那些年我在埔里抬頭就能望見的大山！「卓社大山」圓夢之旅出發

干卓萬橫斷-台灣百岳四大障礙之一，沿途可蒐集干卓萬山、牧山、火山、卓社大山4座百岳

行程-干卓萬橫斷4日(萬大進武界出)

人員-小吳、小羽、焱哥、佳蓁、王哥

交通-自行駕車至武界林道4.5K放車後，包接駁車至萬大林道行車終點

懶得看文字的直接看影片吧

Day1 : 萬大林道-十粒溪營地-乳型東鞍營地

詳細時間 :06:00萬大林道8K-09:15萬大神木-09:30神木營地取水-11:58十粒溪營地取水14:25乳型東鞍前草原-14:50乳型東鞍營地沒位置-15:00退回草原上方空地

*萬大林道一開始的路線平緩，人造林很多*

*萬大神木，所剩無幾，這邊山老鼠超多，希望神木能好好活下去*

*十粒溪營地，原先以為水很小很難取，結果水很大...我們白從神木營地背上來了..重死*

*十粒溪後開始無情陡上，大小腿都超緊的...鹽糖狂塞 XD*

* 終於上來稜線了，很久沒運動的夥伴表示這個陡上還好...我呢則是快掛了XD*

*乳型峰東鞍營地...滿帳沒位置了*

*退回來草邊免強睡一晚，底下都是小草很不平*

總結第一天：最累的就是從十粒溪背水上來乳型東鞍營地，其他路況大致良好，下十粒溪前倒木箭竹有點多比較煩。

Day2：乳型東鞍前營地－干卓萬山－干卓萬斷崖－三叉營地－牧山－火山－牧山妹池－牧山池－三叉營地

詳細時間：05:15乳型東鞍前營地出發-07:00干卓萬山-10:30三叉營地-11:10牧山-12:30火山-15:30牧山妹池-15:35牧山池取水-16:20三叉營地

*干卓萬山，冒煙的阿干，山勢雄偉*

*干卓萬山登頂前的雲海...等等我也太像一顆包子了吧XD*

*干卓萬山...風好大好冷但好美阿*

*干卓萬大會師，好多認識的山友*

過了干卓萬山之後即將進入斷崖區，瘦稜很多地形破碎，不過都還算好走，危險的地方也都有繩子拉

*斷崖區，我們是如此的渺小，在大山之前我們都是修行者*

塞車塞了好久的斷崖區，上去就是三叉營地了，我們紮好營吃完午餐後，輕裝前往牧山與火山

*從營地過來應該不用半小時就登頂牧山...白牆一片，繼續前往雲霧中的火山*

*火山登頂前*

*火山山頂大會師、卑南小隊火山再續*

*回程牧山東峰好吸引人，但最後快到時白牆就沒上去了*

*牧山池取水，裡面很多紅色的蟲蟲...最好帶個滷包袋、夾子方便初慮，別用BEFREE直接濾會掛掉*

*傍晚時分三叉營地*

*上帝視角，雲霧散開後超美的稜線，牧山也開了*

*傍晚營地已經零下5度了*

總結第二天：干卓萬斷崖很容易塞大車，連假要去的自己要想清楚，每次等待都是30分鐘起跳，三叉營地風很大，保暖要做好，距離牧山池大概15-20分鐘路程，去火山的時候水袋要帶夠回程牧山池順便取水，不要跟我一樣帶不夠，跑2趟失溫又高山症。

Day3-三叉營地-卓社東峰-十八連峰-卓社大山-2900鞍營地

詳細時間：05:30三叉營地出發-08:20卓社東峰-13:52卓社大山-16:452900鞍營地

*昨天晚上我估計零下6.7度有，這邊草草都結霜了變成白色*

*卓社東峰下營地看天池水超髒很多油*

*陡上卓社東峰這段有夠累...昨天快掛的我沒什麼進食，夥伴二話不說一肩扛起我的4公升水袋*

*卓社大山東峰...非百岳展望還行...我們在此看著對面三叉營地朋友的隊友被直升機吊走*

*正式進入18連峰，塞車塞得更嚴重了，空拍機出去再回來都還沒往前移動呢XD*

*塞車斷崖，算好下，小心即可*

*哈囉這位先生是在拍偶像劇代言嗎XD戀愛了*

*18連峰(實際超過25吧)最後一峰雲海出現*

*卓社大山-我的信仰，房間窗戶就能看見的大山*

*上帝視角，走了好遠的路阿從對面*

*離開卓社大山，走在雲端上*

*超厚雲海好像棉花糖一樣*

*2900鞍營地又是零下3度的夜晚*

第三天總結：最陡最累的應該是上卓社東峰那段，18連峰其實還好(也有可能因為都在塞車)，這一整天都沒水，2900鞍營地也沒水，所以就是水背好背滿，我們運氣很好卓社大山遇見超誇張的雲海。

Day4：2900鞍營地-卓社山-造林大鐵牌-栗栖溪-武界林道4.5k停車處*卓社山與造林大鐵牌*

*栗栖溪泡腳腳，終於可以回家囉*

完結心得：這四天干卓萬群峰對我這個埔里小孩來說意義深重，小時候印象很深刻，每到冬天從墊腳石那條抬頭看，有座美麗的山峰山頭積著雪，那時候的我尚未知道有百岳這種東西，只知道那邊是武界，有一座很高的山，後來搬了新家從房間就能看見這座大山，接觸登山後才知道原來是卓社大山，心中一直嚮往有一天能登上他，終於在爬了50座百岳之後踏上這條尋夢之旅，這趟行程很圓滿，雖然沒在山頂上看見我家但這個雲海應該比看見我家還要更值得吧。