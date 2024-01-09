來去白雪村住一晚！偶遇整片楓紅 感受自然與古厝的純樸清幽
很喜歡走走有故事的登山路線看得見的是古蹟。看不見的是故事
#白雪村日治時代。煉製樟腦的所在地透過村民遺留下來的建築懷舊物品⋯可以想像過去的繁榮生活點滴⋯
#在地圖上找不到的村落#不撿山頭#2天一夜好好享受山林的慢活悠閒❤️
D0:前一晚到新高登山口搭帳
D1 06:37起登09:40到達南鞍營地北霞山岔路口10:01到2408峰11:05化香嶺11:27抵達白雪村（4時50分）休息搭帳喝下午茶白雪村四周繞繞拍照12:59下切取水13:23找到一處活水源取水。就不再下切博博猶溪取水了13:57回到白雪村營地
窩們到達白雪村了❤️先來大戶人家門前報到一下XD
白雪村附近週圍繞繞
幽靜的村落
白雪村旁有顆漂亮的梅花 要下個月來（1月份中）才能看到梅花盛開了
開始來探勘古厝裡的懷舊的古物⋯
以前的裁縫機還有燙衣服的復古熨斗。
櫥櫃一角
煮飯的鋁鍋後方是生火的爐灶
某家門前地上有好多掉落的愛玉果實
後方有好幾座摘愛玉的長木梯 子白雪村的後期村民以採收愛玉為生
發現好多小盆友可愛的小娃娃鞋有小雨鞋.拖鞋.娃娃車
澆水大鐵壺⋯
不管是村落還是在路上、營地⋯酒瓶。。無所不在啊
白雪村以前是煉製樟腦的地方這裡有許多大大小小的大鐵鍋子
超大⋯粉重的鐵鍋XD
這戶人家還有門牌號碼呢XD
村落古厝裡
還有好多以前的懷舊用品
村裡還有幾間保存良好的木造房子
這勾勾應該是村民採收愛玉的小幫手
村落右後方。有一大片的腹地
後來下午3點多來了一群大學生 晚上在這開趴⋯開營火晚會⋯年輕人真好
這邊也是往取水點的路徑！
下切取博博猶溪的水源來回約30分鐘。路徑算陡了！不想陡下的話⋯建議還是背水來吧！
我們下切到一處有活水源就不再往下切了，再此取水
取完水後⋯回白雪村我們也找個平坦的腹地來搭帳囉！
我們山上的家
趁還包場時趕快在大戶人家門口。喝起下午茶
兩人的晚餐⋯喇賽時間
傍晚陸續來了兩三組鄰居一起享受這白雪村的純樸清幽⋯我們很早就到白雪村所以早早就睡了⋯
隔天一早起登⋯白雪村再見～拜拜囉！
窩們在這裡。。放鬆耍廢大半天
回程⋯得趕快把握時間拍拍⋯
沿途中有好幾處楓紅 還有紅榨槭 落葉
霞山崩塌鐵道
霞山鐵道沿路有幾處崩塌高低點腰繞⋯大部份都有架繩、小心通過即可！
水壺營地因為這個營地有這咖水壺，所以稱為水壺營地
南鞍營地大部份大家都在這裡搭。然後隔天。輕裝到白雪村
南鞍營地這裡腹地很大一片也是從北霞山下來路口的地方
還有一咖大汽油桶 懷疑怎麼背過來的。。。應該是協作燒垃圾用的！
南鞍營地過後直陡上約3、40分就到2408峰制高點
到化香嶺。差不多⋯再陡下15分就會到達白雪村了南鞍營地-白雪村（路程約1.5時）
D2 06:52白雪村起登07:20上到化香嶺08:50回到南鞍營地09:47霞山鐵道崩塌點11:00回到新高登山口停車點（3小時50分）結束白雪村2天一夜米蘭小旅行
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