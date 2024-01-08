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取劍真不易！「大小劍之旅」3日行 又陡又長的天梯直達油婆蘭仙境

健行筆記／ 健行筆記守城小隊

期待已久的大小劍登山行程一度因為颱風攪局...松茂林道崩毀差點就要取消，幸好在出發前幾天林道修復又可以通車，不過颱風引進的氣流使得氣候非常不穩定，出發前幾天每天打開windy預報都是大幅度的轉變...尤其是午後的雨量都在4以上，一直到出發前一天都還無法下決定到底該不該出發...夥伴一句別怕我們腳程中午前就會到營地了，紮完營在下雨就沒事啦～於是我立馬動身買了2把劍出發梨山啦～

懶得看文章的直接看影片囉

行程-

D0(交通日)-苗栗-台北-宜蘭-梨山清泉紅僑民宿

D1-清泉紅橋-仁壽橋-天梯登山口-推論山-油婆蘭營地(紮營)

D2-油婆蘭營地-布伕奇寒山-佳陽山-小劍山-油婆蘭營地

D3-油婆蘭營地-大劍山--推論山-仁壽橋

人員-小吳、小羽、勇誌(全自理)

申請-入園證需要(入山證不用)

Day1：04:30仁壽橋-05:56天梯登山口-10:05推論山-12:08油婆蘭山-12:20油婆蘭營地

*大小劍登山口不建議開到這邊停(圖左)*

*山友口中=站起來的路=天梯登山口(圖右)*

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*天梯看合歡山方向(圖左)*

*天梯防火巷聽說草剛除完沒多久(圖中)*

*天梯陡上(圖右)*

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*聽說山頂沒劍了...臨時去玩具店買了2支備用*

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*推論山這座真的好硬阿...重裝走了5.5小時才到，蒼蠅超級多...夥伴很聰明帶了把扇子來XD*

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推論山休息完準備出發，天空忽然飄了幾滴雨，嚇死寶寶了...趕緊上路

*右前方這座就是油婆蘭山了...後面這段超級折磨心智*

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*爬的好高後面風景好美...夥伴突然猛起來了而我一直要抽筋要抽筋的...*

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*最後一段緩坡就到油婆蘭山了...但我怎麼還是這麼不爭氣呢*

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*明日要去的佳陽山，看起來好近好夢幻＊

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＊油婆蘭山，石頭好可愛，草原好漂亮＊

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＊終於快到營地可以紮營休息了，看夥伴笑得多燦爛＊

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*油婆蘭營地分三層，中間那層被拿來蓋山屋了，下層最避風，也有人會直接紮在油婆蘭池旁邊*

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＊重裝直上油婆蘭真的超爆累啦...在山上很少睡著的我竟然在帳篷外面睡著 XD...*

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紮營完後不久，大雨開始噴發下了一下午，我們在帳棚裡面也補了一下午的眠，好舒服

*傍晚天空開始放晴，大劍山與劍南尖山相繼出來露臉，還有彩虹*

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吃完晚餐後，雨勢又開始，果斷鑽進睡袋備戰明日的小劍山

Day2-03:30營地起登-04:38布伕奇寒山-07:07佳陽山-09:26劍山-11:57佳陽山-15:15油婆蘭山-15:20回到營地

*環山部落及梨山燈火通明，而我們則在漆黑中抵達布伕奇寒山，前面摸黑還蠻危險的*

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*走了好久翻過好多假山頭...前面這座才是真正的佳陽山阿...*

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*佳陽山大崩壁一瀉千里*

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*佳陽山三角點360度展望*

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*上帝視角壯觀的佳陽山大崩壁及早上翻越的布伕奇寒山*

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*往小劍山路徑比較像中級山，樹林還蠻漂亮的...偶有展望也能看到德基水庫*

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*過了這段石瀑後再走20分鐘就會看到0.1K的標牌，這是令人振奮的時刻*

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*劍山到了...山友所稱四大鳥山之首，我是覺得不會到鳥，林相很美走起來不會熱還挺舒適的*

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*回程是痛苦的開始，要先陡上回到佳陽山...看看夥伴這憂鬱的神情XD，其實是我們缺水又缺糧啦...夥伴沒吃飽阻礙了他的前行*

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*本日大魔王，我頒給這座布伏奇寒山，真的硬...回程陡上過來一堆假山頭，走到這代表今日你成功了，不過我對這座山的名字很好奇，是這邊特別冷嗎，需要取到奇寒這樣嗎XD*

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*通過這片草原跟森林之後就會回到油婆蘭囉*

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*咦怎麼會有兩個油婆蘭山的牌子*

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總結本日，其實去小劍山並不難，但路程比較常，山頭很多代表來回你要走2次，所以水跟食物一定要帶夠，不要像我們餓肚子以為可以撐到營地再吃午餐，摸黑到布伏奇寒山前的斷崖比較不好下，天亮超好走，基本上到佳陽山之後後面就是康莊大道了。

Day3：04:30營地起登-06:00大劍山-14:08柵欄登出

*日出中央尖山，這個雲代表又要變天了*

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*大劍山登頂前也是頗陡*

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*大劍山三角點超好拍各種耍*

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*上帝視角*

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*學校很遠嗎XD...*

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*小劍山、佳陽山、布伏奇寒山稜線*

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*大劍山草原令人心曠神怡阿*

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*離開劍南尖山鞍部後就看到帳篷囉*

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*大劍山掰掰油婆蘭掰掰，我想下次我應該會單攻大劍吧XD...*

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三天兩夜大小劍不多不少剛剛好，體感上第一天最累因為背包最重，大家都說小劍最累，我是覺得不會可能因為輕裝吧，這邊非常美一定要挑天氣好的時候去不然白牆的話很可惜，下山吃慶功宴囉

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登山 合歡山 民宿

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