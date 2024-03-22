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最佳路線走法！宜蘭員山「環望龍埤與飛龍步道」 賞松景點先筆記

健行筆記／ 健行筆記李得勝

1. 值落羽松季的望龍埤景色絕美，但可居高臨下觀賞全埤的飛龍步道卻很冷門，大早第一次由軟埤橋起走飛龍步道、折返繞走環埤步道後回枕山庄﹔吃過早餐後，再由望龍埤端登山口上飛龍步道走過山腰觀景台再走一段步道後，就見警告標示，折返 因埤端與軟埤橋端的步道不能銜接而未能如願，是憾事一件。

2. 建議要走望龍埤環埤與飛龍步道者 參照2023/12/11 山友發表於健建行筆的路線走法  才是最佳選擇 https://hiking.biji.co/index.php?q=review&act=info&review_id=30495

3. 【第一次路線】

民宿＞軟埤橋> 登山口> 步道中途折返>登山口> (順時鐘走)環望龍埤步道> 九曲橋＞民宿  GPX

https://hiking.biji.co/index.php?q=trail&act=gpx_detail&id=2797904

【第二次路線】

民宿＞停車場＞(逆時鐘走)環望龍埤步道＞商店街＞登山口＞觀景台＞步道中途折返＞停車場

回到停車場才發現沒按下【我知道了】，所以沒記載到所走路線。

4. 心得:

要到遠處走沒要走過的步道，即使是很淺的，尤其是很少人走的冷門路線，務必搜尋最近的資訊，以免乘興而來、敗興而歸。

其實要O繞走飛龍步道兩端應不會太難，只因我們不熟此地山形山勢，不想貿然一試而已。

兩次走飛龍步道示意圖

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枕頭山休閒農業區官方發行的官方廣告文宣【103年版】的飛龍步道導覽與登山路線

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由枕山庄出發

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出庄  左走幾步的軟埤橋

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登山口   有警告標示  但未見封閉物或布條

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階梯情況相當好

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步道狀況還不錯

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步道鋪滿碎石

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倒木     應是 【2021/0101漫遊宜蘭  望龍埤 與 飛龍步道】影片之11:02

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問民宿老闆　此景?　　為山羌或野豬挖的

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再走入約５０公尺　　草更高更密　　　折返

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此處的位置

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回程　　下走鋪碎石步道  才覺得有些陡  有些滑

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下去為登山口

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大馬路　　取左

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環埤步道　溪的左岸護欄內築有步道

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望龍埤端的飛龍步道登山口　　　第二次就是由此上登

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沿環望龍埤步道走8d5d6195054744214733e0a5cd880d2e.jpg

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回枕山庄

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再出發

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沿環埤步道走

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望龍埤端的飛龍步道登山口

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陡上階梯

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夜明裝置？

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觀景台

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鳥瞰埤景

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想不到不到這樣大條與平緩

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走到警告標示  有封閉物　看似不難通行     我們還是折返

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此處的位置

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回到登山口

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步道探走結束

步道 民宿 登山

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