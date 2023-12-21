B級百岳2天1夜！中橫四辣特辣「白姑大山」 行程記錄、水源資訊一次收

白姑大山

海拔標高3441m，百岳排名45號，又稱白狗大山。與羊頭山、畢祿山、屏風山並稱中橫四辣，而白姑大山又屬特辣，想必難度不容小覷。一般人都是安排三天兩夜或兩天一夜行程，近年越野跑山盛行，開始有許多人嘗試一日單攻。我們這次是重裝走兩天一夜，司宴池紮營，說真的走起來也不會比單攻要來的輕鬆，究竟白姑大山有多辣~趕緊來看看吧！

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白姑大山簡介

白姑大山(特辣)，B級百岳、海拔3341m，百岳排名第45號，路牌標示單程約9K多，現在已無需申請入山入園證。步道難度高，需經過倒木、箭竹林、攀岩、爬樹等艱難地形，相似的非路徑也非常多，容易迷路走錯，一定要下載離線地圖還有結伴同行。

行前準備

之前爬百岳幾乎都是輕裝單攻，這是我第一次重裝過夜，該帶的裝備瞬間多了好多。要先算好2天食物的份量跟水量，這次有活水源所以帶濾水器裝水，怕以防萬一還是自己背了2000cc的水上去。過夜行程多帶了爐具、帳篷睡袋那些的就佔了包包不少空間。第一次過夜的新手應該都會跟我一樣帶暖暖包，後來朋友說那都是不必要的重量就拿起來了~

白姑大山怎麼去?

前往白姑大山需要從清境那邊轉進去紅香部落，我們是包接駁車從台中一路直達登山口，需要約將近3個小時的車程。前往紅香部落的產業道路，有許多都是坍方整修的路段非常不好行駛，前往登山口更是顛簸，需要四輪傳動的車才能上去。開車路線:國道1或3號→國道6號→台14線→霧社→翠峰→轉力行產業道路→約32K處下切紅香部落→抵達最後農家上方之白姑大山登山口。

早上6點台中出發，約9點便抵達白姑大山，第一次探訪遙遠的紅香部落，滿山的茶園跟高麗菜田，放眼望去群山環繞，還有山腰上的農家，形成一幅美麗風景畫。

圖片取自網路

圖片取自網路

前往白姑大山途經三錐山跟白姑大山東南峰，沿路還有許多假山頭，去程跟回程都不輕鬆，必須要有一定的體力跟耐力再來挑戰。基本每個禮拜要運動3~4次，我自己都是跑步居多，我平均月跑量約200~300K，只有跑步也不太夠，還要練負重跟爬升，有空可以背一些重量去爬附近的郊山跟中級山做訓練，總之訓練是為了讓你上山更輕鬆，能夠應付更多的突發狀況。

DAY1 09:00 白姑最上方高麗菜園登山口09:15 白姑登山口起登11:00 三錐山14:00 司晏池(宿)

09:00 白姑最上方高麗菜園登山口09:15 白姑登山口起登11:00 三錐山14:00 司晏池(宿) DAY203:00 司晏池出發03:40 白姑大山東南峰04:20 吉他營地07:20 白姑大山11:50 司晏池15:40 白姑登山口

