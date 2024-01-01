快訊

中職／悍將教練團來了！鋒總兄弟攜手 真的沒有林威助

60萬買台東溫泉套房當養老宅 溫泉飯店轉型養生村異軍突起

蔡英文：中華民國憲法不是風險 跟九二共識連結才是風險

隨機應變很重要！「關山、庫哈諾辛山」一日單攻 時間壓力激發出的潛能

健行筆記／ 健行筆記守城小隊

南橫公路沿線有著三座百岳合稱南橫三星，其中還有隱藏版的第四星-關山，南臺首嶽中央山脈南部的最高峰，海拔3668公尺，因為南橫公路時間管制以及停車不易的因素，較少人採取單攻關山的方式，多數山友會申請庫哈諾辛山屋2天1夜或是走南一段來登關山。

主題：關山、庫哈諾辛山一日單攻

人員：小吳、小羽

交通：自行開車

申請：入園證、入山證皆需要

南橫管制時間：每週二、四不開放(開放時間：早上7點-下午5點，其餘時間人車須淨空)

單攻影片：

Day0 :埔里－梅山青年活動中心＊交通日還下著大雨真是令人擔憂＊

3f3374ff18382560f3c1bd9f45163b6f.jpg

＊Ｄ０入住梅山青年活動中心是最佳選擇，就在管制站旁邊＊

95e770940b1f3be4bcc39996e6b55210.jpg

單攻日：梅山管制站－進涇橋－3026高地－關山－庫哈諾辛山－進涇橋－梅山管制站

詳細時間：07:30梅山管制站放行-08:30進涇橋登山口-09:23庫哈關山叉路-11:29關山(12:00離開)-14:00庫哈關山叉路-14:30庫哈諾辛山(14:41離開)-15:12庫哈關山叉路-16:05進涇橋登山口

小插曲．．．．因為連日大雨落石尚未清除，延後半小時開放．．．原本時間已經很緊了ＯＫ現在更緊了隨機應變吧*梅山管制口先去遊客中心報到*

ac5f5b124927a3406271b509dc61eeff.jpg

*一開始上3026高地約有4000階左右的階梯非常累人*

d46cf707d5e363ac2e6271565fe82e3e.jpg

*3026高地過後已經可以看見高聳的關山稜線*

1b28c36f6bd146d996364c9859fb0245.jpg

96481e14895253e7e7da3da0b457c97c.jpg

*這個角度看關山長得好像卑南主山*

288d2a30c7c1463ffe2b7d6d62c8eee9.jpg

6cb737880250b6497cd1ce8a3f91821c.jpg

*山勢雄偉的關山＊

6837b687c3420ac66e6771a75ea90325.jpg

＊上關山前的拉繩，說實話不太好上，如果重裝更難上＊

0c8e5aa70e8c77779be82095997e60ac.jpg

＊關山３６６８Ｍ有點可惜半邊白牆，如果不是早上管制站晚半小時開放是有機會大景的＊

36e425da887362a09f7dbde6e0f45d0a.jpg

10cf6dcbab04400d5507e481b70a16c3.jpg

fe700b1a7cd9c1813c8255736476a047.jpg

＊南臺紫禁之巔，只能下次南一段再來補大景了＊

85bc7ea1ff0bc0537dda0d74092c0bfb.jpg

＊關山稜線風起雲湧＊

e68eaf363ab8517a19823f45c54e02a2.jpg

＊下山囉，看看時間去庫哈應該還夠＊

551ee45a9af6095fe1336f0e76dcc8b1.jpg

＊回程發現時間還夠發洩一下精力ＸＤ＊

2cbf3486f076b7d0266a277e08610bd6.jpg

＊回程此處土石鬆軟要多注意＊

34d8d192e6cd8b1f56fbb4f7b3ee53a6.jpg

＊遇見我們隊友要去南一段，祝他們好運＊

290fc6f6d5aa4817257a1bc8255dd0fd.jpg

＊時間急迫，半小時速速從叉路衝過來庫哈諾辛山＊

910644748483e66dcc87c63b44ee246a.jpg

69612af1cfa3c63287b4b4c0986d9b97.jpg

f7a905a74f9ea91d7e15af94fe076573.jpg

cfdf04a2f163fd14d48e071c6fb8089c.jpg

＊最後陡下４０００階樓梯，到進涇橋剛好４點初頭＊

ea9e2708f0447de509e3a5b316c68440.jpg

心得：單攻關山＋庫哈諾辛山其實不算困難，但是要控制在４點左右出來就要稍微拚一點，進涇橋到梅山口大約一小時車程，抓好時間也是能拍好拍滿的，但是南橫常常有落石延後開放只能當天隨機應變了

登山 公路

延伸閱讀

台東補選 電光里長曹永宜秉亡父遺志接棒、達仁鄉代王永福勝出

關山工商慢壘奪第7座總統盃冠軍 鎮長霸氣請吃牛排到飽

台東關山代檢廠「驗車放水」判刑出爐 代辦行情價曝光

關山有機稻深受稻黑椿象之苦 研究人員靠這幫忙

相關新聞

隨機應變很重要！「關山、庫哈諾辛山」一日單攻 時間壓力激發出的潛能

南橫公路沿線有著三座百岳合稱南橫三星，其中還有隱藏版的第四星-關山，南臺首嶽中央山脈南部的最高峰，海拔3668公尺，因為南橫公路時間管制以及停車不易的因素，較少人採取單攻關山的方式，多數山友會申請庫哈

圓覺瀑布輕旅行！ 北市內湖肉腳練功記 大溝溪生態豐富、忠勇山步道親民

[ 路線資訊 ]捷運大湖公園站＞大溝溪生態園區＞大溝溪溪畔步道＞圓覺瀑布＞圓覺寺＞鯉魚山＞碧山巖＞忠勇山＞忠勇山親山步道＞金龍禪寺＞碧湖公園＞捷運文德站 [ 圓覺瀑布 ]從捷運大湖公園站出發，沿

找回平靜！中橫大辣「屏風山」2天1夜，松針營地舒服野營，怎麼回程比攻頂還累？

忙碌的一年匆匆飛逝，轉眼間又到了年底，手邊的案子也終於將報告寄出，原定3天的北大武山行，也因沒抽到山屋而倒團，但太久沒爬百岳，心想總該找個山來爬，最後在東浦上郡大山與屏風山兩條路線裡，選擇了應該比較不

遺世獨立！溪谷秘境「夢谷瀑布＆能高瀑布」 令人驚嘆大自然的鬼斧神工

「迷 の 境 ★ 夢 の 谷」「能高瀑布」 很親民 卻 距離遙遠， 不起眼又令人驚豔 ， 為什麼這麼矛盾呢 !! 我喜歡的歌 Wings Of An Angel https://www.yo

肉腳朝聖芒草勝地！「大屯山」連峰縱走 山頭作陪置身雲霧間

[ 路線資訊 ] 二子坪遊客中心＞大屯山車道＞大屯山步道＞大屯山主峰＞大屯山南峰＞大屯山西峰＞面天坪涼亭＞二子坪＞二子坪停車場 [ 二子坪遊客中心 ] 上次來二子坪已是七年前的事，只記得地勢平緩

來過就捨不得走！太平山鐵杉林步道 不能忘懷的森林寶庫

9月9日 星期六 天氣晴藍天讓人心情開朗~~綠樹讓人安靜悠閒太平山森林遊樂區總共有8條步道鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道望洋山步道、台灣山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。