自願帶著書信，前往基隆與日軍相見。

當時日軍越過獅球嶺，沿著鐵路已經到達水返腳(今汐止)，辜顯榮(如圖)拿出了書信，比手畫腳地表示台北城陷入混亂，希望日軍盡速入城，以恢復城內的秩序。日軍聽了半信半疑，拿出軍刀架在他的脖子上，辜顯榮卻顯得很有膽識，毫不慌張且面不改色，這才讓日軍相信了他的話。於是請辜顯榮擔任響導，加速帶路往台北城而去。不過，很多人都以為是辜顯榮打開台北城門讓日軍進城，其實當日軍來到深鎖的北門時，城門並無法從外面打開，所以並不是他協助開城門的。

開城門幫助日軍入城的其實是個女菜販，名字叫做陳法，她是住在北門外後街(今延平北路一段)的一位66歲老婦人，陳法年邁的丈夫臥病在床，日常開銷都靠她一人以賣菜維生，眼看著時局紛亂，到處都傳來劫掠的消息，做為一個全家經濟的主要支柱，她內心充滿了憂慮。6月6日下午，日軍來到了台北城緊閉的北門，兵士們雖試著攀登城牆，但是城牆高達5.4公尺，所以一直無法成功。照片是清末時期的台北城北門。

正當日軍不知所措的時候，這時陳法瑟縮地躲在家裡，聽到北門外人馬雜沓的聲音，知道是日軍已經兵臨城下，她心裡想：「與其讓局面這樣紛亂下去，不知道又要犧牲多少人命，倒不如讓日軍進城吧」。想著想著，她呼喚兒子姚水土，兩人在家取了一個竹梯，衝到北門外，將竹梯架在北門的城牆上，由姚水土爬上城牆，進到城內把大門打開，日軍看到這個不可思議的景象，竟然不約而同地全體呼喊「萬歲」，順利地就佔據了台北城。圖是〈台灣日日新報〉中有關這段情節的報導。

在辜顯榮和陳法的幫助下，日軍輕鬆地佔據了台北城，為了獎勵陳法的「愛國行為」，能久親王還頒發給她獎狀和賞金(如圖)，成了日本政府宣揚的楷模，至於辜顯榮更是被日本政府所器重，日後不但獲得樟腦和食鹽的專賣，成為了一個政商兩棲的紅頂商人，經過十多年的財富累積，更讓辜顯榮成為富甲一方的富豪。在這動盪的時局之中，兩個小人物的舉動，意外地加速了一個時代的結束。

我站在獅球嶺砲台上，緬懷著這片山林所經歷過的戰爭硝煙，而回顧這些歷史的演變中，一些小人物的大膽舉動，竟然成為了時代的轉捩點。或許有人批評他們的行為，但是在顛沛的戰亂之中，他們只是掌握住機會，而展現了改變時局的勇氣。這個故事給了我們許多的啟發，誰說一定是英雄豪傑才能創造時勢，即使是平凡的人，只要掌握了關鍵的時機，也有可能發揮非凡的影響力。

龍安街登山口->南榮山->獅球嶺山->北碉堡群->獅球嶺砲台->長壽公園->三角洲嶺北峰->三角洲嶺->工地(現無法通行)->國安路->八堵路->登山口距離5.18公里，步行時間2小時30分。筆者是「一山一故事」作者，這本書紀錄了許多臺灣山岳、古道的歷史故事，被選為2022年博客來人文社科年度暢銷書。