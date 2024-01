雲海保證班！船型山林道「烏石坑山」喜遇賣萌長鬃山羊 滿地楓紅超夢幻

你好 朋友 ! 又相遇了有朋自遠方來, 珍惜再次的重逢

最是秋風管閒事,紅他楓葉白人頭

2023 D1217 船型山林道 烏石坑山

Good Team ! Nice You !Thank you so much !

最近很流行的 :「鳶嘴西稜」長壽山 (肥崠山) 、 大崠山 、 醜崠山 連走 續行「醜崠山」可接 鳶嘴山 , 假日 鳶嘴山稜線總是會塞人計畫 連走鳶嘴山 下 大雪山林道 27 k ,建議平日或早起登且兩地接駁

長鬃山羊在吃草 & 曬太陽現場拍攝的影片

船型山林道 楓紅鋪滿地現場拍攝的影片

大雪山林道 有蠻多山可爬除了 鳶嘴山 稍來山 橫嶺山 屋我尾山 波津加山 北三錐山 ......秋季大雪山林道賞楓 深受喜愛

大雪山國家森林遊樂區在日治時期為台灣中部地區重要的伐木林場,據說當年此處的大草原風光宛如日本北海道的大雪山景色,因此日本人命名為「大雪山」。從東勢循大雪山林道向上攀升,沿途林相隨著海拔高度變化,逐漸由闊葉林、針闊葉混合林轉變為天然針葉林,由於位處雲霧帶,氣象變化萬千。園區規劃多條步道,隨四季更迭各有其獨特丰采,春夏高山花卉,秋冬變葉景觀;也是觀察星象的最佳地點。

昨天去爬了最近很流行的 鳶嘴西稜線大崠山 肥崠山 醜凍山 O 形走今日想來跟 工讀生 say Hello 利用半天時間走一趟 : 烏石坑山 來回烏石坑山 回程 可連走 船型山 O 形2023.4月有走過大約 8 小時 明年再來

滿地楓紅 超夢幻

船型山林道 原名 210 林道常爬山 就知道 台灣的數字林道多到不行 北一段 : 710 林道 / 北二段730 林道 / 畢祿山 820 林道雪山西稜 230林道 / 船型山 210 林道 等等

秋冬的高海拔山區 = 雲海保證班

沒時間寫太多 欣賞照片吧

樹上一球一球 是甚麼領隊有說過 你到底有沒有在聽啊

太混 居然都沒做航跡紀錄單走 烏石坑山來回 一條路走到底 你想迷路都很難好嗎

真的沒空寫自己看照片說故事吧

花、鳥、 雲海、長鬃山羊、都可以成為自己 愛山 的啟發,無時無刻不在 ,正面向上的能量出發吧 ! 就是這麼簡單!