真心難忘山毛櫸！ 「北插天山」稜線狂風怒吼 ，山下卻晴空霓虹

就算要淋雨，我們都可以，濕到徹底， 也沒關係，我們願意，走在一起

我喜歡的歌 All To Myself

沒有三兩三，雨天千萬別來「北插天山」不散不離 ， 走在一起我們賞的不只是「山毛櫸」 ，更多的是「珍惜」 ，稜線怒吼狂風 ，山下霓虹晴空 2023 D1125 赫威山 ➙ 多崖山 ➙北插天山 CT106路線 (來回)

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2023 D1125 赫威山 - 多崖山 - 北插天山 (來回)

北插天山 隸屬 : 「插天山自然保留區」位於 新北市烏來區、三峽區 及 桃園市復興區，在地理上屬於 雪山山脈北段以 拉拉山 為中心，四周圍繞有 夫婦山、 玫瑰西魔山、 稜山 、南插天山 、 北插天山卡保山 等 。具有豐富的植物景觀資源外，也是 石門水庫 和 翡翠水庫 的主要集水區 依「申請進入自然保留區許可辦法」規定辦理，請民眾應先上網申請(林務局自然保護區域申請系統https://pa.forest.gov.tw/)，

5:00 三峽出發 ➙ 6:10 小烏來第一登山口https://maps.app.goo.gl/MTLyZFRsJ8EeEi9c7小烏來登山口 定位收費停車場 : 計次 $ 100

上山 : 4.5 小時 / 下山 3.5 小時07:00 起登 ➙ 07:31 赫威山 ➙ 10:00 岩戶分遣所 ➙ 10:55 多崖山 ➙ 11:24 北插天山11:29 下山 ➙ 14:42 第二登山口 ➙ 14:59 小烏來登山口

你看看 上午有小雨 你決定看要去嗎沒問題。去~~陰陰的天氣 ， 樹林裏的赫威山 ，沒有陽光也沒調色溫海拔 1120 公尺 ，森林三角點

「綠花肖頭蕊蘭」白花肖頭蕊蘭少見，綠花肖頭蕊蘭較常見。11-12月是盛花期

綠花肖頭蕊蘭。地生蘭。植物體高約40-100cm，具圓柱狀長莖，叢生狀。葉狹長橢圓形，長20-40cm，寬4-7cm。花莖自中段以下的節間抽出；總狀花序，有花約30朵。萼片和花瓣伸展且略反捲，橢圓形， 青綠色漸轉黃綠色；花具甜香味，無距

先走 赫威山 到 北插 ，回程再看腳程時間，再決定要不要去 赫威神木，或 原路來回岩戶分遣所前開始飄小雨 ， 上稜線就狂風不停下山就下山 ， 誰還會想去看 赫威神木 啊

北插天山又稱為塔開山，是雪山山脈北段著名的中級山，是大漢溪支流宇內溪的源頭，地處桃園市復興區義盛村

山形峻峭挺拔，又因為地處雲務帶，每當山嵐湧起，如一倒插天際的樣貌，得名「插天山」

「北插天山」 從 小烏來登山口起登按規定 必須申請 「插天山自然保留區」入園近期有些改變 : (1) 申請人數不再規定三人以上，一人就可申請(2) 111年5月1日起，禁止從木屋遺址上下「北插天山」，改由「岩戶分遣所」經「多崖山」到「北插天山」

