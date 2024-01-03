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臨時起意！「石門山東稜」賞楓趣 風起雲湧如仙境 貼心叮嚀要注意

健行筆記／ 健行筆記王漢調

石門山東稜  “臨時起意" 賞楓趣～古關原出屏風山新登山口一日行…

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行程資訊：點連結參閱GPS行跡 

日期：2023.12.10

0720石門山登山口0744石門山基點0832進入森林0940大石壁1158下溪1210古關原營地午休1350出發1407山澗岩壁+倒木1420～1430鐵線橋營地1450屏風山步道新舊岔路1502過溪1630～1650登山口前平台賞雲海拍照1655屏風山新登山口

里程：9.42KM

花費時間：9小時35分(含休息)

總下降高度1404M、總爬升高度776M

貼心叮嚀：石門山東稜下古關原的路徑屬微探勘路線，欲前往請審慎評估規劃，並由探勘經驗豐富陪者同，途中需過溪，行前請留意天氣狀況，安全是回家唯一的路。

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當夜色籠罩大地，閃爍的星辰點綴了暗空公園的暗畫，星光成為最耀眼的焦點，偶來一道耀眼的流星劃過黑幕，它像是宇宙的信使，穿越星際間，將遠方的祝福帶到人間，為平靜的夜空增添了一份奇蹟。枕著醉意，悄然進入夢鄉，從車窗望向天空即可觀賞滿天星光閃爍，夜裡不時感受到冷空氣無孔不入，讓人不禁擰緊了睡袋，想要抵擋這寒冷的侵襲。

在半夢半醒之間，不時呼嘯而過的車輛，傳來帶著匆忙響動的聲浪，或許，正是這車聲的經過，使得山林的寧靜更顯珍貴，在這片山林之間，寂靜與繁忙在某個瞬間交匯，呈現出一種奇妙而獨特的景象，也是大自然給予我們的提醒，無論匆忙還是寧靜，都是生命中值得珍惜的一部分。

初冬的陽光穿透層層白霜，灑在大地上，如同一抹金色的溫暖。清晨的寒風陣陣掠過，帶來一陣陣的冷意，但陽光卻是如此溫暖，照亮了整個山林的寂靜，停車場如菜市場般人來人往，車位更是一位難求，等侯了莫約四十分鐘，總算有車子要移動，解決停車問題大家很開心地出發，回程時週邊的車子都離開了才發現，原來停放的是機車專用停車格，擋風玻璃上也夾著一張逕行舉發通知單，這下糗了，就當是停車費吧XD。

看日出的人潮絡繹不絕，公路旁也停了滿車輛 ↓↓↓ (photo by Tang)

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登山口回望合歡尖山，登山步道蜿蜒而上，如一條通向天際之路，沿著曲折的步道，兩旁箭竹在季節交替中早已悄悄地變成了金黃色。

合歡尖山↓↓↓

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石門山有著360度的視野，雖是最容易親近的百岳，然卻路過的次數比登頂頂次數還要多。環繞四周山稜起伏，蜿蜒的山脊一條條連接著各方天際，樹梢在山巔婆娑搖曳，在述說著山林的故事。

合歡圈谷(左東右主)↓↓↓

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深秋與初冬的交替，就像一場生命的盛宴，繽紛的色彩和蕭瑟的氛圍共同譜寫出一曲悠揚的樂章，在這個季節裡，旅人 沉浸在它的懷抱中，感受大自然的奇妙與美好。

石門山解說牌 ↓↓↓ (photo by Tang)

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排隊等候拍照之後開啟今天的重頭戲，從石門山往東稜線一路往下，剛開始的箭竹草坡姿態各異，有的高聳挺拔，有的低矮曲折，Tony擔任開路先鋒穿梭在其中，時而左時而右，因為布條時有時無，我就跟在後面抓方向前進。

悠遊箭竹海↓↓↓ (photo by Tang)

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高山景色四季交替，高山的氣候更是變化萬千，每一季都有獨特的風采，即便在相同的季節，每一種氣候都為山巒帶來不同的驚艷，或是晴空萬里陽光灑在山巔，或是雲霧繚繞，蔚藍的天空被柔軟的白雲遮掩，每一種變化都是大自然的神奇魔法。

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↑↑↑ 不同氣候條件的聖誕樹  ↓↓↓  (photo by Tang)

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強勁的冷風不時迎面而來，帶著山間的芬芳，站在遼闊的箭竹草坡上，遠望山林稜線起伏疊翠，宛如一幅動人的山水畫。

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於箭竹海中悠游一段路之後場景轉入森林，如同置身於大自然的懷抱，叢林中找到了內心的寧靜，也體驗到了與自然交融的奇妙感覺，或許，這就是大自然回報旅人最美的一份深邃宏偉的禮物。↓↓↓ (photo by Tang)

