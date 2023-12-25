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來過就捨不得走！太平山鐵杉林步道 不能忘懷的森林寶庫

健行筆記／ 健行筆記山雨風堂

9月9日  星期六  天氣晴藍天讓人心情開朗~~綠樹讓人安靜悠閒太平山森林遊樂區總共有8條步道鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道望洋山步道、台灣山毛櫸步道來過太平山好幾次~~唯獨沒走過鐵杉林步道

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今天要來解鎖走走鐵杉林步道假日人多車多~~只能停在見晴停車場從這裡走到太平山莊也要20分鐘

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中央階梯兩旁的楓葉紅中帶綠～～

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陽光普照～～楓紅亮麗

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整個太平山莊都是由中央階梯去串聯的餐廳跟住宿都是需要爬樓梯蹦蹦車車站～～首先要爬200階樓梯檜木原始林步道的入口最高處鎮安宮旁需要有腿力的～～

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爬到鎮安宮共496階樓梯～～先讓我喘喘氣

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大家在前面拜拜~~我則喜愛環繞一圈

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鎮安宮後面就是原始森林步道走吧～～走吧

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踏進森林裡～～氣息透著清香深深吸一口氣～～想把清新氣息永遠收藏芬多精的釋放是早上10點到傍晚時分夏天又比冬天多～～

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山林裡的生態豐富鐵杉林步道海拔2000~~2200多公尺適合鐵杉與檜木生長～此區迎洋流～～終年雲霧濔漫

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樹下鋪滿苔蘚植被～～裡面蘊藏豐富生機苔蘚在森林裡扮演重要角色～～水土保持～～空氣指標

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尋寶撿出許多鐵杉的毬果～～

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步道總長1.3公里～～處處皆美景感受森林自然奧妙～～夏天高山的森林浴是最棒的壓力釋放

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偶而抬頭仰望～～枯木入藍天生命總有定數～～自然的輪迴

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滿眼綠的階梯小徑～～

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不知名的蕨類苔蘚～～翠綠鋪蓋整個山林

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時高時低～～卻緩緩上升練練腳力與肌力

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植被裡蘊藏豐富生態～～喜歡慢慢觀察

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林相層次優美～～闊葉林與尖葉林過渡帶

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鐵杉林處在雲霧裡~~鐵杉高大天地悠悠～～直覺自己好渺小這裡真是鐵杉林的天堂

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新芽的闊葉樹交錯在森林裡～～互相依偎

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步道屬於階梯式～～是條散步路線

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今天終於來走鐵杉林步道好喜愛這條步道～～心情變美麗建議大家若來太平山一定要來走走

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氣溫晴朗炎熱～～走在杉林裡卻涼爽舒適若是水氣充沛～～雲霧繚繞時宛如仙境

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喜愛地衣與蕨類植物者山林雲霧帶是個寶庫～～請不要錯過

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在大自然裡微不足道的人們～～請與自然共存～～不要再破壞生態與環境

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最後往左有條太加縱走～～需要申請太平山走到加羅湖再從四季林道出登山口總長將近16公里～～大都需要二天一夜切勿貿然前往～～切記

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觀景平台就是終點～～稍稍休息拿出午餐～～肉粽和咖啡宜蘭大同加油站買的與關原加油站同家產品當肉粽遇到咖啡～～撞擊出什麼味蕾？

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眺望遠方的大壩尖山～～也是觀賞雲海最佳位置～～希望下次能遇上

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氧氣充沛～～樹幹上被土馬騌攀附還有地衣～～地衣其實算真菌類

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回頭一望～～觀景平台已有人到達而老公還在尋覓森林的瑰寶老婆視角～～拍照存證

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不捨離去～～還是得面對現實

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日正當中～～樹影如織

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回頭跟老公說：太平山我願意住一個月不回家 老公回說：你只要待在山上都不想回家

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美麗的樹葉～～對稱均勻

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金翼白眉毫不怕生～～別以為飛來我身旁～～我就會餵食千萬不可～～別害了牠們與影響生態

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青城細辛～～喜好陰暗潮濕生命力強葉子呈心形媲美觀賞植物

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步道路徑蜿蜒～～謝謝整理步道的工作人員

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暗與亮的對照～～凸顯主題的特色

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小水窪倒映自有ㄧ片天空～～

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許多巨木老去或被砍伐徒留樹根空餘恨

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終於走回原始林步道～～休息一下

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後山檜木森林～～詩路之旅有許多詩人為太平山所寫詩句

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仔細的讀取作者的詩句～～體會心境含意最喜愛李潼的氣味~~真是寫的太棒了你問我自然的氣味怎可嗅得分明那是沾蜜蝴蝶飛過是清泉在林間湧出是鞋跡在落葉拓印是春雨溜滑過新葉是日光蒸發了露珠是你在我身旁的芬芳

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其它還有很多詩詞～～我每篇都一一細讀無法每篇分享～～期待你們自己來品味

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期待再來～～

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走到哪～～跳到哪～～太平詩路

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雲海咖啡廳喝杯咖啡賞景～～犒賞自己

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最後回程一定要去鳩之澤泡湯那是我的最愛～～希望能天天泡真的～～推薦大家我心目中的台灣第一湯

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步道 咖啡廳 二天一夜

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