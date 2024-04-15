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小橋流水人家！紫明溪步道、蒸氣氤氳的硫磺谷 走一趟令人心滿意足

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陽明山系】紫明溪步道、蒸氣氤氳的硫磺谷

紫明溪步道

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紫明溪步道位在陽明書屋的附近，據說有個溫泉露頭，懷著好奇心今天下午就來走走看。入口在氣象站的附近，從山上聊的岔路進去，就能看到步道入口。

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順著指標走，搖曳的芒草感覺好療癒，小橋流水人家，頗有一種古道的場景。接著經過公車站牌進入林蔭中，有塊很大的森林廣場，在乾季的時候，河床涓涓細流，甚至乾枯沒有水，可以輕鬆跨越。

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走到最後一段，雖然說是湧泉露頭，但其實就是個充滿硫磺味的小溪谷而已，乳白色的溪水別具特色。

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e17d5b16af43eb43c60bd804e6304a6d.jpg慢慢走回入口處不用一個小時，又解鎖了陽明山系列的一條步道，才心滿意足地下山……

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112.11.22蒸氣氤氳的硫磺谷

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熱氣蒸騰的硫磺谷，彷彿一鍋煮沸的開水，不時傳來陣陣的刺鼻味......在附近就能聞到，今天來探索他的秘密吧！

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附近草木不生，這也是北投溫泉的源頭呢！

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據說在荷西時期，北部即有開採硫磺。

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清代的郁永河是採硫的先趨，光緒年間中法戰爭之後開始專賣。

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日治時代大量開採，設有採集、煉製場。民國70年後被石油取代，逐漸沒落了，如今硫磺谷周邊建了景觀步道，可以一睹前人篳路藍縷採硫的艱辛，獲益良多。

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步道 溫泉 陽明山

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