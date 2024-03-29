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爬山不用急！一探瑞芳區「金字碑古道」 能遠眺海中基隆嶼

健行筆記／ 健行筆記柑腳城野薑花の國度

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旅遊日期：112.12.10  天氣：晴天

今天風和日麗好天氣，約了童玩好友一起走金字碑古道連爬牡丹山再下貂山古道(猴洞越嶺下牡丹)。旅遊路線圖：猴硐車站08:20→淡蘭橋(古道登口)09:00→金字碑10:00→探幽亭10:25

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08:20區間車到猴硐車站，貓村似乎才剛甦醒過來，車站附近還沒有很多遊客顯的清靜。

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爬上舊瑞三鑛業整煤廠走高跨基隆河的「瑞三運煤橋」過侯硐路。右前方是「瑞三礦業大樓」。

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運煤橋頭正對著「猴硐坑」坑口。一早尚未營業，坑口內鐵門緊閉。

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高高跨越基隆河的「瑞三運煤橋」。昔日橋上人車繁忙、現今人車無影歸於寂靜。

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童玩柱著登山杖架式十足留影在運煤橋前。

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運煤橋倒影在基隆河。

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晨光照亮下的猴洞聚落很美很靜。後面遠山脈是獅子嘴奇岩。

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侯硐路往金字碑古道途經「承德宮」土地公廟。

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09:00淡藍山徑-金字碑古道登口。登口一小段古石階後接水泥階梯步道。石階古道右邊有淡蘭古道雙扇蕨標示「淡蘭金字碑古道」。

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小時候一起玩老來一起爬山誰說不是一種緣分！老友今天的路線有點距離，加油！(幾天後老友line說鐵腿了兩三天)。

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古道陡爬，小便橋跨過山澗溝。一路緩行慢爬。

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途中鐘萼木樹下休息站，置有簡易木椅。休息喝水，遇一隊41人的登山隊伍浩浩蕩蕩也是要登牡丹山再下九份。

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讓登山隊伍先走，我與老友在後面緩行慢爬。

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這隊人馬走的也不快，途中有部分人馬還被我兩超車！

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老友跟我說：他爬山只是上坡與下坡較慢，但平路他是走的很快，真是嗚......！其實爬山不用急，慢慢爬就好。

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抬頭金字碑已在古道上頭。

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10:00雙旌遙向淡蘭來，此日登臨眼界開。大小雞籠明積雪，高低雉堞挾奔雷。穿雲十里連稠隴，夾道千章蔭古槐。海山鯨鯢今息浪，勤修武備拔良才。「金字碑」則位於三貂嶺 古道內南面的石壁上，由於清朝台灣總兵劉明燈在石壁上題詩並嵌上金箔故叫「金字碑」。諺語：「走過三貂嶺，就不通想某子」是描述三貂嶺的險峻與無常。

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石壁上的金字碑出現在斑駁的石階古道上巍然而立。金字碑古道充滿著懷志待舒的豪情及憂情，可從其碑文看見總兵劉明燈憂心滿清末年的中國情勢，在高峻的古道上遠望遙想故國的種種，想必心情定相當複雜。「金字碑」此碑高約240公分，寬143公分，邊框飾以蓮花條紋，碑額並有雙龍托珠圖案，碑字與碑龕以金箔黏貼，故稱作「金字碑」或「金字牌」已被列為國家三級古蹟。

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過金字碑出現石階古道本色且又竹叢搖曳，這段接近越嶺的竹叢石階是古道上最精華的一段。

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「淡蘭古道」擁有百餘年歷史，路途橫跨台北、新北、基隆、宜蘭。目前淡蘭古道僅存三貂嶺金字碑古道、草嶺古道及隆嶺古道 3段。同治六年(1867)冬，台灣鎮兵劉明燈，率兵北巡，由淡入蘭，有感於先民開疆拓土之艱辛，與山道雄偉磅礡之風景，乃沿途題下「金字碑」、「虎字碑」、「雄鎮蠻煙碑」供人瞻仰。

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接近越嶺的探幽亭，可在探幽亭好好休息片刻。

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三貂嶺 古道(金字碑古道 )是淡蘭古道支線之一(包含有草嶺古道 、隆嶺古道 )從瑞芳侯硐國小起至三貂嶺 大崙102公路止約有5公里，自古即是侯硐、三貂嶺 、平溪、十分寮等地居民重要的出入要道，但隨著煤業的蕭條古道也漸漸歸於沉寂，近年來因旅遊才又漸漸為人所知，而「金字碑」則位於三貂嶺 古道內南面的石壁上，由於清朝台灣總兵劉明燈在石壁上題詩並嵌上金箔故叫「金字碑」。

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10:25古道越嶺處出現六角涼亭「探幽亭」，亭前有一石碑「奉憲示禁碑」據資料立於清咸豐年間比金字碑更久遠，但內容字跡斑駁模糊無法辨識，僅約可看碑文開處『署台灣北路淡水…』及落款『咸豐元年五月…』等…。

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此行童玩老友替我拍了不少張照片，也在奉憲示禁碑旁留影。

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碑旁有座旗桿遺跡，此旗桿應為劉明燈率兵北巡，部隊休息插旗所用，但無從可考。探幽亭對面有一古老的土地公廟，小廟內供有刻一圓形壽字的石匾，石匾刻有「千秋福澤承天厚、萬古德恩配地貞」，橫批「古貌昭赫濯」等字樣。

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古道越嶺處遠眺潮境公園及海中基隆嶼。

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古道 基隆 登山

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