赫威山 ➙ 多崖山 ➙北插天山 (來回) 大約 12 K因為飄著細雨， 天氣很冷 ， 一路上沒怎休息 ，我們走來回 8 小時

陰陰冷冷的天氣 ， 一開始還沒下雨 邊聊天， 邊爬山

這裡有一段岩壁路拉繩，挺濕滑的小心腳步，安全無虞

三叉路口。右前木屋遺址 取左往拉卡山、東滿步道、北插天山

一路上都設有指示路標，林務局的導覽圖， 一再提示， 必須經過申請才可進入，

回程時我走錯一小段路， 往東滿步道方向，下山就下山， 還要上坡喔

沒錯，往多崖山， 這一段開始之前曾經走過，記憶深刻，細雨霏霏，看來這一場雨是躲不了，

單眼休兵，蘋果上場，反正就紀錄而已

經過幾段溪谷 ， 除了濕滑還是濕滑，沒拍甚麼照片，專心爬山，抓了同伴的照片，謝謝大家

能有一群志同道合的好友約同一個時間一起爬山 ，是很難能可貴 ，值得珍惜的緣分

木炭窯遺址

這種路線居然可以撐著傘走 狠角色一枚

CT 106 : 北插天山替代路線大門牙 : 岩戶分遣所遺址

有二塊巨石中間有一通道，此地稱 「多崖大門牙」

「多崖大門牙」，又稱 「岩戶雙塔」「檜谷」至「岩戶隘勇分遣所」路線， 1907年的「插天山隘勇路」日本軍警為封鎖大嵙崁之泰雅族與大豹社的反擊武力 ，所開闢的「插天山隘勇路當年的「甘諾政策」下建築的路線， 「甘諾政策」 : 就是以引誘方式使蕃人甘心承諾在其境內設置隘勇線隘勇線以設置在山嶺水際等天然界線 的「隘路」為主體，間隔一定距離設置「隘. 寮」

海拔高 1540 公尺 ， 舊時的「岩戶隘勇分遣所」有許多舊時酒瓶

「多崖大門牙」 : 開始出現 山毛櫸

白霧中的山毛櫸 ，更有一份神秘詩意濕意綿綿 XDD

雖然下著小雨 ， 大家的熱情不減

走獵徑沿溪溝上攀 ， 山路十分濕滑泥濘 接上稜線的傳統山徑

山溝路很難走 ， 卻是最美的縱使已過盛況 ， 仍可見黃色的山毛櫸林佇立山谷

還是很美 ， 對吧晴天有晴天的溫暖 ， 雨天有雨天的味道 ，不是嗎

有時晴天 ， 有時雨天 ，坦然面對每一天

眼前的黃葉反而越發壯觀， 山毛櫸林在稜脈上迎風聚集

落葉紛紛 ，紅葉滿地，看起來格外詩情畫意，頗有療癒氛圍

山毛櫸年年追年年拍，再美再黃的山毛櫸，也都拍過這一場卻是最難忘最真心的記憶

越往稜線，風勢越來越大 ，狂風呼嘯猛烈，發出尖銳急促的聲音腳步停不下來 x 的 ，好冷

全身繃緊打著哆嗦， 大口喘氣快步上爬 一旦停下腳步，身體冷掉之後就很難再熱開狂風中 ， 多崖山 抵達

上稜取右 ，「 多崖山」 抵達海拔 1700 公尺 「 山」 字森林三角點

一秒鐘都不想停留 ， X 的，好冷啊「 多崖山」 與 「北插天山」， 先下凹谷再爬升這一段的山毛櫸 ，很大棵很漂亮，中間有幾段拉繩垂直陡下，小心翼翼垂降後再沿著山徑陡上，

「北插天山」 finally

已禁止往 木屋遺址的方向 且設有 警告標示 罰款金額 3萬 - 15萬元 不要跟新台幣開玩笑

「北插天山」海拔高度 1727 公尺，二等三角點 1125號 與 1533號

只想說：沒有三兩三，雨天千萬別來「北插天山」溪谷上稜線後 ，「多崖山」到「北插天山」 ，這一段稜線潮溼很泥濘 稜線風很大 ， 有霧淞的錯覺 XDD 都快站不穩，幾乎是壓低身生怕被風吹走， 持續性的間歇性雨勢，感覺很冷很冷，一次難忘的「北插天山」

下山回程就放晴 ， 居然還有霓虹很離譜吧