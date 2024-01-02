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雲海保證班！船型山林道「烏石坑山」喜遇賣萌長鬃山羊 滿地楓紅超夢幻

健行筆記／ 健行筆記Sonia Chen

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你好   朋友  !   又相遇了有朋自遠方來， 珍惜再次的重逢

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最是秋風管閒事，紅他楓葉白人頭 

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2023 D1217  船型山林道  烏石坑山

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Good Team !  Nice You !Thank you so much !

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最近很流行的  :「鳶嘴西稜」長壽山 (肥崠山) 、 大崠山 、 醜崠山 連走 續行「醜崠山」可接 鳶嘴山  ， 假日 鳶嘴山稜線總是會塞人計畫 連走鳶嘴山 下 大雪山林道  27 k  ，建議平日或早起登且兩地接駁

長鬃山羊在吃草 & 曬太陽現場拍攝的影片

船型山林道    楓紅鋪滿地現場拍攝的影片

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大雪山林道  有蠻多山可爬除了 鳶嘴山 稍來山  橫嶺山  屋我尾山  波津加山  北三錐山  ......秋季大雪山林道賞楓   深受喜愛 

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大雪山國家森林遊樂區在日治時期為台灣中部地區重要的伐木林場，據說當年此處的大草原風光宛如日本北海道的大雪山景色，因此日本人命名為「大雪山」。從東勢循大雪山林道向上攀升，沿途林相隨著海拔高度變化，逐漸由闊葉林、針闊葉混合林轉變為天然針葉林，由於位處雲霧帶，氣象變化萬千。園區規劃多條步道，隨四季更迭各有其獨特丰采，春夏高山花卉，秋冬變葉景觀；也是觀察星象的最佳地點。

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昨天去爬了最近很流行的 鳶嘴西稜線大崠山  肥崠山  醜凍山 O 形走今日想來跟 工讀生 say Hello 利用半天時間走一趟 : 烏石坑山 來回烏石坑山 回程 可連走 船型山 O 形2023.4月有走過大約 8 小時    明年再來

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滿地楓紅     超夢幻

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船型山林道  原名 210 林道常爬山 就知道  台灣的數字林道多到不行 北一段 : 710 林道 / 北二段730 林道 / 畢祿山 820 林道雪山西稜 230林道 / 船型山 210 林道 等等

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秋冬的高海拔山區 = 雲海保證班

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沒時間寫太多   欣賞照片吧

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樹上一球一球 是甚麼領隊有說過   你到底有沒有在聽啊

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太混    居然都沒做航跡紀錄單走 烏石坑山來回  一條路走到底  你想迷路都很難好嗎 

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真的沒空寫自己看照片說故事吧

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花、 雲海、長鬃山羊、都可以成為自己 愛山 的啟發，無時無刻不在 ，正面向上的能量出發吧 !  就是這麼簡單!  

賞楓 步道 森林遊樂區

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