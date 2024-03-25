勤練基本功！搭捷運走「大暖尖、火焰山」 刺激攀岩高潮迭起
前兩天終於有感受到冬天該有的寒意了，把握短暫回溫好天氣，跟淑芬、Sandy一起來參加小武登山健行隊行程，登大暖尖-火焰山-得安宮-承天寺，行程以前應該曾來過，練基本功8:00頂埔捷運站2號出口集合，拍團照(照片取自陸廣勝拍攝)
經過鴻海左轉繼續走
過大暖坑涵洞
來到大暖坑公園
繞過荷花池繼續往前
大暖坑福德祠
木造房旁邊步道起登
經過菜園
步道上佈滿青苔，行走時要特別小心....還好小武哥有特別交代，要穿雨鞋，帶登山杖、手套....
往妙覺禪寺
往大暖尖，路標清楚，嘿嘿，可沒那麼簡單
來點小刺激的，拉繩攀岩走稜線步道，诶，好像沒從這裡上過？
好不容易攀登上去後，人呢？一個個早就不見人影了，雖然知道這次來的都是狠腳色，但怎麼會差這麼多呢？
特別感謝連AA後面壓隊，只要有連AA在，就好像吃了定心丸，甚麼都不驚
繼續爬坡拉繩陡上
看到雅華在前頭等了
經過猴洞岔路口，連AA跟著幾個身手矯健的要去給猴看，謝謝再連絡.....
看來有架繩，比我們上次來好走多了...
到了猴洞後，一個個都成了這模樣....哈哈
以上猴洞照片取自line群組分享
至於幾個不去猴洞的，由小武哥直接帶往大暖尖
大暖尖山，又稱為媽祖山，海拔289公尺，約好在此等那些爬猴洞的山大王們
不久之後，一個個都眉開眼笑回來了，想必是很好玩...
果然猴洞回來後這些人功力又更強了，三人又被拋到最後...
還是連AA最好
往火焰山
也不曉得讓大家等多久了....唉，最近這麼認真勤練基本功，還以為稍稍有點進步，原來還差的遠遠....
一起前往火焰山
土城火焰山又稱「清源山」，海拔373公尺，位於天上山列西側支稜，因蘊含油氣，地上可點火而得名
火焰山涼亭拍團體照
這條路線真的很棒，一路走來，有奇樹、絕美步道，還有刺激攀岩，高潮迭起，絲毫沒冷場，真的是練基本功的好所在
百岳女王英姿
路標甚麼都很清楚，健腳們一個個都像在走灶腳
一下子又把距離拉開
得安宮
商家吃苦茶油麵線+合菜，飯後在得安宮泡茶分享點心水果....
吃飽喝足後兵分兩路，健腳由陳領隊領軍加碼前往石壁寮
再見，不必相送，小武哥帶著我們幾個肉腳前往承天禪寺搭車
出得安宮牌樓
往天上山
往桐花公園
桐花公園
走清溪步道
過馬路往承天禪寺
走木棧道
經過聖天宮
承天禪寺，又稱土城承天寺，位於土城區南天母山，為知名佛教僧侶廣欽上人於1955年創建的佛教寺廟，小武哥原定行程到此結束
準備搭公車到永寧捷運站
好空虛的感覺....時間還早呢，要不再走到捷運站？
經登山口
桐花公園
走石壁寮溪棧道往永寧捷運站
出石壁寮溪棧道
2:55 永寧捷運站搭捷運
下課！！
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