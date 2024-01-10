南部爬山好時節！高雄「青茶」縱走 通過刺竹黃藤闖關 體驗探索蠻荒

2023黃家小隊青茶縱走（高雄杉林.青葉山-拳背山-燒箕坪山-美濃.茶青角山）本週末有大陸冷氣團南下，老爸說是南部爬山的好時節，來個”青茶”縱走，如果逆著走，就成了”茶葉”縱走，無論那一方向，聽起來都像似喝茶般輕鬆。

有人認為青葉山是美濃第二高峰，僅次於大貢占山，也較知名的美濃山系最高主山-月光山（649公尺）為高，不過網路資料不多，只有幾個簡單短片可以參考，路況也多未著墨，需要實際走過才知其中滋味。我（小妞）其實是前一日才決定加入，剛打完比賽，回家休息幾天，老哥本週學校運動會，此行由我出馬（其實是因為阿姨要帶柴柴來跑山），就用我的視角來敘述行程。

參與成員：黃家小隊-老爸(小黃)、老媽、小妞（大二）、大姑丈、章老師、安伯、章伯、魏老師、蕭校長夫妻與柴柴等10員+1犬

112/12/17（天氣初陰雨後轉陰）0700歸仁出發，行經燕巢與旗山高速公路時居然下起陣雨，還好到糖廠雨就小了。0735旗山糖廠，等待蕭校長夫妻來放車，搭我們車由圓潭走台29線小份尾司馬路384巷右轉，於社區發展協會集合，附近農家養可愛的九斤雞，我與阿姨追著雞跑。這裡要留意，台29若下坡過小份尾橋，就代表過頭了。（谷歌導航會亂帶不同的小路，老爸回程取車時，就被帶入司馬路24巷的產業道，走到最後變成無尾巷，又得下山折返找原路。）

右入產業道路，走約800公尺遇岔路我們右轉，鞍部看到南邊的青葉山，繼續沿路開，變成水泥產業道，建議高底盤車為宜，後面幾公里看來人車使用率不多，路中間雜草高。途中有幾條叉路，需要用行跡與線上地圖判斷一下，沿路向南，大致上跟著408高地的指示牌。0905至路底農家後，整裝。車須停好，看起來是廢棄民宅，後來才知主人還是會回來看一下。

0919出發，從農家後方上切右行，長滿草的廢棄產業道路上行順稜走，有一些布條，走到最高點即達青葉山。

0929青葉山，陸測點四等點，有樹立一塊方形石頭與水泥柱權充基石，高度約664公尺，也是今日行程最高點。原本小花兄紀錄說本山到處展望皆相當好，不過，今日多被植物遮掩，山頂已難賞景。

0938拍照後續前行，進入竹林，產業道還算好走，柴柴興奮的左衝又突，來回跑。0944兩條產業道交會，往右，兩邊都是大片的芒果林，因為沒有整理，枝葉一直長高。

兩條產業道交會，往右0948開闊處，可以望見杉林與內門的聚落，附近有釘牌子，說明此處為墾殖區，不可再進行飛行傘活動。查閱資料，高雄市2013年府都發局曾調查南部地區適合飛行傘運動的唯二場地，一處是屏東賽嘉，另一處是高雄杉林，中華民國滑翔運動協會曾進行為期一年之試飛。

0949越過墾殖區，直行進入雜木林中，以前應該也是種植經濟作物。1000廢棄工寮，可見床墊與水桶等，前方有大電線桿，上面鎖著路燈。不多久遇到一隻小山羌，眼一花，就跑走，柴柴以為是同伴，趕緊追上去。

1002離開雜木林，接水泥產業道，左側有水泥製作的大蓄水池，產道有整理過，清爽好走，但是往下走了約100公尺發覺走過頭了，正確路徑是水泥產業道一開始約20公尺就要右轉進入樹林。

往下走是錯誤的

回頭轉入樹林1004回頭轉入樹林，從這裡開始是刺竹林，叢雜不好走，加上黃籐，一直到拳背山。開始鑽呀鑽…

1030安伯擔任此行刀斧手，動刀清理倒竹與刺竹，路徑不清，常須停下來找路再劈砍，耗費較多時間。1108倒竹甚多，需要停下來找布條，接近稜線上小山頭時，已經被黃籐與雜木淹沒，試圖右下側找路，一路踢下許多石頭，硬是從山腰爬上稜線，發現全是雜木密佈，無法突破。

1119退回，稍微右下切，再往前推進，路也不好走，老爸與安伯及章伯硬是由右側稜線往前突破，傾斜的邊坡，山棕簑與黃籐擋道，加上邊坡乾滑，大家都觀望。後來我們回徹，發現稜線左側有布條，雖然也不好走，但就分兩邊推進看看。

由右側稜線往前突破1145小山頭後方主稜，老爸他們早到約10分鐘，大家會合後，繼續往下走。

1158寬大的平坦處，類似農耕地與產業道，地面上都是山豬拱土的痕跡。我與阿姨邊走邊唱歌，回味上次一起走崑崙坳古道的歡唱時光。

1205邊坡，連續的大竹欉掀翻倒落山坡。

1210拳背山，樹上貼著名牌，海拔約380公尺，大家蹲著過倒木，差點錯過，這裡感覺是個鞍部，稱之為山似乎有點牽強，也有山友稱呼此處為茶青角山東北峰（或者是"鞍"）。另一顆樹邊斜躺著一根山字水泥柱。查閱網路資料，1924年台灣總督府殖產局林務課改稱山林課，隨後十餘年間全台各地進行了三角測量(不同於陸地測量部所做的測量)，留下了數百顆森林三角點，那個“山”字應該是代表該基石是由山林課所設置的意思。所以此柱算來也有近百年歷史囉！

