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山也有濃濃客家味！竹東三山O型連走　步道上還藏有小彩蛋

健行筆記／ 健行筆記Mary Lee

與淑芬、ㄚ貞報名熊獅登山，濃濃客家味的竹東三山O型連走！行程安排：7:00舘前路搭車，8:00台三線77k，阿金姐工作坊附近起登，走6條步道，分別為大鄉自然步道、七里香步道、普照宮步道、森林步道、新具庄步道、員崠子山步道，行進中可撿到7座基點，分別為樹杞林山、新具庄山、員崠子山，加上四等控制點四顆...此行程竹東三山由竹塹山徑隊開闢清理，幾度的辛勞整頓清理串連而來，特此表達感謝！領隊：黃文慶，嚮導：陳妙然，另有地陪：邱義春等多人來幫忙...

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人多怕落在最後，先在前頭等，結果錯估情勢，以為是要從阿金姐工作坊旁起登，其實不是的...

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登山口還要往前走幾步，在橘子樹旁，唉...難得的小心思卻落到最後....

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行程來了兩輛大巴加上嚮導地陪約有100人，浩浩蕩蕩前往樹杞林山 

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感謝竹塹山徑探勘隊的帥哥美女們清理山徑，綁路條，釘標牌...邱義春大哥並領軍竹塹山徑探勘隊10位來陪走

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山徑整理的相當寬敞好走，陽光輕灑落葉繽紛...

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诶，美女後面有樹屋耶

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當地居民看到這麼多的登山客來訪，巷口歡迎我們到來

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往森林公園步道

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竹東森林公園位於竹東鎮西南後方，佔地面積約12公頃，步道環繞整座森林公園，沿途環境優美，步道易行，有涼亭、坐椅可供休息，植物生態豐富，瞭望台可看山景....見到許多好久不見的老朋友，大家相見歡

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步道用心，路面上會嵌些客家文化元素

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輕鬆慢走，還可以沿途給認識的好友們拍照留影

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往大願寺

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中間三位是熊獅隊歷任會長

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九華山大願寺

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大願寺

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繼續往寺廟旁的階梯上去

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這段算是目前最硬陡的了

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沿途有藍天隊綁的布條

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穿梭在雜樹林內

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偶有拉繩增加爬山樂趣

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謝謝孝湘協助過圳溝，水質看起來清澈

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沿著圳溝旁走一段

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繞一圈小O回到之前看到的樹屋，走旁邊山徑

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四等控制點，唯恐路過錯過，上面還用心綁著藍天隊的布條

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12:00 各自找好位置休息用餐...

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樹杞林山，海拔286公尺，三等三角點無展望，編號：101號基石

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可愛的地陪，列隊歡迎我們，哈，這麼熱情有嚇到我，照片因此糊了

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山徑還是會有落差不能掉以輕心，大致上沒遇到甚麼困難地形，算是近期最輕鬆愉快的路線了

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上到高處，是整片平坦的黃土坡地平台

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這算是最難的路段了，有拉繩不用怕

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新具庄山，別名大窩山，海拔268公尺，人多懶得排隊上去，拍山友的英姿算是到此一遊

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休息等到齊，幾乎都是舊識好友，相見歡！

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路旁的落羽松已有部分轉紅了

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員崠子山登山口

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往員崠子山的山徑算是有比較陡些，需要借助拉繩

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繩索還很新，小心拉好慢慢下

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嚮導妙然，認真守在路口處幫大家拍照做紀錄

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員崠子山，別名東水頭排山，海拔238公尺，完成三小山連走，喔耶！

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特別謝謝嚮導：陳妙然，還有地陪：邱義春等人顧前顧後協助，有你們真好！

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在地居民路人甲天天來走，賺身體健康

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最後來張團照，熊獅登山隊棒！！

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接著，又踢好長的馬路要去搭遊覽車

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經台3線77K處，怎麼這麼剛好，上趟才鄉鎮徒步桃竹踢好長一段路呢....

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遊覽車遲遲未到，阿金姐工作坊旁苦等

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3:43 诶，竟然還有體力好的人加碼！到底是從哪裡錯過都不曉得呢...叫他們第一名

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全體到齊，遊覽車也到了。回家囉，台電下車後，跟ㄚ貞、淑芬逛師大夜市找吃的，也沒看到甚麼合胃口的，解散各自回家！根據基哥提供的資料，實有94人報名，2人因故未到，大巴2輛，自行前往小車4輛，總爬升約461m、全程約13km，約6小時...

竹東三山影片連結，感謝山友CHUHUNG LIN影片製作，留下美好的回憶

公園 步道 登山

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