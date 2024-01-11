挑戰度高預警！小百岳「暗影山」O型繞 先苦後甘展望美景

2023.12.19 小百岳之一的暗影山位於台中太平、新社的山區，為了方便停車，選擇從難度較高的西北稜(法蝶登山口)登暗影山，從台中市區開車到登山口就耗了不少時間，循指標往酒桶山休閒農業園區方向開，過法蝶廚房後再往前走，登山口旁的空地就可靠邊停車。

酒桶山步道登山口

暗影山西北稜登山口在酒桶山步道約一半的路旁，步道前段走在草叢中，接著開始之字形往上，沒多久就開始精彩刺激的一路攀繩陡上，西北稜登暗影山雖然距離短，但這段攀繩陡上的路段可不輕鬆，由於土質較鬆散沒有穩定的踏點，幾乎全程只能藉由拉繩往上攀爬。

右側的酒通山步道接上左側的暗影山西北稜登山口

前段走在草叢中間

之字形往上，沿路碎石不少，注意落腳點避免滑倒

光這段拉繩攀爬的路段就花了20分鐘，從登山口出發約40分鐘到達暗影山三角點。

攀爬到山頂才看到這告示，這段路爬升已經很有挑戰性了，往下難度會更高

暗影山三角點展望

在三角點休息喘口氣，遠望山下市區及山區的風景，接著走南稜(高巢登山口)路線下山。

往南稜登山口的路線大致平緩好走，沿途路徑明顯，有幾處下坡土質較鬆散的路段也都有拉繩輔助。

岔路取右上往南稜登山口

岔路上來後展望平台的景

這段拉繩下去離南稜登山口就不遠了

快接近南稜登山口前這段路的拉繩，拉之前建議先確認一下繩子，這天因為前面的拉繩都很OK，所以需要繩子輔助的地方都會很自然地去拉繩子，但接近南稜登山口這段的拉繩在繩子上卻爬滿螞蟻，是被螞蟻爬了滿手才發現，好在後面幾處有踏點可踩，不用拉繩子也能慢慢下去。

出南稜登山口後還要踢一段不算短的產業道路回去取車，沿途有幾處展望還不錯，這季節走起來還算舒服，但沿途幾乎沒遮蔽物，夏天可能就要考慮一下了。