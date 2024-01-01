隨機應變很重要！「關山、庫哈諾辛山」一日單攻 時間壓力激發出的潛能

南橫公路沿線有著三座百岳合稱南橫三星，其中還有隱藏版的第四星-關山，南臺首嶽中央山脈南部的最高峰，海拔3668公尺，因為南橫公路時間管制以及停車不易的因素，較少人採取單攻關山的方式，多數山友會申請庫哈諾辛山屋2天1夜或是走南一段來登關山。

主題：關山、庫哈諾辛山一日單攻

人員：小吳、小羽

交通：自行開車

申請：入園證、入山證皆需要

南橫管制時間：每週二、四不開放(開放時間：早上7點-下午5點，其餘時間人車須淨空)

單攻影片：

Day0 :埔里－梅山青年活動中心＊交通日還下著大雨真是令人擔憂＊

＊Ｄ０入住梅山青年活動中心是最佳選擇，就在管制站旁邊＊

單攻日：梅山管制站－進涇橋－3026高地－關山－庫哈諾辛山－進涇橋－梅山管制站

詳細時間：07:30梅山管制站放行-08:30進涇橋登山口-09:23庫哈關山叉路-11:29關山(12:00離開)-14:00庫哈關山叉路-14:30庫哈諾辛山(14:41離開)-15:12庫哈關山叉路-16:05進涇橋登山口

小插曲．．．．因為連日大雨落石尚未清除，延後半小時開放．．．原本時間已經很緊了ＯＫ現在更緊了隨機應變吧*梅山管制口先去遊客中心報到*

*一開始上3026高地約有4000階左右的階梯非常累人*

*3026高地過後已經可以看見高聳的關山稜線*

*這個角度看關山長得好像卑南主山*

*山勢雄偉的關山＊

＊上關山前的拉繩，說實話不太好上，如果重裝更難上＊

＊關山３６６８Ｍ有點可惜半邊白牆，如果不是早上管制站晚半小時開放是有機會大景的＊

＊南臺紫禁之巔，只能下次南一段再來補大景了＊

＊關山稜線風起雲湧＊

＊下山囉，看看時間去庫哈應該還夠＊

＊回程發現時間還夠發洩一下精力ＸＤ＊

＊回程此處土石鬆軟要多注意＊

＊遇見我們隊友要去南一段，祝他們好運＊

＊時間急迫，半小時速速從叉路衝過來庫哈諾辛山＊

＊最後陡下４０００階樓梯，到進涇橋剛好４點初頭＊

心得：單攻關山＋庫哈諾辛山其實不算困難，但是要控制在４點左右出來就要稍微拚一點，進涇橋到梅山口大約一小時車程，抓好時間也是能拍好拍滿的，但是南橫常常有落石延後開放只能當天隨機應變了