1225上攀到海拔440m左右的竹林下大空地，老爸先前往探探，決定再走一段到燒箕坪山再放飯。1238連續拉繩陡上，越過倒竹

1243連續拉繩腰繞，容易下滑而雜草也多。其實直接走上面稜線，只是跨過一處倒木比較好走。1247燒箕坪山（465m），釘牌於左側幾米處的樹上，路在右側，所以容易錯過。

我們往左走到底，有較平坦開闊處，放飯炊煮。可能是冷氣團來襲，加上一路不好休息，所以煮了一大鍋牛肉麵、一鍋白玉排骨酥湯，還有涼麵等，很快就清空。媽媽再加煮一鍋紅豆湯圓，為冬至應景，很快完售。

大姑丈繼續泡茶，吃飽後，鋪個地布蓋外套，我先睡一覺，可是柴柴一直覺得好奇，伸頭想鑽入外套內探探，我比較擔心牠想尿尿作記號，大家都笑翻了。

1423出發，紀錄上說茶葉來回走約6小時。茶青角山下山約60分鐘到產業道，我們決定由茶青角山下美濃，且沿途黃籐，柴柴都有點不敢走了。大家說老爸時間預估不準，老爸解釋：早上走過來需要找路與劈砍，耗時太久，但每年前人劈砍一番，後人好走一季，這是南部山林的特性；其實這種冷門中級山的半探勘，路徑要自己判斷，除了參考航跡檔，還要依照目前植被生長的狀態來選擇怎麼走，明知路在正前方或稜線上，但可能遇到密密麻麻的刺竹或黃藤擋道，或者遇到崩塌地需繞路，這是探索蠻荒的樂趣。

這種路線是建立在先前的技能與經驗，每次的山林經驗都是一種養分…，老爸的這些說詞，聽聽就好，反正，這青茶可不是這麼簡單喝的！1427回到稜線，不久就要下切，連續拉繩

1439樹上有貼牌-440峰，峰頂算是中等腹地，平坦，但有幾個石頭陳列。

440峰1447叉路，有貼牌，北往拳背山，直走往茶青角山，左側有布條，往美濃方向，我們先往茶青角山，地面上有許多廢棄補鴿網

1455茶青角山，三等基石516號，腹地小，附近紫花霍香薊盛開。

1500拍照後回走。

1506叉路口，右切，開始拉繩急陡下，土石鬆滑距離又長，需要小心。柴柴上坡一條龍，陡下坡不好煞車，部份急陡路段就老爸與叔叔輪流抱著，臉上露出一種滿足的感覺，我想小時候，我也享有這種待遇呀。曾幾何時，居然快要雙十年華，也沒人抱得動了！阿姨說：小妞都快變老妞了！唉！～再次證明：歲月是把無情的殺豬刀呀！

陡坡拉繩抱狗兒下山（短片）

1514過傾斜的拉繩邊坡。1521無名的平坦開闊山頭，想要為它命名，若有自備釘牌，稱為"小妞峰"，應該也不錯。

1527開始又是倒竹，換老爸劈砍，拉繩陡下。

1534拉繩陡下，又遇到一隻山羌，今日遇到3隻，這附近還有白鼻心，可見得此路線生態豐富。

1552雙木小橋

1554柏油產業道，右側有廢棄水泥屋。

1556氣根很多的榕樹

1604登山口，有釘牌，不過沒有放車，只能繼續踢水泥路

1617接馬路，左側有雕塑以及鍾理和小徑的指示牌

1619左側長圍牆上面寫有詩句。

1635走到吉緣農場，等候計程車。僅聯繫到一台計程車，先載司機到旗山糖廠，再由叔叔載司機們到最後民宅。我們則去買當地的土產-楊粿妃的古早粿以及麻糬。

後來有一發財車主人，主動表示可搭載我們到糖廠，他以前曾受雇整理登山步道，雖不登山，卻知道我們是登山人。真是熱心！感恩！（不過，這樣車子無法走月光山隧道，老爸他們得原路回糖廠。）

熱心大哥用貨車搭載我們一程

1920老爸取車回到糖廠。終於可以回家了。停在最後農家的車子，上面有張紙條，是地主留的：你們好，請問你們是誰？來山上做什麼了？請回電…回家後老爸聯繫地主，告知只是來登山，地主說：因很少人來此放車登山，不知道做什麼勾當？所以問問…嗯，登山是好事，歡迎多來…真是熱情的地主。也希望日後車停最後農家的山友，能留紙條告知地主，這樣兩方均便。

附註：

青茶縱走全程無水源。

該路線有刺竹與黃籐，最好攜帶刀具，目前全程本隊剛清理過，較清爽可走。

本路線兩端距離遙遠，接駁是最大問題，產業道路況不優，計程車不願意上最後農家。若兩端來回走，也是個選項。

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