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林中陰影斑駁，陽光透過樹葉的縫隙灑下斑斕的光影，腳步踏在軟軟的枯葉上，發出輕柔的沙沙聲，像是與大自然的悄悄話語，空氣中彌漫著濃郁的樹香，讓人沉浸在一片自然的芬芳之中。

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密集的樹冠遮蔽天空形成一片綠蔭，翠綠的樹海枝葉交疊，構成了一個天然的綠色隧道，穿越林間耳邊微風低吟，感受到整個森林充滿生機，樹木的陰影與陽光的穿透交織成一幅悠然的畫卷，讓人沉醉其中，忘卻塵世的繁囂。

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厚實的樹幹宛如大地的堅定支柱，皺紋深深刻在樹幹上如一本古老的書，講述著過去的風雨歷程，是歲月的見證亦是山林獨有的景觀。

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陽光透過樹葉的縫隙灑下斑斕的光影，使這些綠色的精靈散發著奇幻的光芒。

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仰望著高聳的石壁，感受到自然的崇高與巨大，岩石上的紋理如自然的詩句，每一行都是歲月的印記，讓人沉浸在時間的洪流中，青苔和蕨類植物漸次爬滿，是大自然的畫筆在上面留下了綠色的印記，這些生命的痕跡彰顯了大自然的生機勃勃，使石壁充滿生命力的存在。

大石壁  ↓↓↓

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路徑大致沿稜線而下，推測可能是地形的關係，偶而需有下切再繞回稜線，雖然有時候也會跟丟路條，但對於經驗老到的Tony來說，找路就像家常便飯，一路上大家有說有笑，如同生活的調味，使旅途更加豐富多彩。

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森林中的楓樹成為秋天的畫家，用色彩描繪著大自然的饗宴，金黃色的楓葉如黃金般燦爛，讓人目不暇給，而紅色的楓葉，如火焰般燃燒，點綴在翠綠的樹冠中，像是一幅抽象的藝術畫。

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這片楓樹是大自然對秋天的詩意賦予，金紅相間的楓葉在陽光下閃耀，讓人在這色彩繽紛的季節中沉醉。

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不時 陣陣微風輕拂，金黃色葉片葉隨風飄揚，悠然而下，是秋天送來的禮物，亦是大地在這個季節的深情告別。

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山徑穿越樹林從石門山一路蜿蜒，陡坡直下1200公尺的落差挑戰，腳步間的重力變化，身體感受到的衝擊與壓力也大大增加，每一步都是肌肉和骨骼的考驗。

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靠近溪邊時潺潺的水聲在耳邊迴盪，不禁勾起那些年從南霞山回程時，走到"聽到水聲就會怕"的深刻記憶XD～

【舊記錄回顧】南霞山單攻記～

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繼續往下走，清脆的流水聲漸行漸近，那是溪水在山林間的低語，走過最後一片樹蔭，眼前豁然開朗，清澈的溪流呈現在眼前。

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帶著驚喜和期待下到溪谷，溪水悠然流淌如同一條銀絲，在陽光的照耀下閃閃發光。

d185dd4d1f48c9ff50ece22be6acdc3f.jpg沿著溪邊，感受著清涼的空氣中濕潤的氣息，石塊呈現多種顏色排列，像是大自然雕琢的藝術品，為溪邊增添了一份質樸的美。

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每逢大雨沖刷之後，河道都會有所改變，若是遇到大雨天更得審慎小心，試了幾處水位找到可以不用脫雨鞋的深度安全過溪。

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上岸後是一片上下兩層的河階台地，即早期1941年太魯閣討伐戰役中，日軍駐紮的行軍營地"古關原"。古關原是一片擁有豐厚歷史底蘊的土地，承載著時光的痕跡，流傳著古老的故事和傳說，也見證過歷史的風雲變幻，漫遊在古關原的原始森林，感受著歷史的呼吸，楓樹在陽光下搖曳，武士的低語在風中迴響，是一次心靈的時光旅行，歷史的回音在這片森林中回蕩，這片土地見證了戰爭的殘酷，緬懷了戰士的英勇。打了個盹沉浸在夢境的世界，幻想當年的緊張氛圍，充滿衝突與決斷的瞬間，在林蔭中席地而坐，彷彿與過去的英雄共餐，回過神才發現自己仍在現實中。

大家在古關原這片歷史悠久的營地午餐休息     ↓↓↓ (photo by Tang)

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陽光透過樹葉的縫隙灑落而下，形成斑駁的光影，慵懶的躺在樹下小憩片刻，感受午後的溫暖，是大自然贈送的一份悠閒，盡情品味美味的食物，滿足了空腹的胃，也讓疲憊的身體得到了滿滿的能量。

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上層營地的楓樹在陽光下綻放著火紅的色彩，交織成一幅美不勝收的風景畫，使得這片原野更加生動。每一片楓葉都像是歷史的印記，輕輕飄散在地上，落葉歸根讓人感慨時光的流轉。

