山友的網美景點！起登「閂山、鈴鳴山」：360度環景展望、暗黑星空野營、另「累」箭竹林海中游泳

閂山、鈴鳴山是「中央山脈高山縱走」路線「北二段」四座百岳中，較為親民的兩座。（另兩座是無名、甘藷山）沒有避難山屋，所以申請入園證，就能登山野營過夜，能紮營的腹地很多，夜晚少了光害，抬頭就能欣賞到滿天星斗。前往登山口，需經過730林道，因為停止伐林，林道近乎荒廢，路況非常的差，而且道路狹窄不易會車。

一路顛簸，感覺像坐碰碰車，時而彈跳，時而搖頭晃腦了50分鐘，才到達登山口，接駁車司機倒是熟門熟路的，一直用對講機和對向來車通報路況，享受駕馭樂趣。另「累」箭竹林迷宮~前往閂山、鈴鳴山登頂過程，要經過比人高的箭竹林，枝葉茂密到幾乎看不到路，就像迷宮一樣，還要陡上陡下的，注意地上倒木、爛泥、崖邊破口，穿越時一直要用手護住臉部，以防被打臉，地面因為照不到陽光，所以溼滑難走，一隻手要護眼，一隻手還要拿登山杖撐住以免滑倒，雙手雙腳很忙碌。

登山過程，累是必然的，但也正因如此，每趟旅程都有不同的故事和回憶，親近山林，默默賣力向前時，更讓人呈現內心單純的一面，滿滿正能量，清除無謂的煩惱。在16K處，有台廢棄機車，如果出現在山下，不過是垃圾，但在山上，卻是山友必拍的網美景點，壓車、飆車、追夢人-天若有情~各種姿勢都來，而且還取了地標名“廢棄文青打檔車”，在這裡手機有訊號，上山時拍網美照打卡，下山時打電話通知接駁，一群人在這形成另類網咖。

兩天一夜行程紀錄：

D0：23:00抵達武陵農園登山休息站(備註1)

D1：06:15 民宿出發06:40 清泉橋轉搭730林道接駁(備註2)08:30 林道柵欄登山口(11.7k) 登山口原告示牌已不在，木柵欄也只剩殘柱09:00 廢棄文青檔車(16K)10:00 閂山之門(18K)11:00 閂山叉路口(登山口)(23.2K)14:30 閂山16:30 閂山叉路口(23.2K)16:40 活水源取水(24K)17:00 廢棄工寮、營地(25K)(備註3、4)

D2：06:00 廢棄工寮起登(25K)07:20 人待山09:00 鈴鳴山11:20 廢棄工寮(25K)12:30 用完餐返程14:40 閂山之門15:40 廢棄文青檔車16:50 柵欄登山口距離約35公里，爬升約3300m，共計18小時(含拍照、不含10分鐘以上大休息)

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(18K閂山之門到23.2K閂山叉路口之間，有段之字型上坡，去程採切西瓜陡上節省時間，但有些路段路跡不明，請留意)

備註1：武陵農園登山休息站，住宿一晚$600(通舖)，含早餐（兩顆包子兩瓶豆奶），有飲水機24小時提供熱、溫水。

備註2：清泉橋到林道柵欄登山口(11.7k) ，路況不佳、狹窄不易會車，且腹地小不好停車，這次是坐王小明接駁車前往，1車7人單趟$2500

備註3：帳篷、餐食自理或協作包餐$1300/人(附睡袋及帳篷，提供晚餐、早餐、熱水)

備註4：野營~意味著大、小便也是野放，帳篷的附近通常都是排遺的地點，走入地雷區要小心，總是有人大方展示“便便”，或是留下衛生紙，在高山環境中，自然分解速度很慢，處理大便較適宜的方式是使用大便袋帶下山或是挖個坑埋了，而使用過的衛生紙一定要帶下山，免得到處都是小白花，除了不會分解，也有衛生問題。

閂山3168M

人待山3120M

鈴鳴山3272M

730林道入口在清泉橋旁，在此搭乘接駁車前往11.7K登山入口清泉橋，橋名是紀念徐蚌會戰陣亡的邱清泉上將，鋼材由法國艾菲爾公司設計，登錄為臺中市歷史建築

16K廢棄文青擋車是山友必拍的網美景點，壓車、飆車、追夢人-天若有情~各種姿勢都來，這裡手機有訊號，下山走到這就可以通知接駁車來了

18K閂山之門

730林道楓紅

長得比人高又茂密的箭竹林

箭竹林中泥濘的路面

跟著布條走，可找到跨越小水池的路徑

眺望鋸山、畢祿山

眺望中央尖山

24K活水源取

25K廢棄工寮

25K廢棄工寮，先搶先贏，可直接睡，也有人搭帳

滿天星斗

鈴鳴山三角點360度環景山頂

鈴鳴山上回望來時路