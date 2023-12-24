小百岳就沒有挑戰性？ 「金面山」暗藏玄機 不容小覷的郊山縱走

一般人聽到登頂百岳時,總會不由自主的雙眼發亮流露出仰慕的神情,彷彿登上百岳是件令人肅然起敬的大事,若是聽見登頂小百岳時,大概就是不置可否的聳聳肩或是尷尬的笑一下,彷彿在說這不過就是去郊外爬山而已~~百岳確實是台灣戶外活動的極致,可以欣賞無比壯麗的山川美景,過程中還能訓練出堅韌的意志與強健的肉體,但是挑戰百岳畢竟就是燒錢又花時間,於是號稱親近好走的小百岳系列便因運而生,如此說來小百岳系列就沒有挑戰性了嗎??答案大錯特錯!!依據這幾年來親自登頂小百岳的經驗,李老師可以很確定的說,親近好走的小百岳也有不輸給百岳的挑戰與享受,一樣有機會欣賞壯闊的展望,一樣有機會讚嘆四季的變換,一樣有機會體驗各種地形的挑戰,這次登頂位在桃園大溪的金面山,便是一座暗藏玄機 不容小覷的一座小百岳。導航設定大溪阮家莊土雞城,依照路線行駛便能抵達金面山登山口,雖然緊鄰大溪市區,但蜿蜒在山區中的產業道路又窄又陡,行駛時務必小心。

導航在附近山區還會出現混亂現象,幸好沿途設置不少阮家莊土雞城與金面山的看板,跟著看板指示的方向前進就對了。

阮家莊土雞城周圍有很寬敞的停車空間,熱心的提供山友免費停車,基於老闆的熱心,李老師也豪邁的預定了一鍋剝皮辣椒雞,準備下山後慶功兼大快朵頤!!

阮家莊土雞城絕對是全國最有特色的土雞城,從頭至尾依序是老三店 老二店及老大店,而金面山登山口則是老大店後方的斜坡小徑。

一開始就直接走在竹林中的陡坡上,沒有明顯的路徑,反正就是盯著登山布條拼命的往上爬。

坡度有點陡,往上爬也是爬得很吃力,看來這鍋剝皮辣椒雞可不輕易能吃到的!!

隨著坡度上升逐漸脫離山上農家的環境,一樣是陡坡,但路徑已經被綠意盎然的各式蕨類佔滿了。

明明幾天沒下雨了,腳下的路徑竟還是潮濕黏稠的爛泥巴,登山鞋表示不舒服啊~~

克服第一回合的陡坡後是一處叉路,樹幹上掛著一面手作方向指示牌,往右走是今日主角-金面山,往左走是同樣鑲金的金山面山。

登上金山面山只需3分鐘,李老師當然毫無懸念就朝著金山面山前進。

輕鬆簡單,真的只要3分鐘就登上海拔385M的金山面山,山頂上有顆三等三角點,可惜樹木環繞毫無展望。

快速登頂第一座金山面山後,李老師馬不停蹄循著原路往金面山前進。

經過一座營林所的石柱,雖然不明所以但還是停下腳步拍照做紀錄。

蓊鬱的雜木林與緩升的原始路徑,目前走起來是舒服的。

雖然金面山名列小百岳之一,但並沒有帶來熱鬧的登山人潮,沿途不時有東倒西歪的樹木。

經過這些倒榻的樹木時,有時要彎腰鑽過 有時則要抬腿跨過。

驚!!居然還有如此強壯的帶刺黃藤,這可是李老師第一次在北台灣山林中遇到黃藤!!看來這座小百岳可是暗藏玄機喔!!

想不到登山路徑說變就變,直接從土徑行走180度轉變成攀越岩壁。

不時會出現千奇百怪的倒樹,剛好也可以當作網紅外拍的道具。

陸陸續續出現的岩壁與巨石,預告著接下來的路徑會愈來愈有挑戰性。

隨著路徑挑戰性愈強烈,爬坡最佳夥伴-拉繩也上場亮相了!!

