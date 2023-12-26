肉腳朝聖芒草勝地！「大屯山」連峰縱走 山頭作陪置身雲霧間

[ 路線資訊 ] 二子坪遊客中心＞大屯山車道＞大屯山步道＞大屯山主峰＞大屯山南峰＞大屯山西峰＞面天坪涼亭＞二子坪＞二子坪停車場

[ 二子坪遊客中心 ] 上次來二子坪已是七年前的事，只記得地勢平緩，寬敞好走，當年太太身懷六甲，一樣輕鬆走完整條二子坪步道來回。可能是容易親近，二子坪一直都是熱門的散步路線。週五早上九點抵達二子坪停車場時，只剩兩個空位可停。從停車場旁穿過擋車柵欄後，可以接上大屯山車道。以前可以驅車直奔大屯山頂，從2020年8月開始，為了保護生態，已全面禁止汽機車進入。如果不想爬樓梯，其實也可以一路走車道上山，只是路程會變得比較漫長。

[ 大屯山步道 ] 在大屯山車道上經過兩個小髮夾彎，走約500公尺，在一個大彎道的路邊，可以鑽入箭竹林中，銜接上大屯山主峰的階梯步道，約0.2k的位置。從這裡上主峰，還有約600公尺長的的樓梯要爬。抬頭向上望去，大屯山頂就在遙遠的正前方。目標非常明確，方向不會改變，剩下的就是一階一階把樓梯踩完。

這個季節上陽明山，芒草正盛，又高又亮，上山的人們，好像埋在金黃色地毯裡緩緩地蠕動。途中休息時往後望，除了翠綠的小觀音山，還能看到位於三芝的真龍殿，是非常醒目的地標建築。

[ 大屯山主峰 ] 步道0.9k之後，就上到大屯山頂，後面幾乎都是平路。從箭竹林鑽出來，會先經過軍事設施閘門，左轉接上柏油路，就開始漫步在芒花滿開的大屯主峰頂了。這裡居高臨下，可以俯瞰整山坡的金黃芒草，有周圍群峰環繞當作背景，道路又都是在主峰西側，難怪這裡一直都是拍攝夕陽雲海襯芒草的取景勝地。

柏油路的終點，就是大屯山助航台、APU VOR的所在地。進出松山機場、往來國際航路的飛機，常會使用APU VOR來導航，因此在大屯山上，可以看到飛機從頭頂正上方通過。在業界工作了幾年後才知道，APU雖然讀名為ANPU（鞍部），但位置並不在大屯山鞍部，而是在大屯山主峰頂的助航台旁。

在主峰觀景台拍照時，可以看到南峰就在眼前。下主峰的路線，都是階梯，路況明確，錯身而過的山友大多輕裝打扮，有如晚飯後在住家附近散步一樣悠閒寫意。

[ 大屯山南峰 ] 下到大屯坪涼亭前，叉路左轉，準備上南峰。途中遇到的山友，說他們在爬大山前，都是來大屯山連峰縱走，當作是行前的暖身。地圖上的等高線，看起來不算密集，坡度不算陡，但路況跟主峰步道完善的階梯不同，上南峰就是一連串的石頭、土路、佐拉繩。偶爾得注意擋在路中央的泥巴地，顏色較深，彷彿從沒乾過。泥濘中佈滿雜亂交錯的鞋印，前後左右方向不一，看得出來應該有不少人在此打滑吃悶虧。

在半山腰停歇，往主峰的方向望去，可以清楚地回顧來時路。助航台已顯遙遠，在山的龐大量體跟前，三層樓高的建物結構渺小不足道，人造物在大自然裡宛如滄海一粟。

上到南峰稍事休息後，就繼續往西峰前進。走沒多久就發現，往上爬雖然耗體力，但下坡路要艱辛多了。就算前幾天沒有下雨，還是看得出地上有乾有濕。乍看以為穩固的石塊或樹根，都有可能是陷阱，大意不得。幸虧步道架設了非常堅固完善的拉繩，也還好有準備麻布手套。

在劈腿也跨不過的陡峭落差地，可以拉著繩，重心放低，以半垂降的方式，腳步試探著石頭慢慢下坡。第一次拉繩下切，短短50公尺的路程，也下降了50公尺。覺得有驚無險，也開始領略複雜地形帶來的樂趣。下到海拔高度900公尺處，在山腰續行大屯連峰步道，平路走個200公尺，喘口氣，再攻大屯山西峰。

[ 大屯山西峰 ] 上西峰的路程雖然更為陡峭難行，但有南峰的經驗當作暖身，一回生二回熟，這次的爬坡路，心裡就稍微踏實一點，步步為營就是。可惜天公不作美，上到西峰後，陣陣白雲罩頂。無法看到遠方風景，只有附近的幾個山頭作陪。但在峰頂享用午餐，雲霧在山谷間繚繞，也是另一種享受。

從大屯山西峰往面天坪的路線，要下降200公尺的高度，坡度雖然不像剛才那麼硬，但700公尺的水平距離，也是一波又一波的拉繩下切。一路都得聚精會神，判斷踩點，感覺鞋底的回饋，轉移重心，保持平衡。

拉著踩著，感覺坡度逐漸變得和緩，預告著大屯連峰步道即將邁入尾聲，在面天坪涼亭劃下句點。涼亭左轉可以往清天宮方向下山，右轉會經過面天山登山口，或是繼續直行接二子坪。考量午後氣候多變，體力也差不多耗盡。面天山和向天山，決定擇日再訪，今日就直接走二子坪步道散步回停車場了。