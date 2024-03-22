最佳路線走法！宜蘭員山「環望龍埤與飛龍步道」 賞松景點先筆記

1. 值落羽松季的望龍埤景色絕美，但可居高臨下觀賞全埤的飛龍步道卻很冷門，大早第一次由軟埤橋起走飛龍步道 、 繞走環埤步道後回枕山庄﹔ ， 由望龍埤端 登山 口上飛龍步道 吃過早餐後，再 、折返繞走環埤步道後回枕山庄﹔ 警告標示，折返 ， 因埤端與軟埤橋端的步道不能銜接而未能如願，是憾事一件。

2. 建議要走望龍埤環埤與飛龍步道者 參照2023/12/11 山友發表於健建行筆的路線走法 才是最佳選擇 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=30495

3. 【第一次路線】

【第二次路線】

民宿＞停車場＞(逆時鐘走)環望龍埤步道＞商店街＞登山口＞觀景台＞步道中途折返＞停車場

回到停車場才發現沒按下【我知道了】，所以沒記載到所走路線。

4. 心得:

要到遠處走沒要走過的步道，即使是很淺的，尤其是很少人走的冷門路線，務必搜尋最近的資訊，以免乘興而來、敗興而歸。

其實要O繞走飛龍步道兩端應不會太難，只因我們不熟此地山形山勢，不想貿然一試而已。

兩次走飛龍步道示意圖

枕頭山休閒農業區官方發行的官方廣告文宣【103年版】的飛龍步道導覽與登山路線

由枕山庄出發

出庄 左走幾步的軟埤橋

登山口 有警告標示 但未見封閉物或布條

階梯情況相當好

步道狀況還不錯

步道鋪滿碎石

倒木 應是 【2021/0101漫遊宜蘭 望龍埤 與 飛龍步道】影片之11:02

問民宿老闆 此景? 為山羌或野豬挖的

再走入約５０公尺 草更高更密 折返

此處的位置

回程 下走鋪碎石步道 才覺得有些陡 有些滑

下去為登山口

大馬路 取左

環埤步道 溪的左岸護欄內築有步道

望龍埤端的飛龍步道登山口 第二次就是由此上登

沿環望龍埤步道走

回枕山庄

再出發

沿環埤步道走

望龍埤端的飛龍步道登山口

陡上階梯

夜明裝置？

觀景台

鳥瞰埤景

想不到不到這樣大條與平緩

走到警告標示 有封閉物 看似不難通行 我們還是折返

此處的位置

回到登山口

步道探走結束