金面山的鳥嘴含煙名列大溪八景之一,照理說應該是輕鬆好走的休閒登山路線,然而接下來的關卡卻證實了這是不容小覷的路徑。

一座又一座將近垂直的岩壁,根本無法腳踏實地穩步行走,只能踩著糾纏在岩壁上的粗壯樹根,戰戰兢兢的在森林中飛簷走壁。

攀上岩壁後還要在岩壁上橫向移動,繼續踩在看似不牢靠的樹根上,緊繃心情的程度絲毫不輸攀登百岳。

雙腳好不容易踩在緊鄰險坡的土徑上,偏偏橫空插出一根樹幹擋住通路,心有餘悸的李老師只能熊抱樹幹抬腿跨過。

通過驚悚的奪命連環坡後是平緩的土徑,剛好可以緩緩緊繃的心情與呼吸。

稍微舒緩後馬上又是另一波的挑戰,手腳並用在縱橫交錯的樹根上爬上陡坡。

接著是踩著裹上青苔的岩石,努力的對抗地心引力往上移動。

裹著青苔的岩石有種很滑的即視感,爬坡的同時還要小心翼翼不要失足滑跤。

克服一層層又險又硬的各式陡坡後,還是會人性化的穿插一段平緩好走的路徑。

小徑旁的台灣正在盛開中,粉白中帶點低調的藍紫色點綴了冬日的森林。

三不五時就有一棵擋路的大倒樹,尷尬的高度讓人只能學鴨子走路慢慢鑽過。

享受完輕鬆舒適的平緩小徑後,再來一段濕滑攀岩地形。

途經一棵身形優美的大樹,其實郊山的雜木森林更綠 更有生命力。

走了這麼久總算出現一小塊釘在樹上的招牌,簡陋的指示出金面山的方向,這又讓李老師深感意外了,緊鄰熱鬧大溪市區的金面山竟是如此冷門。

不過因為冷門才能保持原汁原味,才不會被棧道和階梯取代原始的走道。

才能在寂靜中想怎樣就怎樣,才能讓全身上下充分的伸展運作,才能在原始的山林中盡情的撒野。

登~登~登~登~~再次克服一連串攀岩爬升的跳戰後成功登頂,李老師的第92座小百岳-海拔667M的金面山,山頂上有一顆二等三角點但毫無展望,這座小百岳雖是出乎意外的冷門,卻也出乎意外的精彩,沿途一連串的挑戰絲毫不輸登頂百岳。

在山頂上簡單吃完午餐後,李老師不要原路下山,而是要繼續挑戰登頂十三份山,以三座山連線完成一趟完美的環狀路線。

只不過這個小百岳路線一直有出人意表的驚喜,先是連續陡下的險坡,雙手緊握拉繩 踏穩腳步後緩緩下移。

通過驚險的陡下坡後是平緩的土徑,二旁的植物竟比上山時更加蓬勃生長。

沒有佇立在叉路口的方向指標牌,只有樹幹上迷你不顯眼的手寫指標,繼續朝著五溪縱走的方向前進。

愈加蓬勃生長的各種植物幾乎要淹沒路徑,怕癢的朋友記得穿長褲。

雖然目標是登頂十三份山,但沿途都只有五溪縱走而沒有十三份山的標示,看來從金面山走到五寮尖反而更受歡迎。

忽然眼前出現一抹鮮豔的黃色,原來是盛開的台灣山菊。

開心的走完輕鬆的平緩小徑後,嶙峋崎嶇的岩石陡坡再次登場。

愈往上爬沿途遇到的岩石愈大顆,這種模樣的路徑還真的很像五寮尖的路徑,看來二座山是一脈相承的好兄弟。

李老師試著爬上巨石頂端,哇嗚~~原來遼闊的美麗展望全被大巨石擋住了~~

走過巨岩密布的稜線之後,隨著上升的路徑走進一片秀麗淡雅的竹林中,踩在鬆軟乾燥的路面上感覺好舒服。

進入最後衝刺階段,再次踩著一顆顆岩石排列的路徑上爬。

登~登~登~登~~成功登上第三座山-海拔615M的十三份山,樹林環繞的山頂上完全沒有展望,李老師稍作休息便繼續上路。

接下來便是走回阮家莊土雞城,李老師樂觀的以為剩下的路程會很好走。

想不到卻是超乎想像的更陡下更潮濕,縱使不方便李老師還是乖乖的戴上手套了。

看看這陡下的垂直岩壁地形,需要的技術與膽量真不輸攀登百岳。

不知怎麼了,愈往下移動愈感覺到潮濕的氣息。

獨特的外表與鮮豔的紅色令人無法忽視,卻是李老師第一次遇見穗花蛇菰,別因為這怪異模樣就以為是蕈類或是蕨類,穗花蛇菰可是貨真價實的草本植物!!

濕滑的下坡土徑再遇到擋路的倒樹,根本就是屋漏偏逢連夜雨。

潮濕的森林底部土壤應該特別肥沃,於是位居底層的姑婆芋也長得頭好壯壯,綠油油的模樣有種賞心悅目的療癒感。

為什麼這段下山路程會這麼潮濕呢?直到此時此刻才真相大白 豁然開朗,原來路徑一直緊臨著溪流蜿蜒而下。

水氣足夠植物們就顯得耀武揚威,就算有人要強行通過也絲毫不想讓路。

逐漸遠離小溪後路徑變得更乾燥平緩,因為很好走就忍不住愈走愈快。

但看到有造型的倒樹還是要停下腳步拍照,其實沉浸在綠的世界中真的很舒服~~

隨著路徑走出森林順利完成今天的登山行程,接著就沿著產業道路走回阮家莊土雞城。

不過若嫌三缺一的登山行程有點可惜,那就再加碼一座山湊成吉利的大四囍。在靠近土雞城的道路旁仔細搜尋登山布條,這便是的四座山麻坑山的登山口。

沿著簡單的緩升斜坡前進,斜坡下就是前往土雞城的產業道路。

在岔路處就往綁著登山布條的方向前進。

依然是簡單好走的緩升斜坡,只不過比較深入森林之中了。

大約10分鐘就登頂山麻坑山了,山頂上有一顆建設廳礦補水泥柱,沒有展望處所以拍照留念後就能快閃下山了。

終於登上暗藏玄機又不容小覷的金面山,還加碼完成大四囍四連峰的挑戰後,李老師要好好來享受阮家莊土雞城的美食囉!!看看桌上杯盤狼藉的模樣就知道菜色好不好吃了!!

還有點時間當然是不容錯過大溪老街,只是大溪老街的人潮多到嚇死人,幸好大溪橋下的停車場好大好大~~

一邊漫步老街一邊吃根古早味糖葫蘆,就是要這樣搭配才對味!!

後記:為了感謝老天爺的保佑,李老師決定每順利完成一次登山行程,就小額捐款一次,這次就捐給台灣之心愛護動物協會,希望能為台灣的生態環境盡點心力,歡迎大家一起共襄盛舉。