白姑大山登山口

早上9點抵達登山口，下車整裝之後約9:15開始起登

入口前段為平緩的林道，沿途可以發現黃色指示牌，約100m就有設一個，一直到白姑大山三角點共有86個，可以以此判斷路徑方向，以及自己行程的進度走到哪~

這次白姑大山21人共包了三台車上來，陣容相當龐大，感謝同學邀約讓我跟。

前往三錐山的路徑以之字形緩坡居多，路段還算好走。網路上說白姑大山手機沿路都訊號，不過我的台灣還是收訊微弱，有時候接不到，相較以前已經好很多了。

三錐山三角點

原本表定12點到達三錐山，結果提前了一個小時到，大家的腳程都滿快的，這樣後面的行程也不用這麼趕。

抵達三錐山後面有一塊腹地還滿大的可以在這邊休息一下。

沼澤營地

過了三錐山下切到沼澤營地，這裡有許多芒草跟爛泥巴，走的時候要注意腳下安全

活水源取水處

沼澤營地前方就能看到活水源指示牌，記得攜帶濾水器跟裝備用水的水袋，大夥們在這邊卸裝準備下去取水。

取水處一路陡下碎石坡，路面挺滑的要注意安全，下切大概5分鐘抵達水源處

下面大概有2個地方可以裝水，水量雖然有點小，至少看起來滿乾淨的。如果不想喝司晏池黑水池的水，建議在這邊裝好背上去營地。

路徑上有許多巨大倒木也是白姑大山特色之一，對背負重裝的朋友真的不好走，需要自行找踩點爬過去。

容易迷路的樹林路徑，盡量不要落單還有要看離線地圖。

松針營地

抵達松針營地這裡腹地也很大，不少人在這裡紮營

秋高氣爽的季節，加上這邊地質柔軟很好走，地上散落許多松果也很好拍。

松林營地

往上走一點還有松林營地，沒什麼風還能曬曬太陽，不過這裡位置不大，適合3~4帳小團來紮營。

走出林道漸漸可以看到外面的藍天美景，感謝老天賞我們一個好天氣。

草坡營地

來到草坡營地，腹地很寬敞，周邊還有芒草林，還可眺望遠方山景，不過這裡沒什麼遮蔽，大白天會比較曬一點。

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司晏池營地

我們約下午2點抵達司晏池營地，太陽直射營地好暖和，大家就開始在這邊搭帳棚今晚準備夜宿這裡。整個下午很多時間可以耍廢，這邊能收到一點訊號，大家就聊天滑手機。

帳篷搭好可以先把睡覺的裝備都拿出來擺定位，還有準備明天攻頂包要帶的東西。

4點多太陽準備要下山，也差不多該來準備晚餐，山上簡單吃都是帶麵包、泡麵居多

這次跟團有八仙山神人奶茶哥，煎牛排給大家吃，真是山上一大確幸。

邊煮著晚餐邊欣賞日落風景，司晏池的展望非常棒，夕陽、雲海盡收眼底。

因為隔天凌晨3點準備出發，約莫晚上7點大家就準備就寢，太早睡還真的睡不太著，可以到外面看看滿天星空。在山上晚上氣溫驟降很有感，毛帽、羽絨外套都要備好以防失溫。

DAY2起登

差不多凌晨2點起床整裝吃早餐，離3點出發還有很多時間，可以先整理睡袋等雜物，回程時就不用手忙腳亂。

白姑大山中鋒

從司晏池起登一路都是箭竹林，要先下切一段再陡上才會抵達白姑大山東南峰，走沒多久身體就熱了準備脫外套。

吉他營地

從白姑大山東南峰要一路下切到最底部的吉他營地，感覺是一直無止盡的下坡，海拔落差260m，回程的陡上也是這一段最累。

過吉他營地開始準備魔王陡上坡，將近400m的爬升，各種攀岩壁、爬樹的艱難地形，在這一段花費了不少時間。

落差很高的大岩壁，需要手腳必用慢慢通過，對於腳短的朋友很難找到踩點很不友善阿~

來到假山頭終於有展望，天色漸亮，可以看到遠方的雲海實在太美麗。

上上下下翻過幾個假山頭才會抵達草青池

草青池

草青池為登頂前的一片大草原，抵達這時正好趕上日出，耀眼陽光照射在草地上，瞬間變成黃金大草原。

石瀑區

最後的石瀑區大魔王路段，巨大岩石塊一路陡上登頂，大家也是爬的不要不要的，有些石頭上還有青苔容易腳滑要注意安全。

爬累了休息一下，仰頭一望還發現這裡的林相還挺優美的。

過了石瀑區穿越草叢便抵達艱難遙遠的白姑大山，不塊是中橫四辣-特辣，真的很辣辣辣阿~

白姑大山三角點

白姑大山登頂是360度大景環繞，視野非常棒，三角點有鐵牌跟紙牌可以打卡拍照。

此時站在台中與南投的交界上，可以眺望到遠方的台中市區。

第一次解鎖白姑大山收穫滿滿，慶幸不用再來補考了，真的很難走。

休息吃東西拍照花費約40分鐘準備下山，回程時的草原風景也很好拍。

一線天

早上經過一線天時候還是暗的，正好趁回程時可以來拍拍，必拍打卡景點收藏起來。

回程陡下的路段也不輕鬆，很吃大腿肌耐力。

接近中午12點回到司晏池營地，正好看見黑水池的樣貌。

大家陸續回到營地開始撤帳收裝備，準備下山。回程路途也是艱難的考驗，背負重裝一路回到三錐山，再接著連續陡下坡回到登山口，大概要抓3小時路程。

下午3:40平安登出，完成白姑大山2天1夜行程，幸運的是2天都是非常好的天氣，讓我能拍到夕陽、星空、雲海、日出。等待全員登出，也準備搭上接駁車回台中，回到家應該也晚上8、9點了，感謝這次開團的前輩跟同行的團員，沿路大家都互相幫忙，相當充實的白姑之旅。

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