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小憩片刻後精神體力恢復許多，簡單的小確幸，為接下來陡上路段注入了一股蓬勃的生機，收拾裝備也收拾心情，起身告別古關原營地。這片富含詩意的原野是歷史的寫照，感謝這片大地賜予的寧靜與美好，離開的腳步似乎留戀於這片寧靜的山林，每一步都帶著一份對大自然的感激。

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與綠色精靈的相遇，讓人感受到與大自然融為一體，進入了一個神秘而美好的仙境，它們不僅是樹木的衣衫，更是大自然的使者，向人們展現了生命的奇蹟。

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路徑沿著河岸大致平行而下，河水湍急奔流，山澗在石頭間歌唱，像極了大自然的交響樂章。

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大自然力量不可輕忽，它既是創造者，也是摧毀者。在這條河岸上，每塊石頭，每顆樹木都在教導旅人要敬畏與順應大自然的規律，與之共生。

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鐵線橋營地屏風山路徑分為兩段，前段從中橫公路下到塔次基里溪鐵線橋營地為下坡路段，後段從鐵線橋營地經合歡金礦山屋上到屏風山為上坡路段，歲月與大自然摧殘，古早的路線已殘破不堪，如今所走的路兩段都是新闢的路徑，新的入口在中橫公路111.2K附近，距離離縮短安全性提高，加上中途闢建山屋，有了山屋的庇護，為登山者提供了一個舒適的中繼站，讓中橫首辣稱號的屏風山變親民許多。

接到屏風山步道之後心境隨著轉換，相較於印象中簡陋的原貌，翻修過的鐵線橋，呈現出煥然一新的風采，簡約而堅固的結構，為登山者提供了更加安全、愉悅的登山體驗。橋下溪水奔騰流淌，山谷回音著悠揚的潺潺之聲，讓人放下一切煩憂，只專注於每一步的踏實。

【舊記錄回顧】屏風山新路探勘記～2014

簡約而堅固鐵線橋新風貌↓↓↓(photo by Tang)

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相較於跟布條找路，屏風山登山步道可以說是康莊大道，偶而，與其他山友擦身而過，或上山或下山、步履匆匆或緩慢，帶著各自的期待與挑戰，每個隊伍都有著自己的目標，而這瞬間的相遇，是大自然精心安排的一幕小小的戲碼，一同在登山徑上留下足跡。新舊岔路之後一小段下切路，過溪後繼續陡上

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過溪後回首來時路↑↑↑

從鐵線橋海拔約1950M開始往上，得爬升大約600公尺才能回到屏風山新登山口，上升的路程是一場對抗自我的挑戰，每一步都伴隨著氣喘吁吁的呼吸聲，途中，感受著身體的疲憊，卻也沉浸在靠近終點所帶來的成就感中。

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步履再次穿越在楓葉堆疊的小徑上，輕柔的踩踏聲是對大地的吟唱，楓林是大自然最美的恩賜，每一次經過都如同與大自然的深情相擁，讓人為這片秋色深深著迷。

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海拔2300至2400之間是楓葉林較密集的分布帶，午後的楓葉林，透露出一份神秘而寧靜的氛圍，即便在少了陽光的下午，依然展現出繽紛的色彩。

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楓葉如詩如畫搖曳在微風中，樹冠中的楓葉彼此相映，散發出深淺不一的紅、橙、黃，如同一幅抽象的畫作，充滿著藝術的韻味。

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經過一番奮鬥，上到靠近登山口的一處視野寬闊平台，瞬間風起雲湧，雲層在山巅間翻湧，眾人驚呼連連如置身於仙境，領略大自然的奇蹟。精實的一天，最終在大自然的懷抱中獲得豐厚的美景回報，心靈也得到了一場美的治療，身體的疲憊在大自然的懷抱中得到了撫平。

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後記～自從疫情之後，幾乎把所有休閒時間用在故居的老宅修繕，兩年多來沒有上過高山，週六(12/09)傍晚依約前往集合，抵合歡山已夜幕低垂，和以往一樣每次行程Tang總是準備豐盛的美味佳餚，星空下把酒話家常，掀開厚重的歲月湧現回憶，笑談過去縱橫山林間的點點滴滴，彼此間的瑣碎小事如同杯中美酒，越陳越香...。

此行原本的計畫是走合歡北峰和西峰，Becca考量大家還是喜歡尋幽訪勝，見面後隨即提議變更路線，詢問大家意願。正所謂的計畫趕不上變化，但既來之則安之，是一種對人生的淡然，不執著也是一種對生活的平和態度，都好，當然是OK的啦。難得的相聚是一種奢侈的享受，感謝Tony邀約，感謝Becca精心策畫，感謝Tang美食佳餚。

登山 步道 公路

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